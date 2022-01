ভোগালী বিহুৰ পিছতে ১৯ জানুৱাৰীত মনোমোহা হাফলঙত অনুষ্ঠিত হ’ব কেবিনেট বৈঠক (Assam Government cabinet meeting in Haflong) । পূৰ্বৰ ধেমাজি আৰু বঙাইগাঁৱৰ দৰে এইবাৰ হাফলঙকো আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে ।

উৰুকাৰ দিনা গুৱাহাটীৰ উজানবজাৰৰ মাছৰ বজাৰ পৰিদৰ্শন কৰে উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই (Kamrup metro dc visits Uzanbazar fish market)। সকলোকে ক'ভিড বিধি পালনৰ আহ্বান উপায়ুক্তগৰাকীৰ । ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অহা ১৫ জানুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীত কঠোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হ'ব ।

বাক্সা জিলাৰ ককিলাবাৰীৰ কেন্দ্ৰীয় কৃষি পামত উপস্থিত হৈ শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন এছ অ’ পিৰ সম্পৰ্কত ক’বলৈ গৈ অসমপ্ৰেমী আৰু অসমবিৰোধীৰ সংজ্ঞা দিয়ে (New SOP for Uruka celebration) ৷ নৱবৰ্ষক আদৰোতে বিশেষ কোনো নীতি-নিৰ্দেশনা জাৰি নকৰাৰ কাৰণো ব্যাখ্যা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলতে সেনা বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ বিৰোধী তীব্ৰ আন্দোলন চলি থকা সময়তে মণিপুৰৰ সকলো অঞ্চললৈ এই আইনৰ পুনৰ প্ৰসাৰিতকৰণে বিশেষকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে মণিপুৰত শাসনাধীস্থ বিজেপি দলক বিপদত পেলোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে (AFSPA extension shadows BJP's prospect in Manipur)।

ক'ভিডত আক্ৰান্ত হোৱা ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী বৰ্তমান এপ’ল’ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে (Governor Jagdish Mukhi admitted to Apollo Hospital) । বুধবাৰে নিশা ৰাজ্যপাল গৰাকীক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । তেওঁ বৰ্তমান সুস্থিৰ অৱস্থাত আছে । ৰাজ্যপাল মুখীৰ পত্নীক সম্প্ৰতি ক'ভিড নিগেটিভ পোৱা গৈছে ৷

ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞাৰ বাবেই ভোগালীৰ প্ৰাকমূহুৰ্তত এই ঐতিহ্যমণ্ডিত আঁহতগুৰি ম'হযুঁজ বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আয়োজক মণ্ডলী ৷ ৰাজ্যৰ ক'ভিড পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ বেয়াৰ ফালে গতি কৰিছে (Covid 19 situation in Assam) । ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবেই বাতিল কৰা হ'ল ঐতিহ্যমণ্ডিত আঁহতগুৰি ম'হযুঁজ (Due to covid situation traditional Buffalo fight has cancelled in Ahatguri) ।

বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 3,274 গৰাকী ব্যক্তি কৰ’ণাত আক্ৰান্ত ৷ ইয়াৰ ভিতৰত কামৰূপ(ম) ত মুঠ 1,138 জন লোক আক্ৰান্ত ভাইৰাছবিধত ৷ ইতিমধ্যে 96.96 শতাংশ লোকে ক'ভিড 19 ৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰে বুলি টুইটাৰযোগে জনায় ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই (Covid 19 updates of assam) ৷

মাঘ বিহুৰ উচাহৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড (Brutal Murder case in Guwahati) । অভিযোগ অনুসৰি মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত বুধবাৰে নিশা স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে পত্নীক ৷ স্বামী আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ হাতত প্ৰাণ গ’ল এগৰাকী মহিলাৰ ।

চাব্ৰুমৰ এমএমডি মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত বিজেপিৰ বিসম্বাদী বিধায়ক সুদীপ ৰয় বৰ্মন আৰু তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ বিধায়ক আশীষ সাহা । তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ৰক্তদান শিবিৰ বাতিল (MDD college blood donation camp cancelled)। ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তৰ ভুল স্বীকাৰ সুদীপ ৰয়ৰ ।

বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈছে 1,62,212 গৰাকী লোক (India reports 1,62,212 new covid cases in last 24 hours) ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য (Covid 19 update in India) ৷ বৰ্তমান দেশত সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 3.08 শতাংশ ৷