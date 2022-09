চিৰাং, 8 ছেপ্টেম্বৰ: চিৰাং জিলাত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ ২৫ দিন ধৰি সন্ধানহীন এগৰাকী যুৱতী (Girl missing in Chirang) ৷ জীয়ৰীৰ সন্ধান বিচাৰি চিৰাঙৰ জিলা সদৰ কাজলগাঁওস্থিত জিলা আৰক্ষী অধিক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত পিতৃ-মাতৃ (Parent arrives at SP office in search of their daughter)।

ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে, জিলাখনৰ আমগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত পলাংশুগুৰি গাঁৱৰ জীৱন দাস আৰু পাৰ্বতি দাসৰ কন্যা মিনতি দাস (২১) যোৱা ১৪ আগষ্টৰ দিনা ঘৰৰ পৰা দোকানলৈ বুলি ওলাই গৈছিল ৷ দোকানৰ পৰা বৰদেউতাকৰ ঘৰলৈ যাব বুলি জনাই গৈছিল মাতৃক ৷ দুদিন পিছত পিতৃয়ে বৰদেউতাকৰ ঘৰত খবৰ লৈ হতভম্ভ হৈ পৰে ৷ কিয়নো, বৰদেউতাকৰ ঘৰলৈ যোৱাই নাছিল মিনতি দাস ৷ তাৰ পিছতে হুৱা-দুৱা লাগে পৰিয়ালৰ মাজত ৷

জীয়ৰীৰ সন্ধান বিচাৰি আৰক্ষী অধিক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত পিতৃ মাতৃ

ঘটনা সন্দৰ্ভত পিতৃয়ে আমগুৰি থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰে ৷ কিন্তু গোচৰ দিয়াৰ ২৫ দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কোনো শুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই মিনতিৰ ৷ ফলত আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ জীয়ৰীৰ সন্ধান বিচাৰি হাতত জীয়ৰীৰ ফটো সম্বলিত বেনাৰ লৈ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ আহে । সদৌ অসম বঙালি যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ চিৰাং জিলা সমিতিৰ সভাপতি মানিক দত্তও পৰিয়ালটিৰ সৈতে উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ জিলা অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত ।

আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে পৰিয়ালটিক সন্ধানহীন হোৱা মিনতিৰ সন্ধান বিচাৰি উলিওৱাত যৎপৰোনাস্থি চেষ্টা কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে । যিহেতু সন্ধানহীন হোৱাৰ দিনাখন নিজৰ মোবাইলটিও লগত নিয়া নাছিল ৷ এনে পৰিপেক্ষিতত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলিও জনায় আৰক্ষীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: কৰ্মৰ সন্ধানত আহি গুৱাহাটীত সন্ধানহীন ৰঙিয়াৰ ৰাহুল