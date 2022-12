চিৰাং,১৩ ডিচেম্বৰ: চিৰাং জিলাৰ খুংগ্ৰীঙত যোৱা ৯ ডিচেম্বৰৰ নিশা সংঘটিত গুলিচালনাৰ ঘটনাক গৰিহণা দিছে জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চ আৰু বড়ো নেশ্য়নেল ষ্টুডেন্টছ ইউনিয়ন চমুকৈ বনছুৱে (Demand for investigation of firing at Khungring)। সোমবাৰে বনছু আৰু জনজাতী সুৰক্ষা মঞ্চৰ এক সঁজাতী দলে চিৰাং জিলা উপায়ুক্তক সাক্ষাৎ কৰি এই সন্দৰ্ভত এক স্মাৰক প্ৰদান কৰে (BNSU demand CBI investigation of Chirang firing)।

জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ সভাপতি জনকলাল বসুমতাৰী আৰু সম্পাদক দাউৰাই দেখ্ৰেব নাৰ্জাৰী আৰু চিৰাং জিলা সমিতি বনছুৰ সভাপতি ইন্দ্ৰজিত কুমাৰ ব্ৰহ্ম আৰু সম্পাদক মাৰ্কুছ নাৰ্জাৰী স্বাক্ষৰিত স্মাৰক পত্ৰখনিত উল্লেখ কৰে যে যোৱা ৯ ডিচেম্বৰৰ নিশা সংঘটিত গুলিচালনাত থাইকা গাঁৱৰ বেনামিন বসুমতাৰী নামৰ এজন যুৱক গুলিবিদ্ধ হৈছিল (Janajati Surakha Mancha submit memorandum)। উক্ত গুলিচালনাত এটা বেচৰকাৰী সংস্থাৰ নিহিমীয়া বসুমতাৰী নামৰ এজন সদস্য জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁক চিনাক্ত কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে । লগতে সংগঠন দুটাই স্মাৰক পত্ৰৰ জড়িয়তে নিহিমীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে । চিৰাং বন সংমণ্ডল বিষয়া ব্ৰহ্মানন্দ পাতিৰীয়ে কিদৰে বেচৰকাৰী সংস্থাৰ লোকক অবৈধভাৱে অস্ত্ৰ লৈ সাধাৰণ লোকক গুলিওৱা কাৰ্যক সহাৰি দিছে তাৰ বাবেও চিবিআই তদন্তৰ দাবী জনাইছে সংগঠন দুটাই ।

উক্ত স্মাৰক পত্ৰত উল্লেখ কৰা মতে, বেচৰকাৰী সংস্থাৰ তিনিজনীয়া দলটোৱে মুখত ক'লা কাপোৰ বান্ধি এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল (Firing at Khungring in Chirang)। ইপিনে, অবৈধ বেচৰকাৰী সংস্থাটোক বিটিআৰৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া বুলিও সংগঠন দুটাই অভিযোগ কৰে । স্মাৰকপত্ৰখনত লগতে বেচৰকাৰী সংস্থাটোক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰৰ অনুমতি কোনে দিলে বুলিও জিলা প্ৰশাসনক প্ৰশ্নও কৰা হৈছে (Allegation against NGO of Chirang)। অবৈধ অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি বেচৰকাৰী সংস্থাৰ সদস্যক সাধাৰণ লোকক গুলিওৱাৰ অনুমতি কোনে দিলে বুলি উল্লেখ কৰি সংগঠন দুটাই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

আনহাতে, কোনে বেচৰকাৰী সংস্থাটোক অস্ত্ৰ যোগান ধৰে আৰু অনুমতি প্ৰদান কৰিছে তাকলৈও এতিয়া সৰৱ চৰ্চা হৈছে । স্মাৰকপকপত্ৰখনত বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী, চিৰাং বন সংমণ্ডল বিষয়া ব্ৰহ্মানন্দ পাতিৰী নে ৰুনিখাতা বনাঞ্চলিক বিষয়াই এই অবৈধ অস্ত্ৰ লোৱাৰ অনুমতি দিলে তাকলৈও প্ৰশ্ন কৰা হৈছে । এই গুলিচালনাৰ ঘটনাৰ চিবিআই তদন্তৰ লগতে দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চ আৰু বড়ো নেশ্য়নেল ষ্টুডেন্ট ইউনিয়নে । উক্ত ঘটনাত জড়িত বেচৰকাৰী সংস্থাক নিষিদ্ধ কৰি অভিযুক্ত নিহিমীয়া বসুমতাৰীক শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্তৰ আওতাত অনাৰ দাবী জনাইছে দুয়োটা সংগঠনে ।

