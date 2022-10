হঠাৎ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ পৰা খহি পৰিল এটা উজ্বল নক্ষত্ৰ (Veteran Actor Nipon Goswami is no more)৷ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ মহীৰূহ নিপন গোস্বামীৰ মৃত্যু অসমবাসীৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি ৷ জ্যেষ্ঠ অভিনেতা নিপন গোস্বমীৰ মৃত্যুৰ শোকত বিহ্বল সমগ্ৰ অসমবাসী ৷ অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ বিয়োগত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই কৰিলে শোক প্ৰকাশ (AASU leadership condolence message on actor Nipon Goswami demise) ৷

নাটক আৰু অভিনয়ে নিপন গোস্বামীৰ মন-মগজুত বাস কৰিছিল । সেয়ে বি এ পৰীক্ষা দি উঠি তেওঁ কলিকতালৈ গৈ পুনেৰ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ আৰু দূৰদৰ্শন প্ৰতিষ্ঠানত (FTII) নামভৰ্তিৰ বাবে পৰীক্ষা দিয়ে । ১৯৬৫ চন মানত তেওঁ পুনেলৈ অভিনয়ৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে যায় । সুভাষ ঘাই, শত্ৰুঘ্ন সিন্‌হা, নবীন নিশ্চল, জালাল আগা, ৰেহেনা চুলতানা, ৰাকেশ পাণ্ডে আদি তেখেতৰ সহপাঠী আছিল (Veteran Actor Nipon Goswami is no more) ।

ৱেব-ছিৰিজৰ কু-প্ৰভাৱ । ৱেব-ছিৰিজৰ পৰা হত্যাৰ কৌশল শিকি যুৱকে হত্যা কৰিলে আন এজনক । ৰাজধানী দিল্লীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা (Delhi Karol Bagh murder)। দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে হত্যাকাৰী আৰু সহযোগীক ।

নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ (Line of Control) দুয়োফালে থকা আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ কাশ্মীৰীসকলে আজি ২৭ অক্টোবৰ তাৰিখটো ক'লা দিৱস হিচাপে পালন কৰিব (Kashmir Black Day Observed) । এই দিৱস পালনৰ অৰ্থ হৈছে এই কথাটে বিশ্বক জনোৱা যে ভাৰতে তেওঁলোকৰ মাতৃভূমি অবৈধভাৱে আৰু তেওঁলোকৰ আশা-আকাংক্ষাৰ বিৰুদ্ধে দখল কৰিছে ।

গোৱালপাৰাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়ত নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক তীব্ৰ উত্তেজনা । নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাত পলম হোৱাক লৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিবাদ (Protest in Lakhipur College)। আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত ছাত্ৰ ।

উপাৰ্জন বিফলতা আৰু চতুৰ্থ ত্ৰৈমাসিক ৰাজহ পৰিকল্পনাৰ ফলত ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মেটাৰ শ্বেয়াৰ ব্যৱসায় 18 শতাংশতকৈও অধিক হ্ৰাস পাইছে (Meta shares dropped more than 18 per cent) । বছৰটোৰ আজিৰ তাৰিখলৈকে ষ্টক 68 শতাংশতকৈও অধিক হ্ৰাস হৈছে ।

স্মাৰ্টফোনৰ জগতত আজি বিগ বেং কৰিবলৈ ওলাইছে Redmiয়ে । আজি কোম্পানীটোৱে ৰেডমি নোট ১২ ছিৰিজ মুকলি কৰিব । এই ছিৰিজৰ অধীনত ২১০ৱাট ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰা ৰেডমি নোট ১২ এক্সপ্ল’ৰাৰো মুকলি কৰা হ’ব ।

বকোৰ ২ নং ছাটাবাৰীত উদ্ধাৰ মৃতদেহ (Body Recovered in Boko)। ৰে’লৰ সুৰংগৰ পথত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো । পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় একাংশ লোকে । মৃত লোকজন মৰিগাঁৱৰ লক্ষী ডেকা (৩৫) বুলি জানিব পৰা গৈছে । ছয়গাঁও উদ্যোগিক বিকাশ কেন্দ্ৰৰ এটা কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল লোকজন ।