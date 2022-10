অসম বিজেপিৰ ক'ৰ কমিটী (core committee of Assam BJP), নিৰ্বাচন সমিতি,বিত্ত সমিতি আৰু অনুশাসন সমিতিৰ তালিকা প্ৰকাশ । বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই ঘোষণা কৰিলে অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ চাৰিখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কমিটী । ক'ৰ কমিটী আৰু নিৰ্বাচন সমিতিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত দুৰ্ঘটনাত পতিত ভাৰতীয় সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ (Indian Army Cheetah helicopter crashes at Tawang) ৷ পুৱা ১০ বজাত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাত ৷ নিহত হয় এজন পাইলট ৷

প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে সাজু নগাঁও জিলা প্ৰশাসন, নগাঁও পৌৰসভা (Nagaon municipal board)। কলঙৰ বাকৰি, নগাঁৱৰ নেহেৰুৱালীৰ বিসৰ্জন ঘাটত প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰস্তুতি । বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা নেহেৰুৱালী বিসৰ্জন ঘাটত আৰম্ভ হ'ব প্ৰতিমা বিসৰ্জন (Immersion of Goddess Durga in Nagaon)। নিশালৈকে বিসৰ্জন চলিব নেহেৰুৱালী বিসৰ্জন ঘাটত । কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনেও ।

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে উত্তৰাখণ্ডৰ চামোলী জিলাৰ আউলিত এটা সেনা শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে আৰু অস্ত্ৰ পূজা কৰে । লগতে তেওঁ বিজয়া দশমী উপলক্ষে সৈনিকসকলক শুভেচ্ছা জনায় । তাত তেওঁ কয় যে, সকলো সৈনিক দেশৰ গৌৰৱ । ভাৰত হৈছে একমাত্ৰ দেশ য'ত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ পূজা কৰা হয় (Rajnath Singh performs Shastra Puja) ।

ৰাজ্য়ৰ প্ৰায়বোৰ সত্ৰ-নামঘৰতে বুধবাৰে সত্ৰীয়া ৰীতি পৰম্পৰাৰে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৪ সংখ্যক জন্মোৎসৱ পালন কৰা হয় (574th Birth anniversary of Srimanata Sankardev) ৷ সত্ৰসমূহত সত্ৰীয় ৰীতি পৰম্পৰা অনুসৰি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ (Sankardeva birth anniversary celebrations) ৷

মাজুলীত উদযাপন জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ দেৱৰ ৫৭৪ তম জন্মোৎসৱ (574th birth anniversary of Srimanta Sankardeva) । ভকত বৈষ্ণৱৰ নাম-কীৰ্তন, খোল-তালৰ শব্দ, গীত-ভটিমাৰ অমিয়া সুৰেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সত্ৰ নগৰী মাজুলী ৷ জিলাখনৰ ৩৫খন সত্ৰত আয়োজন কৰা হৈছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ ।

অসমৰ প্ৰতিবন্ধীসকলৰ ক'লা দিৱস (Black day of Special Able Persons at Kaliabar) কলিয়াবৰত । প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদকৰ নেতৃত্বত এক প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱাৰ পিছতেই কলিয়াবৰ মহকুমাধিপতিৰে কথাৰ কটা-কটি প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থাৰ । প্ৰশাসনৰ বিনা অনুমতিত মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয় চৌহদত প্ৰতিবাদী অৱস্থান ।

পুনৰ বহিঃৰাজ্যত অসমৰ যুৱকক হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ (Assam youth allegedly harassed outside state) । কেৱল হাৰাশাস্তিয়েই নহয়, আন্তৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতাৰণা চক্ৰই (International Fraud Circle) অভিযোগকাৰীক প্ৰৱঞ্চনামূলক কামত জড়িত হ'বলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰো দাবী কৰা হৈছে । এই চাঞ্চল্যকৰ দাবী কৰিছে অসমৰ যুৱক অৰূপ কুমাৰে ।

বাইহাটা চাৰিআলিৰ নৱমী পূজাৰ দিনা হঠাৎ এখন যুদ্ধ (Fight at Baihata Chariali)। দুটা দলৰ মাজত আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণ ৷ ইটো দলে সিটো দলক কৰিছে আক্ৰমন । অস্ত্ৰ হিচাবে ব্যৱহাৰ হৈছে কলৰ টুকুৰা । কিন্তু এয়া কোনো সঁচা যুদ্ধ নহয় ৷ এয়া হৈছে সাতশ বছৰ পুৰণি এক পৰম্পৰা (Traditional fight at Baihata chariali)।

মঙলবাৰে মহা নৱমী উপলক্ষে মৰাণৰ কেইবাখনো পূজা মণ্ডপত পূজা দৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ২০২৪ চনত পুনৰ তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোডী, তাত কোনো সন্দেহ নাই বুলি মন্তব্য কৰে (Narendra Modi will be prime minister in 2024) ৷