উদণ্ড বাইকাৰ্ছ সাৱধান হওক । নহ'লে আৰক্ষীৰ লাঠিৰ কোব পৰিব চালকৰ পিঠিত । জৰিমনা ভৰিব লাগিব তীব্ৰ বেগত বাহন চলোৱা লোকেও । উদণ্ড বাইকাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব বুলি তেজপুৰত সকীয়নি অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ (DGP Bhaskarjyoti Mahanta tough warning to bikers) ।

চৰকাৰৰ উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে এ আই ইউ ডি এফে সদন ত্যাগ কৰাৰ (AIUDF walk out for eviction issue) পিছতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলেও অসমৰ সীমা সমস্যাক সদনত উত্থাপন কৰিব নিদিয়াৰ বাবে সদন ত্যাগ কৰে (Congress walk out for border issue) । যাৰ ফলত বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশনৰ মঙলবাৰে প্ৰথমদিনাই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বিধানসভাত ।

দেৱব্ৰত শইকীয়াই মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ পৰা জানিব বিচাৰে যে নাৰীৰ ওপৰত হোৱা হিংসা আৰু নিৰ্যাতন ৰোধ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ? উক্ত প্ৰশ্নৰ লিখিত উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনায় যে মহিলা আৰু কন্যা শিশুৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতন ৰোধ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে এখন SOP (Standard Operating Procedure) যুগুত কৰিছে ।

আজিৰে পৰা আৰম্ভ অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন (Assam assembly winter session)৷ অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই সদনৰ পৰা নিলম্বন হ’ল ৰাইজৰ দলৰ নেতা তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ (Sivsagar MLA Akhil Gogoi)৷

তেজপুৰত অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় (DGP emergency meeting in Tezpur)৷ জিলাখনৰ উপায়ুক্ত, পৰিবহণ বিষয়াৰ লগত উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত মিলিত হয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী ৷

শিলচৰ-আইজল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সোমবাৰে নিশা এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় (Road accident at Silchar Aizawl road) ৷ ক্ৰুইজাৰ বাহনৰ খুন্দাত নিহত হয় এজন বৃদ্ধ লোক (one dead in road accident) ৷

ৰাজস্থান কংগ্ৰেছত হোৱা বিবাদৰ মাজতে সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ অধ্যক্ষতাত এখন ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় (Rahul Gandhi meeting with Gehlot and Sachin Pilot) । সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত বৈঠকত দুয়োজন বিবাদী নেতা মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলট আৰু প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী শচীন পাইলটে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

মাজুলীত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনাক চূড়ান্ত ভেঙুচালি শিক্ষকৰ । প্ৰাতঃসভাতে উপস্থিত নাথাকে মাজুলীৰ এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী(Teachers absence in Majuli) । ভকতিদুৱাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত চলিছে চৰম অৰাজকতা ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উপ সভাপতি ৰাজু শৰ্মাৰ আত্মহনন ৷ নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ দেৱালত চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উপ সভাপতি ৰাজু শৰ্মাৰ মৃতদেহ (APCC VP Raju Sharma suicide in Guwahati) ৷

আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ’ল অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন (Assam assembly winter session) ৷ 12 খনকৈ বিধেয়ক উত্থাপন কৰা‌ হ’ব শীতকালীন অধিৱেশনত ।