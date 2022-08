চিৰাঙ,২১ আগষ্ট: দুৰ্নীতিমুক্ত BTC গঢ়াৰ সপোন দেখুৱাই শাসনত অহা প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন BTCৰ ভিচিডিচি সমুহত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি (Massive corruption has taken place in VCDC of BTC) । চিৰাঙৰ পদ্মপুৰ ভিচিডিচিৰ অন্তৰ্গত হাশ্ৰাউবাৰীত পোহৰলৈ আহিছে ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ তথ্য । ভিচিডিচিৰ সদস্য অমুল্য বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এই দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ (VCDC member accused of corruption) ।

অভিযোগ অনুসৰি প্ৰধান মন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ(PMAY) গৃহ নিৰ্মাণত হিতাধিকাৰীক ধন আৱন্টনত এই দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ (Corruption in construction of PMAY House) । হাশ্ৰাউবাৰী গাঁৱৰ জহৰ আলী নামৰ ব্যাক্তিজনৰ নামত প্ৰধান মন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ লাভ কৰিছিল আৰু ঘৰ বনোৱা বাবদ ১ লাখ ৩০ হেজাৰ টকা লাভ কৰিছিল ব্যক্তিজনে । তাৰে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰে যদিও অৰ্ধনিৰ্মিত হৈ থাকে ঘৰটো ।

জবকাৰ্ডৰ জড়িয়তে ২০ হেজাৰ টকা পাবলগীয়া যদিও সেই টকা ভিচিডিচিৰ সদস্য অমূল্য বৰ্মনে হিতাধিকাৰীৰ অজ্ঞাতেই গাঁৱৰ মাইনুদ্দিন হুচেইন আৰু ছাহিদা খাতুনৰ জব কাৰ্ডত টকা ভৰাই উঠাই লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ইফালে হিতাধিকাৰী জহৰ আলীয়ে ভিচিডিচি সদস্য অমূল্য বৰ্মনৰ ওচৰলৈ গ'লে সেই ধন আৰু নাপাই বুলিহে মন্তব্য কৰে । চিদলী খণ্ড উন্নয়ণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত জব কাৰ্ডৰ টকা বিচাৰি যোৱাত হে টকা উঠাই লোৱাৰ যাৱতীয় তথ্য পোহৰলৈ আহে ।

ইয়াৰোপৰি একেধৰণে প্ৰধান মন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহৰ জবকাৰ্ডৰ টকা উঠাই দিয়াৰ নামত একেখন গাঁৱৰ আমিৰ হামজা,আয়েশা খাতুনকে আদি কৰি কেইবাজনো লোকৰ পৰা ৩ৰ পৰা ৭ হেজাৰলৈ টকা সংগ্ৰহ কৰিছে যদিও জবকাৰ্ডৰ টকা নিদি অইন জব কাৰ্ডৰ জড়িয়তে টকা উঠাই লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । হিতাধিকাৰী সকলক সময়ে সময়ে অমূল্য বৰ্মনে দাবী ধমকি দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে হিতাধিকাৰী সকলে ।

অতিকে দৰিদ্ৰ শ্ৰমজীৱী এইসকল লোকৰ ধন আত্মসাৎ কৰা ভিচিডিচিৰ সদস্য অমূল্য বৰ্মনৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত দাবী জনায় হিতাধিকাৰী তথা গাঁওবাসীয়ে । ইপিনে হাশ্ৰাউবাৰী গাঁৱৰ আধা অংশ ভিৰানগাঁও ভিচিডিচিৰ অন্তৰ্গত । যাৰফলত হাশ্ৰাউবাৰী শ্মশানৰ উন্নয়নৰ বাবদ ৩ লাখ টকাৰ আৱন্তন লাভ কৰাৰ পিছতো জবকাৰ্ডৰ শ্ৰমিকৰ জড়িয়তে তিনিদিন নাম মাত্ৰ কাম কৰিয়ে তিনিলাখ টকা আত্মসাৎ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

