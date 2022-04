বজাৰ লাগিছে জুই, যোগান বিভাগ আছে শুই ৷ এই শ্ল’গানেৰে শুকুৰবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই(AASU protest against price hike) ৷ সন্থাৰ বিভিন্ন জিলাত থকা শাখা সমিতিসমূহে চৰকাৰক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ৷ অন্যথা তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে ৷

মুম্বাইৰ কৰ্ডেলিয়া ক্ৰুজ জাহাজ পাৰ্টীৰ ড্ৰাগছৰ গোচৰ(Drugs party in Cordelia Cruise ship) ৰ প্ৰধান সাক্ষী প্ৰভাকৰ চেইলৰ শুকুৰবাৰে নিশা মৃত্যু ৷ হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু ঘটে প্ৰভাকৰৰ(Prabhakar Sail dies of heart attack) ।

গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্পৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ ৷ ৰাজ্য চৰকাৰ তথা গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি লিমিটেড (Guwahati Smart City Limited) ৰ চৰম অৱহেলা আৰু দায়িত্বজ্ঞানহীনতাৰ বাবে মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত স্থাপন কৰা ৱাটাৰ এটিএম (Water ATM in Guwahati) সম্প্ৰতি বগাহাতীত পৰিণত হৈছে ৷

যোৱা ২২ মাৰ্চৰ পৰা ১০ বাৰকৈ বৃদ্ধি পালে ইন্ধনৰ মূল্য । শনিবাৰে পুনৰ ৮০ পইচাকৈ বাঢ়িল পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য (Petrol diesel prices hiked by 80 paise) ৷ জেট ইন্ধনৰ মূল্যও ২ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত এভিয়েচন টাৰ্বাইন ইন্ধনৰ মূল্য প্ৰতি কিল’লিটাৰত ২,২৫৮.৫৪ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

যান-বাহনৰ পৰা ১৭ কোটিতকৈ অধিক ধনৰ ৰাজহ সংগ্ৰহেৰে অভিলেখ কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ (Tax collection in Karbi Anglong) ৷ এই তথ্য সদৰী কৰিছে জিলা পৰিবহণ বিষয়া বিক্ৰমাদিত্য গগৈয়ে ৷

গোৱালপাৰাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হ’ল তিনিটা দুধৰ্ষ অপৰাধী(Encounter at Goalpara) ৷ হত্যা-অপহৰণৰ বহু অভিযোগ থকা অপৰাধী তিনিটাৰ সৈতে শুকুৰবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ হোৱা সংঘৰ্ষৰ পিছতে নিহত হয় অপৰাধী তিনিটা ৷

আগন্তুক মে' মাহৰ পৰা ৰাইজে পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰিব বিধানসভা চৌহদ(Public will be able to visit assembly premises) ৷ শুকুৰবাৰে বিধানসভাৰ ডিজিটেল পুথিভঁৰাল আৰু আৱাস চৌহদত অত্যাধুনিক শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই(Assam CM program in Assembly campus of Guwahati)। বিধায়কসকলৰ বাবে বহুমহলীয়া নতুন আৱাসৰ আধাৰশিলা নিৰ্মাণ ।

পুনৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিল অসমীয়া ভাষা ৷ শেহতীয়াকৈ বিধায়ক চিৰাজউদ্দীন আজমলে অসমীয়া ভাষাকলৈ কৰা মন্তব্য়ৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে (Sirajuddin Ajmals insult to Assamese language) ।

চৰাইদেউত সংঘটিত হৈছে এক নিকৃষ্ট ঘটনা (Rape case in Charaideo) ৷ শুকুৰবাৰে কিশোৰীগৰাকীৰ ভাতৃ স্কুল আৰু মাতৃ কামলৈ ওলাই যোৱাৰ সময়ত ঘৰত কোনো নথকাৰ অৱস্থাত বলিন গোছাই নামৰ এজন যুৱকে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি এগৰাকীক কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰে বুলি জানিব দিয়ে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে ।

শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa Sarma) ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি জনতা ভৱনত মিজোৰামৰ গৃহমন্ত্ৰী লালচামলিয়ানাৰ লগত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে এক বৈঠকত মিলিত হয় মন্ত্ৰী অতুল বৰা (Minister Atul Bora) ।