চৰাইদেউত নৃশংস হত্যাকাণ্ড

চৰাইদেউ, 18 জানুৱাৰী : ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড ৷ এটাৰ পাছত আন এটাকৈ নৃশংস হত্যাকাণ্ডই জোকাৰিছে ৰাজ্য ৷ চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতী থানাৰ অন্তৰ্গত চতিয়নাগুৰিত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড (Wife murdered husband at Charaideo) ৷ পত্নীয়ে স্বামীক হত্যা কৰি পুতি থলে গাঁতত (wife killed husband and buried him in Charaideo )৷ পতিহন্তা মহিলাগৰাকী হ’ল লক্ষী মুড়া ৷

লক্ষী মুড়াই স্বামী ৰঞ্জিত মুড়াক কৰে হত্যা । সোমবাৰে নিশাই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে । বুধবাৰে পোহৰলৈ আহে সমস্ত ঘটনা ৷ কেইবাদিনো ধৰি স্থানীয় ৰাইজে ৰঞ্জিত মুড়াক দেখা নোপোৱাত সন্দেহ ওপজাত বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰে । ৰঞ্জিত মুড়া সন্দৰ্ভত পত্নী লক্ষী মুড়াক স্থানীয় ৰাইজে সোধাপোচা কৰে ৷ আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰে গাওঁৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত স্থানীয় ৰাইজে মৃত ৰঞ্জিত মুড়াৰ পত্নীক সোধাপোচা কৰাৰ অন্তত ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটি পোহৰলৈ আহে ।

স্থানীয় ৰাইজ আৰু গাওঁৰক্ষী বাহিনীৰ আগত লক্ষী মুড়াই অকপটে স্বীকাৰ কৰে স্বামী ৰঞ্জিত মুড়াক হত্যা কৰাৰ কথা ৷ স্বামী ৰঞ্জিত মুড়াক দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰা বুলি গাঁওবাসীৰ আগত স্বীকাৰ কৰে লক্ষী মুড়াই । ইয়াৰ পাছতে গাঁওবাসীয়ে স্থানীয় আৰক্ষীক ঘটনা সন্দৰ্ভত খবৰ দিয়ে ৷

তাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু ইয়াৰ পাছতে ঘৰৰ ভিতৰত গাঁত খান্দি পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে ৰঞ্জিত মুড়াৰ মৃতদেহ (Recovered dead body from pit) । উল্লেখ্য যে স্বামী ৰঞ্জিত মুড়াক দাৰে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি ঘৰৰ ভিতৰত পুতি কোনোৱে উমান নোপোৱাকৈ সুন্দৰকৈ মজিয়াখন মচি থৈছিল বুলি স্থানীয় ৰাইজক জানিবলৈ দিয়ে লক্ষী মুড়াই ।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতে জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ চৰাইদেউ জিলাখনকে । ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে ।

লগতে পঢ়ক : Families deprived of flood relief: আমাৰো খবৰ ল’ব ছাৰ সোনকালে, মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান বানাক্ৰান্তৰ