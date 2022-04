আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ’ বাইডেন আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ মাজত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব ভাৰ্চুৱেল বৈঠক(PM Modi to hold virtual interaction with US President) ৷ মোডী-বাইডেনে ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰায় শেষৰ পৰ্যায়, জলবায়ু সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা, বিশ্ব অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰা, ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰত নিৰাপত্তা, গণতন্ত্ৰ আৰু সমৃদ্ধি বৃদ্ধিৰ বাবে এক মুক্ত, সুনিৰ্দিষ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা বৰ্তাই ৰখাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব বুলি দেওবাৰে সদৰি কৰিছে হোৱাইট হাউচৰ প্ৰেছ সচিব জেন পাচাকীয়ে ৷

ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ ৷ ৰাজ্যখনৰ 58 টা গ্ৰাম্য উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ বজাৰ এলেকাত সৌৰ শক্তি চালিত বৈদ্যুতিক খুঁটা স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত(Tripura Govt to install more than 15k solar lights) লৈছে চৰকাৰে ৷ ত্ৰিপুৰাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বাৰ্মাই ঘোষণা কৰে এই কথা ৷

বৰপেটাত দুদিনত দুখনকৈ এনফিল্ড বুলেট লৈ উধাও চোৰ ৷ অবশেষত বৰপেটা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুই মটৰ চাইকেল চোৰ ৷ চোৰ দুটাৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ দুখনকৈ চুৰি হোৱা এনফিল্ড বুলেট(Barpeta Police arrested two thieves with bikes) ৷

শিৱসাগৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ পণ লৈছে কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগে । যাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে দৌললৈ উৎসৰ্গা কৰা শিৱ লিংগ, ত্ৰিশূল, ফনা, বৃষভ ইত্যাদি উভালি বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছে দৌলৰ গৰ্ভগৃহৰ পৰা । আহোম ৰজাই প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা কেৱল মাত্ৰ কুণ্ডভাগহে ৰখা হ'ব দৌলৰ ভিতৰত (Renovation of Sivasagar Sivadol)।

দুৱাৰ দলিত হেঁপাৰ ৰঙালী (Rangali bihu in Assam) ৷ ব্যস্ততা বাঢ়িছে চহা কৃষকৰ ৷ পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবে আপোন গৰু হালৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মৰাপাট আৰু তৰাৰ পঘা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ একাংশ কৃষক (Farmers are busy making pagaha for rangali bihu) ৷

অসমীয়া সাহিত্য় জগতলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে কাব্যঋষি নীলমণি ফুকন(Nilamoni Phukan selected for Jnanpith award 2022) লৈ আগবঢ়োৱা হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা । প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান । গুৱাহাটীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা(Jnanpith Award ceremony to be held at Rabindra Bhawan Guwahati) ।

টু ষ্টেটছ নামৰ হিন্দী ছবিখনত আলিয়া ভাটৰ পিতৃৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱা জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ লগতে চিত্ৰনাট্য লিখক শিৱ সুব্ৰমনিয়াম আৰু নাই (Actor Shiv Subrahmanyam passes away) ৷ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই সুব্ৰমনিয়ামৰ মৃত্যুৰ কাৰণ ৷

হোজাইত আয়োজন কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ এক দলীয় সভাত উপস্থিত থাকে বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইন ৷ এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমত দশম শ্ৰেণীলৈকে হিন্দী ভাষাটোক বাধ্যতামূলক (Hindi being compulsory subject) কৰা সন্দৰ্ভটো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইনে ।

বন্ধন বেংকৰ পৰা তিনি লক্ষাধিক টকা চুৰি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল চোৰ (One arrested after looting bank in Golaghat) ৷ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত চোৰে ক’লে 'No Comment' ৷

দেওবাৰে বিয়লি বকলীয়াঘাটত এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় (Road accident at Bakaliaghat) ৷ দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত পাঁচজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ এখন ট্ৰাক আৰু মাৰুটি ৱেগ’নআৰ বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷