চিৰাং, 2 ডিচেম্বৰ : দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামৰ অন্তত শান্তিৰ পথলৈ আহিবলৈ মন মেলিছে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন কমতাপুৰ লিবাৰেশন অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ কে এল অ’ (KLO to join peace process soon) ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটৰ জৰিয়তে ঐতিহাসিক স্বাধীন কমতাপুৰ গঠনৰ দাবীত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰি অহা জীৱন সিংহ নেতৃত্বাধীন কে এল অ’ৰ সৈতে ভাৰত চৰকাৰৰে শান্তি আলোচনা লৈ এখোঁজ আগুৱাই অহাৰ খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে (Peace talk with KLO)৷

এই খবৰে সমগ্ৰ কোচ ৰাজবংশী জনসাধাৰণক আনন্দিত কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটক কোচ ৰাজবংশী জাতীয় পৰিষদে উষ্ম আদৰণি জনাইছে (koch rajbanshi jatiya parishad thanking KLO) ৷ এই সন্দৰ্ভত চিৰাং জিলাৰ বিজনী জাৰ্ণেলিষ্ট ফ'ৰামৰ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদ মেল সম্বোধন কৰে কোচ ৰাজবংশী জাতীয় পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ৰায়ে ৷

কে এল অ’ৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি কোচ ৰাজবংশী জাতীয় পৰিষদৰ

কে এল অ'ৰ সেনাধ্যক্ষ জীৱন সিংহই শান্তি আলোচনালৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা আৰু শান্তি আলোচনাৰ বাট প্ৰশস্ত কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কোচ ৰাজবংশী জাতীয় পৰিষদে ধন্যবাদ জনায় ৷

বিশ্বজিৎ ৰায়ে আশা প্ৰকাশ কৰে যে, কে এল অ' আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত হ'বলগীয়া আকাংক্ষিত শান্তি আলোচনাৰ ফলত ভাৰত চৰকাৰ আৰু কমতাপুৰৰ মাজত থকা ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ অৱসান হ'ব ৷ লগতে কোচ ৰাজবংশী সকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান হ'ব ৷ সংবাদ মেলত কোচ ৰাজবংশী জাতীয় পৰিষদৰ সহকাৰী সম্পাদক ভূপেন ৰায়, মাণিকপুৰ জিলা সমিতিৰ উপ-সভাপতি নিফুল ৰাজবংশী উপস্থিত থাকে ৷

