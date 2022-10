Wild elephant death: অৱশেষত মৃত্যু মৰিয়নীত ৰে’লৰ খুন্দাত আহত হোৱা বন্যহস্তীৰ

মৰিয়নীত ৰে’লৰ খুন্দাত আহত হোৱা বন্যহস্তীৰ মৃত্যু (Wild elephant injured after being hit by train) ৷ বন বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবেই হাতীটোৱে মৃত্যুক সাৱটি লোৱাৰ অভিযোগ ৷

Attempt to rape in Dhubri: ধুবুৰীৰ আগমণিত নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা

ন্যায় বিচাৰি ধুবুৰীৰ থানাই থানাই ঘূৰিছে এগৰাকী নাবালিকা । নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক সুযোগ বুজি বলাৎকাৰৰ অপচেষ্টা এজন বিবাহিত লম্পটৰ (Attempt to rape Case) । আৰক্ষী থানাত গোচৰ দিও সঁহাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ ।

Missing youth recovered: অৱশেষত উদ্ধাৰ লাংভুকু জলপ্ৰপাতত চেলফি উঠিবলৈ গৈ নিৰুদ্দিষ্ট যুৱকৰ মৃতদেহ

চেলফিয়েই কাল হ’ল ডিমাপুৰৰ এজন যুৱকৰ বাবে ৷ শণিবাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ লাংভুকু জলপ্ৰপাতত ছেলফি উঠিবলৈ গৈ জলপ্ৰপাতত পিচলি পৰিছিল ডিমাপুৰৰ সুৰেশ চাকমা (23) নামৰ যুৱকজন (Youth drown at Langvoku waterfall) ৷ তেতিয়াৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে যুৱকজন ৷ অৱশেষত উদ্ধাৰ হ’ল ডিমাপুৰৰ যুৱক সুৰেশ চাকমাৰ মৃতদেহ ৷

Reshuffle in Assam Police: অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলত ব্যাপক ৰদবদল

অসম আৰক্ষীত ব্যপক সাল-সলনি (Major reshuffle in Assam Police) । ৰাজ্য চৰকাৰে মঙলবাৰে অসম আৰক্ষীত কেইবাগৰাকীও উচ্চপৰ্যায়ৰ বিষয়াক বদলি কৰাৰ লগতে বহুকেইজন আৰক্ষী বিষয়াক নতুন দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰে ৷

BCCI election 2022: দেৱজিৎ লন শইকীয়া BCCI ৰ নতুন সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা

১৮ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বি চি চি আইৰ নিৰ্বাচন (BCCI election 2022)। বি চি চি আইৰ যুটীয়া সম্পাদক পদৰ বাবে মঙলবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন ৰঞ্জী খেলুৱৈ দেৱজিত শইকীয়াই (ACA secretary Debjit Saikia) ৷

Body of wild elephant found: হোজাইত উদ্ধাৰ অৰ্ধগলিত বন্যহস্তীৰ মৃতদেহ

হোজাইৰ নন্দপুৰ চেগুন বাগানত উদ্ধাৰ হৈছে এক অৰ্ধগলিত বন্যহস্তীৰ মৃতদেহ(Half-melted body of wild elephant found in Hojai) । প্ৰায় 6-7বছৰীয়া হাতীটো এসপ্তাহ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ৷ বনাঞ্চলত গৰু বিচাৰি অহা লোকে অৰ্ধগলিত বন্যহস্তীটো প্ৰত্যক্ষ কৰি বনবিভাগক খবৰ দিয়ে ৷ ইতিমধ্যে বনবিভাগৰ লোকে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ।

National Games 2022: ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত শিৱ থাপাৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক

মঙলবাৰে শিৱ থাপাই চলিত ৩৬ সংখ্যক গুজৰাট ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত বক্সিঙৰ ছেমিফাইনেলত (National Games2022 Boxing semi final) প্ৰৱেশ কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰে (Boxer Shiva Thapa wins bronze medal) ৷

National Games 2022: ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ বক্সিঙত অসমৰ পাঁচটা পদক নিশ্চিত

৩৬ সংখ্যক গুজৰাট ৰাষ্ট্ৰীয় ক্রীড়াত (36th Gujarat National Games) বক্সিঙৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি পদক জয় নিশ্চিত কৰিছে অসমৰ আন দুগৰাকী মহিলা বক্সাৰ যমুনা বড়ো আৰু অংকুশিতা বড়োৱে । অসমৰ ক্ৰীড়াবিদে এতিয়ালৈকে উশ্বুত লাভ কৰিছে তিনিটা পদক ।

Cops Arrested in Assam : কলিয়াবৰত গৃহৰক্ষী জোৱান, লখিমপুৰত আৰক্ষী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ

গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ চক্ৰৰ পৰা ধন লৈ আৰক্ষীৰ জালত খোদ গৃহৰক্ষী জোৱান । উৎকোচ লোৱা ৬৫ হাজাৰ টকাসহ ধৃত কলিয়াবৰ আৰক্ষী থানাৰ (Kaliabor police station) গৃহৰক্ষী জোৱান মকবুল হুছেইন (Home guard arrested at Kaliabor) ৷ লখিমপুৰতো মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী শাখাই মঙলবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লখিমপুৰৰ এজন আৰক্ষী বিষয়াক ৷

Drugs Peddler Arrested in Dhubri: স্বামী জেলত; পত্নীয়ে আগুৱাই নিলে ড্ৰাগছৰ বেহা

ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ গোচৰত স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হৈ বন্দীত্ব জীৱন কটোৱা পাছতে পত্নীও মঙবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল অনুৰূপ অভিযোগত ৷ ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে নুৰ ভানু বিবি নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক(Drugs peddler arrested in Dhurbi) ৷