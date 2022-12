"বিজেপি গুজৰাটৰ প্ৰতিটো ঘৰ-পৰিয়ালৰ অংশ ৷ মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে, ভূপেন্দ্ৰই যাতে নৰেন্দ্ৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে নৰেন্দ্ৰই নিজে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব । ভূপেন্দ্ৰই সঁচাকৈয়ে অভিলেখ ভংগ কৰিছে ।" গুজৰাটত বিশাল বিজয়ৰ পাচত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এইদৰে কয় (PM Narendra Modi address from party headquarters)।

আকৌ বিজেপিৰ চৰকাৰ ৷ বিজেপিয়ে গুজৰাটত বাকী বিৰোধীক ধূলিস্যাৎ কৰি নিৰংকুশ সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে ৷ বিজেপিয়ে 156 খন আসনত জয়লাভ কৰিছে ৷ কংগ্ৰেছে 17 খন আসনত জয়লাভ কৰিছে ৷ আপে জয়লাভ কৰিছে 5 খন আসনত আৰু অন্যান্য দলৰ 4 জন প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে গুজৰাটত ৷ অহা সপ্তাহত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে পুনৰ শপত ল’ব ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে ৷

গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে কৰা মন্তব্য সঁচা প্ৰমাণিত হ’ল ৷ ভূপেন্দ্ৰই ভংগ কৰিলে নৰেন্দ্ৰৰ অভিলেখ । ১২ ডিচেম্বৰত বিশাল আয়োজনেৰে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে পুনৰ শপত ল’ব ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে(Bhupendra Patel to take oath as CM) ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে দেশৰ বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ৷

বৃহস্পতিবাৰে সম্পন্ন হয় গুজৰাট আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা (Gujrat and HP assembly election result) । ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে গুজৰাটত বিজেপি ধুমুহাত তচনচ হৈছে বিৰোধী । আনহাতে, হিমাচলত কংগ্ৰেছৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যবাসীয়ে । গুজৰাটৰ জনসাধাৰণে মোদীৰ আবেদনত ধ্যান দিয়াৰ বিপৰীতে হিমাচলত কংগ্ৰেছৰ ওপৰত সমৰ্থনে এক ব্যতিক্ৰমী চিত্ৰপট ৰচিছে । দুয়োখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ নেটৱৰ্ক এডিটৰ বিলাল ভাটৰ এক বিশ্লেষণ (Assembly election 2022) ।

অপৰাধৰ ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত হৈছে নগাঁও চহৰ (Crime in Nagaon) ৷ দিনক-দিনে যেন নগাঁৱত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ ৷ ড্ৰাগছ, হাত্যাকাণ্ডৰ পাচত এইবাৰ নগাঁৱত চিলনী চোৰে চলাইছে সন্ত্ৰাস ৷ বৃহস্পতিবাৰে নগাঁৱত ফুট-গধূলিতে সংঘটিত হয় এক চুৰিকাৰ্য (Thieves terror in Nagaon)।

কৰিমগঞ্জত চৰকাৰী ধন আত্মসাৎ কৰি আটক হ’ল এগৰাকী সহকাৰী অভিযন্তা(Assistant engineer arrested) ৷ দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আটক সহকাৰী অভিযন্তা সুদীপ সৰকাৰ(MLA Siddiqe Ahmed) ৷ সুদীপ সৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পাথাৰকান্দি বিধানসভা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে অহা 50লাখ টকা আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ(Corruption at Patharkandi) ৷

হিমাচলৰ ৬৮ খন আসনৰ ভিতৰত ৪০ খন আসনে লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে (Himachal election results 2022)। কিন্তু চৰকাৰ গঠনক লৈ এতিয়াও চিন্তিত দলটো । কাৰণ কংগ্ৰেছৰ ভয়- বিজেপিৰ বিধায়ক কিনা বেচা ৰাজনীতিৰ চিকাৰ হ'ব নেকি নৱ নিৰ্বাচিত বিধায়ক । সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক ছত্তীশগড়লৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জঘন্য ৰেগিঙকাণ্ডৰে জড়িত তিনিজন ছাত্ৰক বহিস্কাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ(Dibrugarh University) ৷ ঘটনাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই তিনিজন ছাত্ৰক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তিনিবছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰাৰ পাছতেই আজি পুনৰ তিনিজন ছাত্ৰক বহিষ্কাৰ কৰিলে(Student expelled from DU) । ইফালে, আজি পুনৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ঘটনাৰে জড়িত আন এজন ছাত্ৰক ৷

ডিব্ৰুগড় ৰেগিংকাণ্ডৰ (Dibrugarh Ragging case) লগত জড়িত কমলেশ্বৰ চুতীয়া নামৰ ছাত্ৰজনক বৃহস্পতিবাৰে আটক কৰে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে (Kamleshwar Chutia arrested by Dibrugarh Police)৷

দুবাৰকৈ আছুৰ নেতৃত্ব বহন কৰা দীপাংক নাথে বৃহস্পতিবাৰে আছুৰ সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে(AASU president Dipanka Kumar Nath resigns) ৷ দীপাংক নাথৰ পদত্যাগৰ পাছতেই আছুৰ উপ-সভাপতি উৎপল শৰ্মাক প্ৰদান কৰা হয় আছুৰ দায়িত্ব ৷ আছুৰ পৰৱৰ্তী অধিবেশনত পৰ্যন্ত আছুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতিৰ পদত থাকিব শৰ্মা ৷