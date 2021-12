চিৰাং, 11 ডিচেম্বৰ: দুদিনীয়া কাৰ্য্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত চিৰাং জিলা এবছু(All Bodo Students Union)ৰ ১৭ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ শনিবাৰে অন্ত পৰে । বেংতল জাংক্ৰিখাং ফৌথাৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই অধিৱেশন মুকলি সভাৰে অন্ত পৰে ৷

মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে এবছুৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়োয়ে(President of the All Bodo Students Union) । অধিৱেশনত বড়োয়ে কয় যে, গুণগত শিক্ষাকে আদি কৰি সমাজৰ পৰা বিভিন্ন কু সংস্কাৰ দূৰ কৰা, বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰা, ডাইনী হত্যা বন্ধ কৰা, ড্ৰাগছ মুক্ত সমাজ গঢ়া আদি হৈছে এবছুৰ মূল লক্ষ্য আৰু সেই লক্ষ্য আগত লৈয়েই এবছুয়ে চিৰাং জিলা সমিতিৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰি সমাজৰ উন্নয়ণৰ বাবে কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

চিৰাং জিলা এবছুৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ পৰিসমাপ্তি

বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কম হোৱাৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ হোৱা সন্দৰ্ভত এবছুৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়োয়ে কয় যে, বড়ো ভাষাক ৰক্ষাৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকসকলে গুৰুত্ব দিব লাগিব ।

ৰাজ্য চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে চলোৱা উচ্ছেদক সমৰ্থন জনাই খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি সুৰক্ষাৰ বিষয়ত চৰকাৰৰ কাৰ্যক সমৰ্থন জনায় দ্বীপেন বড়োয়ে । অবৈধভাৱে দখল কৰা ভূমি উচ্ছেদৰ সমৰ্থন কৰে এবছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

আনহাতে, বনৰীয়া হাতী খেদাৰ বাবে বন্দাপাৰা বন কৰ্মী আৰু বন সুৰক্ষা বাহিনীয়ে কৰা গুলীচালনাত শুকুৰবাৰে আৰ্বি দৈমাৰী নামৰ এগৰাকী দুবছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে শিশুটিৰ মাতৃ মালবিকা দৈমাৰী আহত হোৱাৰ ঘটনাৰো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে দ্বীপেন বড়োয়ে ৷ চৰকাৰে নিহত শিশুটিক ন্যায় প্ৰদানৰ লগতে পৰিয়ালক ক্ষতিপুৰণ দিয়াৰ উপৰিও দোষী বন বিষয়াক চিনাক্ত কৰি শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনায় দ্বীপেন বড়োয়ে ৷

চিৰাং জিলা এবছুৰ এই অধিৱেশনত চিদলীৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰী, ইউপিপিএলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী, ট্ৰাইবেল সংঘৰ চিৰাং জিলা সভাপতি সুকেল বসুমতাৰী, বড়ো সাহিত্য সভাৰ চিৰাং জিলা সভাপতিকে আদি কৰি বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ নেতৃত্ব আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে । অধিৱেশনত ৰাজু কুমাৰ মুচাহাৰীক সভাপতি, দিলীপ কুমাৰ বসুমতাৰীক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ ৩৩ জনীয়া এবছু চিৰাং জিলা সমিতি গঠন কৰা হয় ।

