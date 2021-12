আজি শেষকৃত্য সম্পন্ন হ’ব জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট আৰু পত্নী মধুলিকা ৰাৱাটৰ ৷ বিয়লি পাঁচ বজাত সম্পূৰ্ণ সামৰিক মৰ্যাদাৰে কৰা হ’ব সৎকাৰ ৷

আজি শ্বহীদ দিৱস ৷ 1979 চনৰ 10 ডিচেম্বৰ দিনটোতেই আৰক্ষীৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰে (Khargeswar Talukder killed by police)৷ তেতিয়াৰে পৰা ১০ ডিচেম্বৰৰ দিনটো পালন কৰি অহা হৈছে "শ্বহীদ দিৱস" হিচাপে ৷

ইবাৰ বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ পৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাৰ পৰিয়াল বিৰুদ্ধে ৷ অভিযোগ অনুসৰি, দুটা ব্যক্তিগত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ অহা এই কেলেংকাৰীত সাঙোৰ খাই পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা আৰু তেওঁলোকৰ পুত্ৰৰ নাম (Assam CM wife accused of involvement in land grabbing) ৷ যাৰ বিৰুদ্ধে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিটিয়ে শিৱসাগৰ নগৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নী-পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ ৷ এই প্ৰতিবাদৰ গইনা লৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে তিনি প্ৰতিবাদকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গোচৰ ৰুজু কৰে ৷ যাক লৈ সৰৱ হৈ পৰিছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মানস কোঁৱৰ (Satra Mukti Sangram Samiti leader Manash Konwar) ।

অসমত ড্ৰাগছৰ ঘাটি সমূলঞ্চে উৎখাত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ৷ নিতৌ ন ন ঘটনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰক্ষীৰ অভিযানত ৷ 9 ডিচেম্বৰত তিনিটাকৈ ড্ৰাগছ মাফিয়া কৰায়ত্ব কৰি ড্ৰাগছৰ বিশাল ৰেকেটৰ সন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে (police arrested drugs peddler with drugs ) ৷

মৰিয়নিৰ তিৰুৱালাৰ এখন ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিছাত নাহৰফুটুকীৰ আতংক ৷ ইতিমধ্যে এই বাঘটোৰ আক্ৰমণ(Leopard attacke at Mariani)ত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজন লোক(Two people injured in tiger attack) ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি, তিৰুৱালাৰ বুবুল গগৈ নামৰ লোকজনৰ এখন ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিছাত বিগত কেইদিনমান ধৰি বিচৰণ কৰি আছে এটা নাহৰফুটুকীয়ে ৷

সামৰিক বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন (Armed Forces Special Power Act) চমুকৈ AFSPA প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী এতিয়া উত্থাপিত হৈছে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৱ ভাৰতত ৷ এনে সময়তে বৃহস্পতিবাৰে টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমে(টাইপা) মৰাণৰ সোণাৰিৰ সাপেখাটি চাৰিআলিত ক'লা পতাকা উৰুৱাই AFSPA বাতিলৰ দাবীত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে(TAYPA protest demanding repeal AFSPA) ৷

বুধবাৰে তামিলনাডুৰ কুন্নুৰত সংঘটিত হোৱা হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত CDS জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ লগতে ১১ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে (13 died in chopper crash at coonoor)। এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে । অসমৰো বিভিন্ন ঠাইত এই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয়(People in Assam tribute to CDS Gen Bipin Rawat) ৷

বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰতিৱেশীৰ আক্ৰমণৰ বলি হ’ল কলিয়াবৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি অনিল শইকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ অজয় শইকীয়া (Kaliabor BJP President's Elder Brother Attacked by Miscreants) ৷ যাৰ ফলত গুৰুত্বৰ ভাৱে আহত হয় অজয় শইকীয়া ৷

কলগাছিয়াৰ অধিবিদ্যা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত বাংকাভাংগা বি টি হাইস্কুলত ১৪ জন শিক্ষকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাত সম্প্ৰতি ৫ জন শিক্ষকে ৫ শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত চলাই আছে পাঠদান । শিক্ষকৰ খালী পদ পূৰণৰ দাবীত এতিয়া ৰাজপথত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৷ শিক্ষক নিযুক্তিৰ দাবীৰে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ(Students protest demanding to fill vacant post of teacher) ৷

তৰুণ গগৈয়ে নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো লেহেম কৰা বুলি ৰঞ্জন গগৈয়ে কৰা মন্তব্যৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷ জানো আহক এই সম্পৰ্কত কি মন্তব্য কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে(Gaurav Gogoi on NRC statement of Ranjan Gogoi) ৷