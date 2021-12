ডুবাইত চুৰি হোৱা 'ফুটবলৰ ঈশ্বৰ' ডিয়েগ’ মাৰাডোনাৰ ঘড়ী উদ্ধাৰ হৈছে অসমত (Maradona's Watch found in Sivsagar) ৷ ক’ত আৰু কেনেকৈ উদ্ধাৰ হৈছে ঘড়ীটো ?

শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভা(Initiative of Sibsagar Sahitya Sabha)আৰু জিলা বাতৰি কাকত বিতৰক সন্থাৰ যৌথ উদ্যোগত হেমকোষৰ প্ৰণেতা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ 186 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰা হয়(186th birth anniversary of Hemchandra Barua to be held)। এই অনুষ্ঠানত অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সম্পাদক জয়ন্ত বৰুৱা উপস্থিত থাকি "অসমীয়া ভাষাৰ ওজা" নামেৰে নামাংকৃত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তিৰ শিলান্যাস কৰে ৷

অচিৰেই ৮৮৭ কোটি টকা ব্যয়ৰে আৰম্ভ হ'ব গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেৰ মুঠ ১৭ টা নতুন প্ৰকল্পৰ কাম (Work on 17 projects in Smart City to begin soon in guwahati)৷ এই ১৭ টা প্ৰকল্পৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ উন্নয়ন , গান্ধীমণ্ডপৰ লাইট আৰু চাউণ্ড শ্ব , বিমানবন্দৰত আদৰণী গেট, দ্বীপৰ বিল, গান্ধীমণ্ডপৰ উন্নয়ণ, অশ্বক্লান্ত দেৱালয়, উমানন্দ দেৱালয়, দক্ষিণপাট সত্ৰ উন্নয়নৰ কাম কৰাৰ বাবে প্ৰকল্প লোৱাৰ উপৰিও, মহানগৰীত এল ই ডি ষ্ট্ৰীট লাইট স্থাপন , integrated traffic management চিষ্টেম, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধণৰ লগতে মুঠ ১৭ টা প্ৰকল্পৰ কাম হাতত লৈছে ।

জামুগুৰিহাটৰ শোণিত কোঁৱৰ গজেন বৰুৱা বঁটাপ্ৰাপক শিল্পী ভবেন বৰাৰ দেহাৱসান(Artist Bhaben Bora Passes Away) ৷ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন শিল্পীগৰাকীৰ ৷ ৯২ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে ৷ শিল্পীগৰাকীৰ দেহাৱসানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ ৷

শুকুৰবাৰে ধুবুৰী বি এন কলেজ আৰক্ষী চকীৰ এটি দলে নাথপাৰা অঞ্চলত অভিযান চলাই(Anti Drugs Mission) বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰসহ(Drugs Seized at Dhubri) এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে(Drug Peddler Arrested by Dhubri Police) ৷

বাঘ নহয়, হাতী নহয় ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ভালুকৰ আতংক । শেহতীয়াকৈ নলবাৰীৰ সমীপৱৰ্তী আল্লিয়াতো ভালুক দেখা বুলি (Bear Scare in Nalbari) এজাক স্কুলীয়া ছাত্ৰই সদৰী কৰে গাঁওবাসীক ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি, এদল স্কুলীয়া ছাত্ৰই আল্লিয়া-বনগাঁৱৰ নৈৰ পাৰৰ ঘন জংঘললৈ যাওঁতে প্ৰত্যক্ষ কৰে এটা ভালুক ৷

শুকুৰবাৰে ফটাশিল আমবাৰীৰ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত অগপৰ পশ্চিম গুৱাহাটী বিধান পৰিষদৰ উদ্যোগত আৰু 7 নং মহানগৰ ৱাৰ্ড সমিতিৰ সহযোগত শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয় (Swahid Divas in Fatasil Ambari) ৷ ছয় বছৰীয়া বিদেশী বহিস্কাৰ আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱস পালন কৰা হয় ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰূদ্ধে উত্থাপিত ভূমি কেলেংকাৰী(Land grabbing allegation against Riniki Bhuyan Sarma)ৰ সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৷ চৰকাৰী মাটি বেআইনীভাবে ক্ৰয়-বিক্ৰয় কৰাৰ অপৰাধত ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা জেললৈ যাবলৈ সাজু থাকিব লাগিব বুলি সকীয়নি দিয়ে অখিল গগৈয়ে ।



খৰালি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত শুকাই যোৱাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি উন্মুক্ত সীমান্তৰে বাংলাদেশ সৰবৰাহ হৈছে জাকে জাকে পশুধন (Cattle trafficking from Assam to Bangladesh) । এনে সময়তে বৃহস্পতিবাৰে নিশা গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান । গুলীবিদ্ধ হ’ল সৰবৰাহকাৰী ৷

শুকুৰবাৰে নিশা কলিয়াবৰত ৰে’লৰ খুন্দাত কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে এটি বনৰীয়া হাতীয়ে(Elephant calf Dead at Kaliabar) ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হয় ৷