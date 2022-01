18 ঘণ্টীয়া মাৰাথান বৈঠকৰ পিছত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সকলৰ সৈতে পুনৰ বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী (CM Himanta Biswa Sarma meets all SPs of Assam) ৷ আইন শৃংখলা আৰু অপৰাধীৰ পৰিৱৰ্তনশীল অপৰাধসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি পুলিচ আৰু ৰাইজৰ মাজত কেনেকৈ সম্পৰ্ক ভাল কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে ।

অ’মিক্ৰণক লৈ শংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ কিছু সতৰ্ক হৈ থাকিলেই হ’ব ৷ সংক্ৰমণ বেছি হ'লেও অ’মিক্ৰণে বিশেষ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে (There is no need to panic and be afraid of Omicron) ৷ এই মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ৷

বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত ১৭ গৰাকী যাত্ৰীৰ দেহত ক'ভিডৰ উপস্থিতি । ৰাজ্যত ৩৫১ গৰাকী ক'ভিড পজিটিভ । আক্ৰান্তৰ হাৰ ০.৯৬ শতাংশ । ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিড সংক্ৰমণ (Assam covid cases more than double in a day) । ক'ভিডৰ বাবে ৯ হাজাৰ বিছনা সাজু কৰি ৰখা হৈছে । প্ৰয়োজন হ'লে আৰু ২৫ হাজাৰ বিছনা সাজু কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

আগন্তুক ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ব পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত (Upcoming Thengal Kachari autonomous council election) অগপৰ লগত বি জে পি দলে মিত্ৰতাৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব । এই নিৰ্বাচনত মিত্ৰ দলৰ ফলাফল ভাল হ'ব ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে মন্তব্য কৰে বি জে পিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই (Bhabesh Kalita addressing a press conference in Guwahati)।

ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাৰ ডিকম চেন্ট্ৰেল বেংকত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Tension in central bank Dikom branch ) । ডিকম চেন্ট্ৰেল বেংকে কে চি চি ঋণ নোলোৱা একাংশ ব্যক্তিক ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ জাননি দিয়াৰ পাছতে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ একাংশ ৰাইজ ওলাই আহি মঙলবাৰে বেংকটো ঘেৰাও কৰে । ইফালে কে চি চিৰ নামত এটা দুষ্ট চক্ৰই ডিকমৰ চেন্ট্ৰেল বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত মিলি বৃহত পৰিমাণৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে (Central bank loan scam in Dikom) ৷ চাও আহক ঘটনাৰ সবিশেষ ৷

নিজস্ব আয় বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্রত কৰ-কাটলৰ বোজা জাপি দিয়াৰ পিছত এইবাৰ মাটিৰ মূল্য বৃদ্ধিৰে ৰাজ্যবাসীক সোধাব মাধমাৰ (Land prices to rise in Assam)। ইয়াৰ বাবে ৰাজহ বিভাগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ মাটিৰ মূল্য নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰি এক খচৰা প্রস্তাৱ যুগুত কৰি উলিয়াইছে । ৫০ ৰ পৰা ৩০০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব মাটিৰ মূল্য ৷

অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদ বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ । এইবাৰ চৰকাৰৰ অসমীয়া ভাষা বিৰোধী প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাই সমগ্ৰ অসমতে জোঁৰ সমদলৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় (Torch march rally of veer lachit sena)। সংগঠনটোৰ জিলা আৰু আঞ্চলিক সমিতিসমূহে সংকল্প শিখা জোঁৰ সমদল শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

মহানগৰীত পুনৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে গাড়ী চুৰি চক্ৰ (Vehicle theft racket in Guwahati) । আৰক্ষীৰ নিছিদ্ৰ তালাচি তথা তহলদাৰীৰ মাজতে গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ কবলত পৰিছে এখন ট্ৰাক । মঙলবাৰে পুৱতি নিশা নুনমাটি বি জি য়াৰ্ডৰ পৰা চুৰি ট্ৰাকখন (Truck stolen from BG yard Guwahati ) । AS 01 AC 2067 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনৰ গৰাকী নাৰেংগীৰ লুটফৰ ৰহমান বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বিগত দুটাকৈ বৰ্ষৰ কৰ’ণা বিভীষিকাৰ পিছত পুনৰ চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰে পৰা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ক’ভিড 19 ৰ সংক্ৰমণ (Covid 19 increases in India) ৷ কৰ’ণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ৷ সেই অনুসৰি, 8-16 জানুৱাৰীলৈ বন্ধ থাকিব সকলো বিদ্যালয় (Schools closed in Telangana) ৷



মহানগৰীৰ ওদালবাক্ৰা মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ আত্মহত্যা (Guwahati school girl suicide case) ৰ ন্যায় বিচাৰি যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদৌ দেউৰী মহিলা সমিতিয়ে ৷ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে (Deori Mahila Samity sent a memorandum to CM) প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷