70 শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি কৰাৰ যুক্তি গ্ৰহণযোগ্য নহয় । ক'ৰবাত কোনোৱে ভাড়া বেছিকৈ লোৱাৰ অভিযোগ পৰিবহণ বিভাগক দিলেই বাতিল হ'ব বাহনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ । পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ দাম সদায় একে নাথাকে । এতিয়া কিছু বৃদ্ধি পাইছে যদিও পাছত কমি যাব । মুঠৰ ওপৰত এতিয়া ভাড়া বৃদ্ধি নহয় (Chandra Mohan Patowary on bus fare hike) । এই মন্তব্য পৰিবহন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ৷

পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা (Om Birla arrives Guwahati)। লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে শনিবাৰে অসম বিধানসভাত উদ্বোধন কৰিব কমনৱেল্থ পাৰ্লিয়েমেন্টেৰী এছ'চিয়েছনৰ সন্মিলন । যি সন্মিলনত বিশ্বৰ ৪০ খন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰতে প্ৰভাৱ পেলাইছে । পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ অভাৱনীয় আৰু ক্ৰমবৰ্ধিত মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ বৃদ্ধি পাব যাত্ৰীবাহী বাছৰ ভাড়া । এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাই ৰাজ্যত যাত্ৰীবাহী যান-বাহনৰ ভাড়া বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনাই অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ আয়ুক্তক স্মাৰক পত্ৰ দিছে (Demand for increasing bus fair by 70 percent) ।

লাউডস্পীকাৰত ডাঙৰকৈ ভাঁহি আজানৰ শব্দই অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিলে এজন মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ এজন লোকক (Ajan controversy in Panipat) ৷ মহম্মদ আজম নামৰ মুছলমান অধিবক্তাজনে এই লাউডস্পীকাৰবোৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত পানীপথৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু জিলা উপায়ুক্তক লিখিত অভিযোগ দিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে (Muslim lawyer complaint on Azaan on Loudspeaker) ৷

22 এপ্ৰিলত সকলো চৰকাৰী, বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়, বেংক, শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানকে আদি কৰি সকলো ধৰণৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু কাৰ্যালয় বন্ধ থাকিব (Public Holiday declared on April 22 for GMC election) । শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে ৷

উত্তৰ-পূবৰ আঠখন ৰাজ্যতে এতিয়া দশম শ্ৰেণীলৈকে হিন্দী বাধ্যতামূলক কৰা হ'ব ৷ বৃহস্পতিবাৰে ৩৭ সংখ্যক সংসদীয় চৰকাৰী ভাষা সমিতিৰ বৈঠকত সভাপতিত্ব কৰি শ্বাহে এই কথা সদৰি কৰে (Hindi will be made compulsory in Northeastern states) ৷

ৰাজ্যত এতিয়া বৰ্হিঃৰাজ্যৰ প্ৰৱঞ্চকৰ দলৰ ত্ৰাস ৷ প্ৰৱঞ্চক দলৰ টাৰ্গেট যুৱতী, মহিলা আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ লোক ৷ প্ৰৱঞ্চনাৰে যুৱতী, মহিলা আৰু বয়োজ্যেষ্ঠৰ পৰা লুটিছে লক্ষ লক্ষ টকা ৷ তিনি প্ৰৱঞ্চক আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে বহু ভয়াৱহ তথ্য (ATM fraud arrested in Barpeta)৷

মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে দেশৰ অৱস্থা শ্ৰীলংকাৰ পিছত নেপালৰ দৰে হ’ব নেকি ভাৰতৰ অৱস্থা (indias economy heading towards becoming nepal or srilanka) ? নিতৌ বাঢ়ি অহা মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতি শংকিত হৈ এই কথা ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে বহু জনগণ ৷

মহানগৰীৰ বিৰুবাৰীত নাইট্ৰ'জেন চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ ৷ বিৰুবাৰীৰ এটি অট্টালিকাত সংঘটিত এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল এটি পৰিয়ালৰ(Nitrogen cylinder blast in Birubari)৷

ঘোঁৰাৰ বাবে এখন বিশেষ বজাৰ (Horse market of Chaiti Fair) ৷ প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবেলিও কাশীপুৰৰ উধম সিং নগৰৰ চেইতি মেলাত সজোৱা হৈছে এই ঘোঁৰাৰ বজাৰখন (kashipur Chaiti Fair 2022) ৷ য'ত উপলব্ধ ২১ লাখটকীয়া ঘোঁৰা ৷ আচৰিত হ'লেও কিন্তু এয়াই সত্য ৷ এখন মহিন্দ্ৰা এক্সইউভি ৭০০ গাড়ীতকৈও অধিক ব্যয়বহুল এটি ঘোঁৰা উপলদ্ধ এই বজাৰত ৷