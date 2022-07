অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৫ দিনীয়া দিল্লী ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰ সমাপ্তি (Assam Cm 5 days Delhi visit)। এই ভ্ৰমণত তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । শিলচৰৰ সেউজ ক্ষেত্ৰ প্ৰকল্প, অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে আলোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুলগামৰ ব্ৰেইহাৰ্ড কাঠপোৰা অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে সংঘৰ্ষ (Encounter between militants and security forces) ।

কংগোত মনুস্কোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰু আন্দোলনৰ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতেই এই প্ৰতিবাদে ধাৰণ কৰিছে হিংসাত্মক ৰূপ(UN Peacekeeping Contingent)। উক্ত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শান্তিৰক্ষা অভিযানত নিয়োজিত ভাৰতৰ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ দুগৰাকী জোৱান নিহত হোৱা বুলি সদৰি কৰিছে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই (Two Border Security Force personnel died in Congo)।

প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে'ৰ দেহাৱসান (Ardhendu Kumar Dey passes away at GMCH in Guwahati) ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিকগৰাকীৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স আছিল ৮৪ বছৰ ।

জোনাইৰ সীমান্তৰ কেমি, ঐৰামঘাট আদি কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এক সমস্যাত কিছু সকাহ । মিচিং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদে চিলে নৈত যাতায়তৰ সুবিধাৰ বাবে দুখন নাও প্ৰদান কৰিলে (MAC provides two boat)। বছৰ বছৰ ধৰি বিপদসংকুলভাৱে নৈৰ মাজেৰে জোনাইলৈ যাত্ৰা কৰি আহিছে ৰাইজে ।

ভাৰতত অচিৰেই উপলব্ধ হ'ব মাংকিপক্সৰ প্ৰতিষেধক ৷ ভেকচিন নিৰ্মাতা আদাৰ পুনাৱালাৰ আশাব্যঞ্জক মন্তব্য(Adar Poonawalla Said On Making Vaccine) ৷

স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ উপলক্ষে পালন কৰা আজাদি কা অমৃত মহোৎসৱৰ (Azadi Ka Amrit Mahotsav) লগত সংগতি ৰাখি ভাৰতৰ শক্তি মন্ত্ৰালয়, জিলা প্ৰশাসন আৰু অসম শক্তি বিতৰণ নিগম লিমিটেডৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে বাক্সাত 'বিজুলী মহোৎসৱ'ৰ আয়োজন কৰা হয় (Union Ministry of Power organises Bijli Mahotsav) ৷

দীপৰ বিলৰ ৰেলআলিত ৰেলৰ চেপাত মৃত্যু বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতিৰ সাপৰ(Endangered species of snake dies on railway line) ৷ দ্ৰুতবেগী ৰেলৰ চেপাত মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা স্থানীয় ৰাইজৰ ৷

বৰপেটাৰোড আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা এক গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত মঙলবাৰে বৰপেটাৰোডস্থিত ফৰেষ্ট কলনী পথত অভিযান চলাই আটক কৰে এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক (Drugs paddler arrested in Barpeta) ৷ আটকাধীন সৰবৰাহকাৰীজন বৰপেটাৰোডৰ ৰে’ল গেটৰ সমীপত ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা আফজল খান বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আৰক্ষীৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি ধৃত আফজলে এখন স্কুটিত কঢ়িয়াই আনিছিল ড্ৰাগছ ভৰ্তি ৩০ টাকৈ কন্টেইনাৰ (Drugs seized in Barpeta) ৷

অসম চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন, গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে মঙলবাৰে ধুবুৰীত দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল (Ashok Singhal visited flood affected area of Dhubri) ৷