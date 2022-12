ডুমডুমাৰ বৰহাপজানৰ ছাত্ৰী নিৱাসত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । বৰহাপজান ছাত্ৰী নিৱাসৰ চকীদাৰে আবাসী ছাত্ৰীসকলক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Hostel Warden accused of molestation) । অভিযুক্ত চকীদাৰটোৰ নাম আনন্দ বুঢ়াগোহাঁই ৷

গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীত সংঘটিত ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰে জড়িতৰ সন্দেহত মৰিগাঁও বৰিগাঁৱত আমীৰ আলী নামৰ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ (Again one accused of Ranjit Bora murder case arrested by assam police) । ধৃত আমীৰ আলী মৰিগাঁৱৰ বৰিগাঁৱত শহুৰেক ঘৰত আত্মগোপন কৰি আছিল ।

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ সলনি কৰা‌ হৈছে (GU exm date changed) । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম আৰু পঞ্চম ষাণ্মাসিকৰ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ সলনি কৰা হৈছে ।

সোমবাৰে নিশা মৰাণত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ( Road accident at moran) ৷ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন যুৱক (Youth spot dead) ৷ নিহত যুৱকজনৰ নাম হেপীৰাজ বৰুৱা ৷ স্কুটীৰে গৈ থৰা অৱস্থাতে এখন ট্ৰাকে খুন্দা মৰাৰ ফলতে নিহত হয় যুৱকজনক ৷

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত সৰ্বস্বান্ত নলবাৰীৰ মুকালমুৱাবাসী ৰাইজ (Massive Erosion at Mukalmua) । বাৰিষা গৈ খৰালি আহিল । কিন্তু জলসম্পদ বিবাগে এতিয়ালৈ লোৱা নাই কোনো পদক্ষেপ । সেয়ে মুকালমুৱাৰ ২নং কাপলাবড়ীত গৰাখহনীয়া ৰোধৰ দাবীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে নৈপৰীয়া ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।

11 বছৰে অসম্পূৰ্ণ হৈ থকা বঙাইগাঁৱৰ বৰঘোলা-কাহিবাৰী সংযোগী আই নদীৰ ওপৰত থকা দলংখনৰ কাম শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ’ব ৷ যাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে আৱন্টন কৰি দিছে 29 কোটি টকা ৷ এই কথা সদৰী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Assam CM Visited AIE Bridge in Bongaigaon) ৷

নগৰীয়া দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলৰ অসম আৰ্হিয়ে সমগ্ৰ ভাৰতে লাভ কৰিছে স্বীকৃতি (Assam model of urban poverty eradication) ৷ অতি সম্প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে কৰিছে এই দাবী(CM Himanta Biswa Sarma) ৷ নগৰীয়া দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰা আৰু নগৰাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছ পৰা লোকসকলক আৰ্থ-সামাজিকভাৱে শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নগৰ জীৱিকা মিছন (এনইউএলএম), অসমৰ শেহতীয়া পদক্ষেপসমূহে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত লাভ কৰিছে উচ্চ প্ৰশংসা (Pan India recognition) ৷

দললৈ পুনৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন ব্ৰাজিলৰ তাৰকা ফুটবলাৰ নেইমাৰৰ ৷ গোৰোহাত পোৱা আঘাতৰ বাবে প্ৰথমখন খেলৰ পাচৰ পৰাই চিকিৎসাধীন হৈ আছিল নেইমাৰ (FIFA world cup 2022) ৷ সোমবাৰে গ্ৰুপ 16 ৰ খেলখনত ব্ৰাজিলে দক্ষিণ কোৰিয়াক 4-1 গ’লত পৰাস্ত কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে (Brazil beats South Korea) ৷

নগাঁৱত চোৰে চলাইছে তাণ্ডৱ (Thief scare in Nagaon) । এইবাৰ গৰুচোৰে কাটি নিলে গৃহস্থৰ কাণ । চোৰৰ আক্ৰমণত আহত হ'ল দুজনকৈ লোক । নগাঁৱৰ জুৰীয়াত সংঘটিত এই ভয়ংকৰ ঘটনা । দেওবাৰে নিশা দলনিজুৰীয়াৰ নবী হুছেইন আৰু গুলজাৰ হুছেইনৰ বাসগৃহত গৰু চুৰিৰ চেষ্টা চলাইছিল চোৰে (Cow thieves in Nagaon) ।

শিশুৰ অধিকাৰ ভংগ আৰু সুৰক্ষা সম্পৰ্কে বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এক সজাগতা শিবিৰ (protection of child rights programme) ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ সদস্য সচিব ৰূপালী বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ এটা দলৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় এই সজাগতা শিবিৰ ৷ শিশুৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা সম্পৰ্কে অনুষ্ঠিত এই শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰে বৰপেটাৰ জিলা উপায়ুক্ত আয়ুস গৰ্গে (DC Aayush Garg) ৷