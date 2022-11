Money laundering case: ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেনলৈ ইডিৰ চমন

এইবাৰ আন এক বিপদত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেন ৷ খনিৰ গোচৰত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ ইডিয়ে জাৰি কৰিছে চমন ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে (Assembly membership of Hemant Soren cancelled) ৷ অৱশ্যে আস্থা ভোটত জয়ী হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী(Hemant Soren passes Jharkhand trust vote) ৷

Morbi bridge collapse disaster: ওলোমা দলং ছিগাৰ বাবে ভগৱানকেই কৰিলে জগৰীয়া

মৰবিৰ ওলমা দলং ছিগি ডেৰ শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাক লৈ উদ্ভট মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে দলংখনৰ মেৰামতিকাৰী সংস্থা ওৰেভা কোম্পানীৰ এগৰাকী প্ৰৱন্ধকে(Morbi bridge collapse disaster) ৷ প্ৰৱন্ধক এগৰাকীয়ে আদালতৰ মজিয়াত এই দলং ছিগাৰ বাবে ভগৱানকেই জগৰীয়া কৰে ৷ প্ৰৱন্ধকজনে এয়া এক্ট অৱ গড বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰা বুলি অধিবক্তা এইছ এছ পাঞ্চালে জনাইছে (Morbi bridge collapse is an Act of God)৷

Assam govt to take loan again: পুনৰ ৮০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল’ব অসম চৰকাৰে

হিতাধিকাৰীক সন্তুষ্ট ৰখাৰ ক্ষেত্রত অলপো কৃপণালি কৰা নাই অসম চৰকাৰে । প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজাত অসম চৰকাৰ (Loan taken by Assam govt)। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ অংশীদাৰিত্ব নিলাম কৰি ৮০০ কোটি টকা ঋণ ল’ব চৰকাৰে (Assam Govt to take 800 cr loan)। অক্টোবৰ মাহত লৈছিল ১,৭০০ কোটি টকা ঋণ । চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত মুঠ ১৮ হাজাৰ কোটি টকা ঋণ লোৱাৰ পৰিকল্পনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ।

DC and SP Conference : অন্ত পৰিল DC-SP সন্মিলনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সন্মিলন

অন্ত পৰিল উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সন্মিলন (First phase of DC and SP Conference ended) । সন্মিলনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় মাজনিশা পৰ্যন্ত চলিব বুলি জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

BJP and Congress clash: ত্ৰিপুৰাত কংগ্ৰেছ-বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত সংঘৰ্ষ: বোমা নিক্ষেপ

বুধবাৰে ত্ৰিপুৰাত সংঘটিত হয় এক হিংসাত্মক ঘটনা ৷ ত্ৰিপুৰাত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দুয়োটা দলে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ওপৰত বোমা নিক্ষেপ কৰে ৷ লগতে মুকলিকৈ গুলীচালনা কৰে (Clash between Congress and ruling BJP) ৷

Elon Mask Announcement : টুইটাৰৰ নীলা টিকৰ বাবে ভৰিব লাগিব ৬৬০ টকা

এলন মাস্কে (Elon Mask) টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এটা নতুন প্ৰমাণীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে সম্পৰ্কীয় এক পোষ্ট দিছে (Twitter verification process) । উল্লেখ্য, এলন মাস্কে শেহতীয়াভাৱে 44 বিলিয়ন ডলাৰত টুইটাৰ অধিগ্ৰহণ কৰিছে (Elon Musk acquired Twitter) ।

Minister Atul Bora at Barpeta: প্ৰয়াত বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাৰ বাসগৃহত অতুল বৰা

বৰপেটা সত্ৰৰ সদ্যপ্ৰয়াত বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাৰ বাসগৃহত বুধবাৰে উপস্থিত হয় ৰাজ্যৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা (Minister Atul Bora) ৷ বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ প্ৰতিচ্ছৱিত পুস্পাঞ্জলি প্ৰদানেৰে সত্ৰীয়া সাধক গৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

Shah Rukh Khan birthday:জন্মদিনৰ দিনাই পাঠানৰ টিজাৰ মুকলি কৰিলে শ্বাহৰুখে

অপেক্ষা শেষ ! অৱশেষত শ্বাহৰুখ খানৰ 57 সংখ্যক জন্মদিনৰ দিনাই মুক্তি পালে পাঠানৰ টিজাৰ (Shah Rukh Khan birthday) । ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ চৰ্চাৰ মাজতে কিং খানে জন্মদিনত উন্মোচন কৰিলে টিজাৰটো ।

IT Department raid: ব্যৱসায়ী তথা ঠিকাদাৰ নৃপেন দাসৰ গুৱাহাটী আৰু দিল্লীৰ বাসগৃহত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান

গুৱাহাটীত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান (IT Department raid in Guwahati) ৷ ব্যৱসায়ী, ঠিকাদাৰ নৃপেন দাসৰ গুৱাহাটী আৰু দিল্লীৰ বাসগৃহত চলিছে এই অভিযান ৷

Foundation day of Sivasagar College: শিৱসাগৰ কলেজৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণি

শিৱসাগৰ কলেজৰ মহাৰজত জয়ন্তী উপলক্ষে শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় ৷ অসমৰ উচ্চশিক্ষাৰ অন্যতম বাটকটীয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ কলেজে জ্ঞানৰ জেউতি বিলাই স্বগুণেৰে মহীয়ান হৈ বিগত ২০২১ বৰ্ষৰ ২ নৱেম্বৰত গৌৰৱোজ্বল ৭৫ বৰ্ষত উপনীত হয় (Platinum Jublee of Sivasagar College)। সেইদিনাৰ পৰা ২০২২ বৰ্ষৰ ২ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনলৈকে বৰ্ষজোৰা কাৰ্যসূচীৰেমহাৰজত জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে ।