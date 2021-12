বুধবাৰে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন মিত্ৰ বিটিচি পৰিষদ (Promod Boro lead BTC council) ৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে এটা বছৰ ৷ বিটিচি পৰিষদৰ এবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে কোকৰাঝাৰৰ দিব্যাংগসকলৰ সৈতে বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী পাৰিষদে গ্ৰহণ কৰে দুপৰীয়াৰ আহাৰ ৷ লগতে দিব্যাংগসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবেও আশ্বাস প্ৰদান কৰে বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৱে

বুধবাৰে ডিফুস্থিত কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় এখন প্ৰীতি ফুটবল খেল(Friendly football match at KASA Stadium at Diphu) ৷ 15 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই মেচখন জুবিন একাদশ আৰু কাৰ্বি চিনেমা শিল্পীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয়(Football match between Zubin XI and Karbi Cinema silpi) ৷ এই খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰে নৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গে(Zubin Garg played football in Diphu) ৷

ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক (Students and teachers tested covid positive in Dispur College) ৷ মহাবিদ্যালয় খনৰ ৬ গৰাকী ছাত্র-ছাত্ৰী আৰু ৪ গৰাকী শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছে ক’ভিড ।

পুনৰ উত্তাপ্ত নগালেণ্ড(Tension grips Nagaland) ৷ বৃহস্পতিবাৰে বন্ধ থাকিব নাগালেণ্ডৰ মন জিলা ৷ ঘোষণা কন্যাক স্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ(Konyak Student Union announced bandh in Mon district) ৷

ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে উঠা বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰী (Assam CM wife accused of involvement in Land Grabbing)ৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী অসম জাতীয় পৰিষদৰ কামৰূপ জিলা কমিটীয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীক নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান পৰিষদৰ ৷

অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে সদা সষ্টম নগাঁও আৰক্ষীক একপ্ৰকাৰ চেলেঞ্জ দুৰ্বৃত্তৰ । নগাঁও আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযানৰ মাজতে বুধবাৰে সন্ধিয়া চহৰখনত ফুটিলে গুলী (Firing at Nagaon) । ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ কাৰ্টিজ ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 'আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব' শীৰ্ষক কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ(Congress holds massive training Programmes)ৰ ৷ অসমৰ পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কংগ্ৰেছৰ ভেঁটি অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ আয়োজন কৰা হৈছে এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ ৷

কংগ্ৰেছ এতিয়া শেষ । দুই তিনিবাৰকৈ হাৰি যোৱা লোকেহে দিয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰশিক্ষণ । শ্বেৰমান আলীক বিজেপিয়ে জেললৈ পঠিয়াইছে, বিজেপিত লোৱাৰ কথাই নাহে ৷ বুধবাৰে নগাঁৱত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই কংগ্ৰেছ দলক এনেদৰে তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৷

তেজপুৰত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে সাহিত্য কাণ্ডাৰী পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ ১৫০ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান(Padmanath Gohain Baruah's Anniversary celebrated in Tezpur) । বুধবাৰে এই অনুষ্ঠানত অংশ লয় অসম সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক যাদৱ শৰ্মাই । বৰাকত অসমীয়া ভাষাৰ বিৰোধিতা কৰা সকললৈ সকিয়নী অসম সাহিত্য সভাৰ সম্পাদকগৰাকীৰ ।

অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাক বিজেপিৰে মিত্ৰতা ভংগৰ ইংগিত দিছে অগপৰ বিভিন্ন বিধানসভা আৰু জিলা সমিতিৰ বহুকেইগৰাকী সভাপতি-সম্পাদকে ৷ দলীয় কৰ্মীসকলে মিত্ৰতাৰ তিক্ততাৰ কথা ব্যক্ত কৰি আগন্তুক পৌৰসভা(Municipal Elections 2021) আৰু উপ-নিৰ্বাচনত মিত্ৰতা নকৰাকৈ নিৰ্বাচন খেলাৰ আহ্বান জনায় দলটোৰ সভাপতিগৰাকীক ।