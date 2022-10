তামিলনাডুৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জয়াললিতাৰ মৃত্যুৰ আন এক ৰহস্য পোহৰলৈ আহিছে । অৰুমুগাস্বামী আয়োগে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ (Arumughaswamy Commission report) পাছতে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । আয়োগে দাবী কৰা মতে সঠিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিলে জয়াললিতাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ।

হস্তীৰ কন্যা পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ কালজয়ী গীত বিকৃত ৰূপত পৰিৱেশন । দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ এটি লোকগীত পৰিৱেশন কৰা হৈছিল বিকৃত ৰূপত(Pratima Barua Pandey Song Distortion) । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত শিল্পী সমাজে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ(Artists community protests in Gauripur) ।

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচনৰ দুটা পদৰ নিৰ্বাচনত আদালতৰ স্থগিতাদেশ ৷ বিভাগ দুটাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ শ্ৰেণীৰ উপস্থিতি প্ৰয়োজনতকৈ কম হোৱাৰ পাছতো প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়োৱাৰ উত্থাপিত হৈছিল অভিযোগ (Gauhati University election)৷

বিতৰ্কিত সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে ভিন্নজন ৷ শেহতীয়াকৈ শংকৰদেৱৰ সম্পৰ্কতো সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে ভিন্নজনে (Satradhikar Janardan Deva Goswami)৷

হাতীগাঁৱৰ পৰা মঙলবাৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰ’ইনসহ আটক এজন সৰবৰাহকাৰীক (Drug peddler arrested in Hatigaon) ৷ মহানগৰৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্তৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান ৷ অভিযান কালত এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ পৰা ১৬ টা পেকেটত ভৰাই অনা ২৫০ গ্ৰাম ওজনৰ হেৰ’ইন জব্দ কৰিলে অভিযানকাৰী দলে ৷

কাতি বিহুৰ দিনাই কাৰ্বি আংলঙৰ মাঞ্জাৰ সমীপৰ খেৰণিত বিশেষ অনুষ্ঠান(Kati Bihu 2022) । কাৰ্বি আংলং জিলা স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ অধীনস্থ কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় কাতি বিহু আৰু কৃষিৰ ওপৰত এখনি এখনি সজাগতা সভা(Agricultural awareness meeting at Manja) ।

২১ অক্টোবৰত চচলত মহানগৰ উন্নয়ন সমিতি, গুৱাহাটীয়ে ৰূপায়ণ কৰিব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । খোৱাপানী যোগান ধৰা, বিদ্যুৎ মাচুল হ্ৰাসৰ দাবীৰ লগতে আৰু সম্পত্তি কৰ বৃদ্ধি আৰু কৰ সংগ্ৰহ বেচৰকাৰীকৰণৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিব প্ৰতিবাদকাৰীসকলে (Guwahati Mahanagar Unnayan Samiti) ৷

কম্পিউটাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ভূৱা নথি দাখিলৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক দুদিনৰ বাবে চি আই ডিৰ জিন্মালৈ প্ৰেৰণ(8 candidates in CID custody for two days)। কম্পিউটাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ভূৱা নথি দাখিলৰ অভিযোগত সোমবাৰে দিনযোৰা জেৰাৰ পিছত নিশা ৮ জনকৈ প্ৰাৰ্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল(8 candidates arrested) ।

তিনিচুকীয়া জিলাৰ লেখাপানী থানাৰ অন্তৰ্গত 3 নং উদয়পুৰত এগৰাকী বোৱাৰীৰ আত্মহত্যা (Daughter in law committed suicide in Udaipur) ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সোমবাৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় উদয়পুৰত ৷ মৃত বোৱাৰীগৰাকী নাম ছোনিয়া ছেত্ৰী ৷ ছোনিয়া ছেত্ৰী মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি সোমবাৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় উদয়পুৰত ৷

নলবাৰীত পুনৰ জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ ৷ ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জুবেৰ আলী নামৰ এটা জেহাদীক (Jihadi Arrested in Nalbari) ৷