সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ অন্তৰালত বিজেপিৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থ জড়িত হৈ থকাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে । কিয়নো ইতিমধ্যে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে আৰম্ভ কৰিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম (Delimitation in Assam) । সেয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ৰাজ্যসমূহে তাৰ অন্তৰ্গত জিলা বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত ১ জানুৱাৰীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ বা সালসলনি কৰিব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ কৰে ।

অৱশেষত বিজেপিত চামিল হ'ব জিম'চাঁয়া পিপ'লছ পাৰ্টী (Jhimsaya Peoples Party)। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত মঙলবাৰে সন্ধিয়া এই চামিলকৰণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ৭খন আসন লাভ কৰাৰ পিছতেই এই বিষয়টো চৰ্চালৈ আহিছিল ।

নিউয়ৰ্কৰ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰ এছ'চিয়েচনে মুম্বাইৰ MVIRDC ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰক প্ৰদান কৰিলে প্ৰিমিয়াৰ স্বীকৃতি (WTCA accreditation to Mumbai WTC)। স্বীকৃতি লাভ কৰা ই ভাৰতৰ প্ৰথমটো ট্ৰেড চেণ্টাৰ । ১৯৭০ চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ট্ৰেড চেণ্টাৰটো ।

জিলা ভংগ কৰাৰ পিছত বিশ্বনাথত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ (Protest in Biswanath)৷ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই মঙলবাৰে অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ (Opposition Unity Forum protest in Biswanath) ৷ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীৰ দল ৷

প্ৰায় ৩৬২ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে মথাউৰিত উঠিবলৈ সুচল পথ বা ৰেম্পৰ অভাৱ ৰাইজৰ । মেৰামতিৰ অভাৱত মথাউৰি সংযোগী পথবোৰ জহি-খহি গৈছে (Damaged ramp over Ranganadi embankment)। অতি শীঘ্ৰে পথবোৰ মেৰামতি কৰাৰ দাবী কোচ ৰাজবংশী সংগ্রাম সমিতিৰ ।

ভাৰত চীন সীমান্ত বিবাদক লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল (Rahul Gandhi remarks on border dispute)। ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যৰ পাছতে শাসকীয় বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সুধাংশু ত্ৰিবেদীৰ মতে ৰাহুল গান্ধীয়ে সকলো ভাৰতীয়ক নিৰুৎসাহী কৰি তুলিছে ।

দৰং জিলাৰ দলগাঁৱত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড । দলগাঁও বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ (Dalgaon Basic Training Centre) চৌহদত ১৯১২ চনত স্থাপিত দলগাঁও সংলগ্ন অভ্যাসন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তই অগ্নি সংযোগ কৰা ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে (Miscreants set fire in school at Dalgaon)।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশমৰ্মে সমগ্ৰ অসমতে পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ উদযাপন কৰা হৈছে(Road Safety Week celebrated in Assam) । তিনিচুকীয়া জিলাতো মঙলবাৰে বৰপথাৰৰ প্ৰণবানন্দ বিদ্যা মন্দিৰত ৰাইজৰ মাজত সজাগতা অনাৰ উদ্দেশ্যৰে আয়োজন কৰা হয় এখনি পথ সুৰক্ষা সজাগতা সভা(Road safety awareness meeting at Barpathar in Tinsukia) ।

তেজপুৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ পত্নীৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ আত্মহননৰ পথ বাচি ল’লে স্বামীয়ে (Husband suicide for Allegedly wife conspiracy)৷

কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত লাগি নাথাকি বা বহিঃৰাজ্যলৈ ঢাপলি নেমেলি মৰাণৰ এজন যুৱকে কৃষি কৰ্মৰে বাচি লৈছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ । ডাইচিনা গছৰ বাগিচা পাতি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট বুলিছে মৰাণৰ বিশ্বজিত চুতীয়াই(Biswajit Chutia self reliant Daisina cultivation) । কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে মৰাণত হোৱা শিলাবৃষ্টিৰ ফলত বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে বিশ্বজিত চুতীয়া ।