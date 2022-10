সকলোক কন্দুৱাই ইহলীলা সম্বৰণ কৰিলে বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱাই ৷ অমৰ প্ৰেমৰ দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰা চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ শেষকৃত্য শনিবাৰে নৱগ্ৰহ শ্মশানত ৰাজ্যিক মৰ্যদাৰে কৰা হ’ব(Last rites of Neel Pawan Baruah) ৷ আজি নিশা বেলতলাস্থিত বাসগৃহত অন্তিম সাক্ষাতৰ বাবে ৰখা হ’ব চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ ৷

অসমবাসীৰ বাবে আন এক দুঃখবৰ । অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ মৃত্যুৰ এদিন পাছতে বিশিষ্ট চিত্ৰ শিল্পী নীলপৱন বৰুৱাৰো মৃত্যু হয় (Artist Neel Pawan Baruah death)। সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে চিত্ৰ শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।

সম্প্ৰতি ৰাজ্যত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থকা মিঞা মিউজিয়াম প্ৰসংগত ৰাজ্যৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া(Minister Jayanta Malla Baruah reaction) ৷ শিলচৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত মিঞা মিউজিয়াম প্ৰসংগত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৷

সুদীৰ্ঘ চাৰি মাহৰ পিছত সন্ধান ওলাল ডিব্ৰুগড়ৰ পশুপ্ৰেমী যুৱক বিনীত বাগাৰীয়াৰ আত্মহত্যা ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত আজিজ খানৰ (Accused of Vineet Bagaria suicide case) । ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা বিনীত বাগাৰীয়াৰ আত্মহত্যাৰ দিনাৰে পৰা পলাতক হৈ থকা আজিজ খানে শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে (Aziz Khan Surrendered)। ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে আজিজ খানাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছতে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

মূল্যবৃদ্ধি আৰু অত্যাধিক পৌৰকৰৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ ধুবুৰীতো এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছে (TMC protest demanding price rise and excessive municipal tax control) ।

নগাঁৱৰ জুৰীয়াত ৰেল আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান(Railway police conduct raids at Juria in Nagaon) । শুক্ৰবাৰে জুৰীয়াৰ লালুং গাঁৱত ৰেল বিভাগৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাই আটক কৰে এজন লোকক । লালুং গাঁৱৰ ৰাজিমূল ইছলাম নামৰ এজন লোকে কিছুদিন ধৰি জালিয়াতৰে ৰেলৰ টিকট বিক্ৰী কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল(One arrested by railway police) ।

বিধানসভাত কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ আৰু শশীকান্ত দাসৰ বিধায়ক পদ খাৰিজৰ প্ৰসংগক লৈ শুনানি পৰ্ব (MLA Post Rejection Assam)। শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ দোহাই দি নাহিল শশীকান্ত দাস । শ্বেৰমান আলী আহমেদ উপস্থিত হ'ল যদিও কোনো মীমাংসা নহ'ল । পুনৰ হ'ব শুনানি আৰু সাক্ষ্যগ্ৰহণ ।

হাইলাকান্দিত বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ চুপাৰি জব্দ(Barmese supari seized in Hailakandi) । হাইলাকান্দি জিলাৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ জামিৰা আৰক্ষী চকীৰ সমীপত এখন কন্টেইনাৰ ট্ৰাকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অবৈধ আমদানিকৃত প্ৰায় ২৯০০ কুইন্টল বাৰ্মিজ চুপাৰি(Hailakandi Police seizes illegal Burmese supari) ।

নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰত সা ৰে গা মা পাৰ চেম্পিয়ন তথা বলীউডৰ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী চলমান আলী উপস্থিত হয় শুকুৰবাৰে ৷ (SaReGaMaPa Champion Salman Ali in Nalbari)৷ বজালী জিলাৰ পাঠশালাৰ এক সংগীতানুষ্ঠানৰ বাবে অসমলৈ আহিছে চলমান (Bollywood play back singer Salman Ali) ৷

