যোৰহাটত আছু নেতাৰ নিগ্ৰহৰ পিছত বিশেষভাৱে সক্ৰিয় হৈছে প্ৰশাসন(AASU leader killed in mob attack) ৷ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত এই ঘটনাৰ চাৰ্জচিট দাখিল কৰিব আৰক্ষীয়ে(charge sheet of Jorhat mob lynching case) । এই ঘটনাৰ পিছতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মঙলবাৰে যোৰহাটত পালন কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী(AASU protest in Jorhat) ৷ ইয়াৰ পিছতে মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য(Samujjal kumar Bhattacharjya) সহ আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই মুখ্যমন্ত্ৰী লৈ এখন স্মাৰক প্ৰত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ(Death threats to CM Yogi Adityanath) আৰু ভাৰতীয় কিষাণ মৰ্চা(Bharatiya Kisan Manch)ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি দেৱেন্দ্ৰ তিৱাৰীলৈ মৃত্যুৰ ভাবুকি । মঙলবাৰে দুয়োলৈ এজন লোকে প্ৰেৰণ কৰে হত্যাৰ ভাবুকি ভৰা পত্ৰ । চিঠিখনৰ খামটোত চিঠি প্ৰেৰণ কৰোঁতাৰ নাম, ঠিকনা আৰু যোগাযোগৰ নম্বৰো উল্লেখ কৰা হৈছে ।

লখিমপুৰৰ পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অতিশীঘ্ৰেই প্ৰশাসনে চলাব উচ্ছেদ অভিযান (Eviction in Pabha Reserve Forest)৷ বনাঞ্চলখনত বেদখল কৰি থকা পৰিয়ালসমূহলৈ ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে প্ৰেৰণ কৰিছে উচ্ছেদৰ জাননী ৷

সোমবাৰে ৰাজ্যসভাৰ ১২ গৰাকী সাংসদক নিলম্বন কৰাৰ পাছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । সাংসদৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ নহ'লে সম্ভৱত সদন বৰ্জন কৰিব বিৰোধীয়ে (Opposition likely to boycott winter session) । ইতিমধ্যে পৰৱৰ্তী ৰণনীতি প্ৰস্তুতৰ বাবে বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে বিৰোধী নেতাসকলে ।

দেওবাৰে ঘোষণা হ'ল ত্ৰিপুৰাৰ পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ ফলাফল (Tripura Civic Poll result)। নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এটা মাত্ৰ আসন লাভ কৰা তৃণমূলে কংগ্ৰেছে দাবী কৰা মতে তেওঁলোক ৰাজ্যখনৰ দ্বিতীয় বিৰোধী দল । এই মন্তব্যক সমালোচনা কৰে শাসকীয় দলৰ নেতাসকলে ।

মহাৰাষ্ট্ৰত এগৰাকী ব্যক্তি ক’ভিডৰ নতুন প্ৰকাৰ Omicron (New Covid variant Omicron)ৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ পাচতে এইবিধ নতুন ভাইৰাছক লৈ আতংকিত দেশবাসী ৷ এক সাক্ষাৎকাৰযোগে Omicron Variant ৰ লক্ষণ সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়ায় অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰধান সচিব অনুৰাগ গোৱেল (Anurag Goel on Omicron)য়ে ৷

সোমবাৰে গোৱালপাৰা জিলাৰ পঞ্চৰত্নত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীপথত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে দুখন যন্ত্ৰ চালিত নাঁওসহ বৃহৎসংখ্যক চোৰাং গৰু (cattle seized at Goalpara) ৷ নদীপথেৰে একাংশ ব্যৱসায়ীৱে চলাই গৈছে গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায় (Cattle smuggling via Barhmaputra) ৷

অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে খাৰুৱা তেলৰ সন্ধানত অলপতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদ(Karbi Anglong Autonomous Council)ৰ লগত এক বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ৷ লগতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষক ধনশিৰি উপত্যকাত তৈলসম্পদৰ সন্ধান কৰিবলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে ৷ ফলত এই কাৰ্যক লৈ তৎপৰ হৈ উঠিছে নগালেণ্ডৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন এন এছ চি‌ এন-আই এম(National Socialist Council of Nagaland IM)ৰ নেতৃত্ববৃন্দ ।

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সৰুপথাৰৰ ছেৱাগুৰিত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কিষাণ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা (Kisan Morcha executive meeting at Sarupathar) ৷ কিষাণ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দেৱজিৎ বৰা (Kisan Morcha state president Debajit Bora)ৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত কৰা এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুঠ ৩৯ খন সাংগঠনিক জিলাৰ প্ৰায় ২২০ জন কাৰ্যনিৰ্বাহক কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে কেইবাজনো মন্ত্ৰী আৰু বিধায়ক ৷

মেঘায়লত দলৰ সাংগঠনিক ভেঁটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে উঠি-পৰি লাগিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ । চাৰ্লচ পিনগ্ৰোপক মেঘালয়ত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ(Pyngrope appointed as Meghalaya TMC president) । সোমবাৰে তেওঁ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে ।