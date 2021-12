ক'ভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত বাতিল কৰা হৈছে যাত্ৰীবাহী বিমান । বৰদিনৰ প্ৰাকমূহুৰ্তৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ১১,৫০০ খন বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে (11,500 flights cancelled worldwide since Christmas eve) ।

অনুপ্ৰৱেশৰ অভিযোগত ২৯ বছৰে পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুলদীপ সিং (Kuldeep spent 29 years in a Pakistani jail)। আইনী যুঁজত জয়ী হৈ অৱশেষত কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰা হয় ভাৰতীয় কুলদীপক । দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে সমগ্ৰ অঞ্চলত ।

NEET(স্নাতকোত্তৰ) ৰ কাউঞ্চেলিং পলম হোৱাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি সোমবাৰে আবেলি দিল্লীত প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে ফেডাৰেচন অৱ ৰেচিডেণ্ট ডক্টৰ্ছ এছ'চিয়েছনে (Resident doctors protest in delhi) । কিন্তু প্ৰতিবাদকাৰীৰ দলটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে একাংশ প্ৰতিবাদী চিকিৎসকক । ইয়াৰ পাচতে ক্ষুদ্ধ হৈ চিকিৎসা সেৱা বৰ্জনৰ হুংকাৰ দি মাজনিশা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চিকিৎসকসকলে ।

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে উত্তৰ প্ৰদেশত উপস্থিত হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল (ECI team visit UP before assembly election)। ৰাজ্যখনৰ সমাগত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে বিভিন্ন বিভাগৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব দলটো । দলটোৰ নেতৃত্বত আছে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুশীল চন্দ্ৰ ।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী আদিত্য ঠাকৰেক উপহাস কৰি বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে বিজেপি বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী নাৰায়ণ ৰাণেৰ পুত্ৰ নিতেশ ৰাণে (Nitesh Rane in controversy) । আদালতত আগতীয়া জামিন বিচাৰি আবেদন নিতেশ ৰাণেৰ ।

চীনত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰদূত বিক্ৰম মিছৰীক উপ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা উপদেষ্টা হিচাপে নিযুক্তি(Vikram Misri is new Deputy NSA) । ভাৰতীয় বৈদেশিক সেৱাৰ বিষয়া মিছৰীয়ে চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে ৰাষ্ট্ৰদূতৰ দায়িত্ব এৰিছিল ।

সোমবাৰে নাওবৈচাত অনুষ্ঠিত হয় অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস (Asam Sahitya Sabha Foundation Day) ৷ এই সভাত উপস্থিত থাকে নাওবৈচা শাখা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তথা সভাৰ সভাপতি তিলেশ্বৰ শইকীয়া ৷

সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে ৰাজ্যৰ পৰিবহন বিভাগ ৷ দেওবাৰ আৰু সোমবাৰে কলিয়াবৰত চলিল পৰিবহণ বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ অভিযান (Kaliabor traffic police strict against drink and drive) ৷ 37 আৰু 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়াত কৰা গধুৰ বাহনক জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থা আৰক্ষীৰ ৷

সোমবাৰে নিশা নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ড্ৰাগছ (Drugs Seized at Nagaon) সহ 7 জন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Drug Peddler Arrested by Nagaon Police) ৷ নাহৰকটীয়াতো দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ 5 জন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Dragus Seized by Naharkatia Police) ৷

সমাগত মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচন ৷ জিলাখনত গীত-নৃত্য আৰু খেলৰ মাজেৰে ভোটাৰ সজাগতা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ (Voter Awareness Program in Majuli) ৷ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই ঘোষণা কৰিলে জিলা উপায়ুক্তই ৷