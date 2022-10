বুধবাৰে ঘোষণা হ'ব কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতিৰ নাম । সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল সভাপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচন (Congress presidential polls)। সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু শশী থাৰুৰ । আজি পুৱা ১০ বজাৰ পৰা সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছে ।

পুলিৎজাৰ বঁটা বিজয়ী সনা ইৰছাদ মাট্টুক বঁটা গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ যোৱাত বাধা দিল্লী বিমানবন্দৰত(pulitzer prize 2022) ৷ টুইটাৰযোগে জানিবলৈ দিয়ে ফটো সাংবাদিকগৰাকীয়ে এই কথা ৷

অৰুমুগাস্বামী আয়োগে জয়াললিতাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত(Jayalalithaa death case) কৰি দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনত শশীকলাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ নস্যাৎ কৰিলে এআইএডিএমকেৰ বহিষ্কৃত নেত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ অৱশ্যে এই তদন্তৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে শশীকলাই ৷

হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ দীপাৱলী সমাগত ৷ দীপাৱলীৰ আকাশ ৰঙীণ কৰিবলৈ সাজু বৰপেটাৰ আতচবাজী শিল্পীসকল ৷ দীপাৱলীৰ বাবে আতচবাজী প্ৰস্তুতৰ কামত দিনে-নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে বৰপেটাৰ থলুৱা আতচবাজী শিল্পীসকল ৷ ২০১৯ চনৰ পৰাই কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আতচবাজী শিল্পৰ সৈতে জড়িত শিল্পীসকল (problems of Barpeta fire crackers industry) ৷

সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে ভিন্নজন ৷ শেহতীয়াকৈ শংকৰদেৱৰ সম্পৰ্কতো সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা ঘটনাক দুৰ্ভাৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে ভিন্নজনে (Satradhikar Janardan Deva Goswami)৷

লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াত সোৱণশিৰি নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া (Massive erosion in Bihpuria)। বিহপুৰীয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ধূনাগুৰি-বাঁহগড়া সংযোগী কেইবা কোটি টকীয়া মথাউৰি সম্প্ৰতি ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ গ্ৰাসত পৰিছে । মঙলবাৰে নিশাৰে পৰা মথাউৰিটোত খহনীয়া আৰম্ভ হোৱাত নিশা উজাগৰে কটাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ।

নগাঁৱৰ কঠিয়াতলীৰ জ্যোতি নগৰত (Road accident at kathiyatali) বুধবাৰে এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । বিদ্যালয়লৈ আহি থকা অৱস্থাত কামপুৰৰ জ্যোতিনগৰ নৱৰত্ন মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ (Jyotinagar Navratna Middle English School) দুগৰাকী ছাত্ৰী AS02AF0794 নম্বৰৰ মটৰ চাইকেলৰ খুন্দাত আহত হয় । আহত ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ নাম ৰুকচানা খাতুন আৰু চামচুল নেহা ।

মৌখোৱা চানেকি সংঘৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত ফকৰুদ্দিন আলি আহমেদ আৰু ছাহাবুদ্দিন আলী আহমেদ সোঁৱৰণী প্ৰাইজমানী ও ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ চূড়ান্ত খিতাপ দখল ডেকাৰবড়ী ক্ৰীড়া সন্থাৰ(Football turnament at Manikpur) ৷ প্ৰতিযোগিতাখনৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰে ডেকাৰবড়ী ক্ৰীড়া সন্থাৰ শুকৰ সিঙে আৰু শ্ৰেষ্ঠ গ’লদাতাৰ সন্মান লাভ কৰে ৰণদ্বীপ বড়োৱে ৷

প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ মহম্মদ আজহাৰুদ্দিনৰ পিতৃ মহম্মদ ইউছুফৰ দেহাৱসান(Mohammad Azharuddin father passes away) । দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ বাবে মৃত্যু হয় প্ৰখ্যাত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ পিতৃৰ ।

কাতি বিহুৰ নিশা নাহৰকটীয়াৰ চাচনীত দুটাকৈ জুৱাৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰক্ষী (Two gambling dens busted in Naharkatia)। নাহৰকটীয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চাচনী আৰক্ষী চকীৰ জোৱানসকলে মঙলবাৰে চাচনী অঞ্চলৰ দুটাকৈ স্থানত অভিযান চলাই জুৱাৰ ঘাটি উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Gambling in Naharkatia)।