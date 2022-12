অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশনৰ তৃতীয়টো দিনত কেইবাখনো বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ লগতে কেইবাখনো বিধেয়ক গৃহীত কৰা‌ হয় (Bills passed on Assam assembly winter session)। বিত্ত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই প্ৰায় ৫ খন বিধেয়ক উত্থাপন কৰে ।

যোৰহাটৰ মাৰোৱাৰীপট্টিত বুধবাৰে নিশা সংঘটিত ভয়াবহ জুই এই পৰ্যন্ত নুমুৱা নাই (Massive fire in Jorhat town) ৷ কাষৰীয়া জিলা লগতে অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰায় শতাধিক অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী গাড়ীৰে জুই নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এই পৰ্যন্ত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী(Devastating fire in Jorhat) । জানিব পৰা মতে, এই পৰ্যন্ত প্ৰায় ৩০খন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু ৪টা বাসগৃহ জাহ গৈছে ।

গল্পকাৰ, সাংবাদিক মনোজ কুমাৰ গোস্বামীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ২০২২ বৰ্ষৰ অসমীয়া ভাষাৰ সাহিত্য অকাডেমি বঁটা (Sahitya Akademi to Manoj Kumar Goswami) ৷ জনপ্ৰিয় লেখকগৰাকী এই সন্মান লাভ কৰাত স্বাভাৱিকতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ সংবাদ জগতৰ লগতে গোস্বামীৰ লেখনিত মুগ্ধ গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৷

নলবাৰীতো আৰম্ভ হ’ল কুৰুক্ষেত্ৰ অভিযান ৷ যান-আইন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ হৈছে হৈছে নলবাৰীৰ পৰিবহন বিভাগ (Mission Kurukshetra in Nalbari)৷

অসম আৰক্ষীৰ অভিযানত পুনৰ বোকাজানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ বিলাতী সুৰা (illegal liquor seized at Bokajan) । প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ পুৰণা লাহৰিজানত বুধবাৰে নিশা জব্দ হয় ৫৫০ কাৰ্টন মেঘালয়ৰ অবৈধ সুৰা (illegal liquor from Meghalaya seized at Bokajan) । এক বিশেষ সূত্ৰৰ ভিত্তিত অসম আৰক্ষী আৰু আবকাৰী বিভাগৰ যৌথ অভিযানত গুৱাহাটীৰ দিশৰ পৰা আহি থকা AS01-PC-4897 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাকত তালাচী চলাই জব্দ কৰে অবৈধ সুৰাখিনি ।

সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা বঁটা এই বছৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ধেমাজিৰ লোক-সংস্কৃতিৰ সাধক, প্ৰবীণ শিল্পী, একনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সংগঠক একলব্য গামলৈ (Pratima Pandey Award 2022 to Akalabya Gam) ৷

জোনাইৰ নামনিবালি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ নামত বিয়াগোম দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে (Health center construction corruption)। ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে উক্ত কামৰ দায়িত্বত থকা ঠিকাদাৰজনে আঁচনিৰ ধন হৰলুকি কৰাৰ মানসেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছে ।

গোলাঘাটৰ অভয়জানত লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড (Murder at Golaghat)। গোলাঘাট জিলাৰ বগীজান আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত অভয়জানত হত্যা কৰি নিজ বাসগৃহ চৌহদত পেলাই থলে হৰেণ ভক্ত নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ (Death body recovered inBogijan at Golaghat)। বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো । অকলশৰীয়াকৈ বাস কৰা লোকজনক নিশা দুৰ্বৃত্তই ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । পিছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বগীজান আৰক্ষীয়ে মৰনোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্য়ৱস্থা কৰে ।

বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে কোচ ৰাজবংশী সকলৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী(ST Demand) নস্যাৎ কৰি টুলুঙা মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বৃহস্পতিবাৰে প্ৰমোদ বড়োৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই ৷ এবছুৰ সভাপতি হৈ থকাৰ কালৰে পৰা প্ৰমোদ বড়োৱে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতা কৰি অহাৰ অভিযোগ সংগঠনটোৰ ৷

ৰাজ্যৰ 4গৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যক, গল্পকাৰ তথা কবিলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে 2022 বৰ্ষৰ সাহিত্য অকাডেমি বঁটা(Sahitya Akademi Award 22) ৷ দেশৰ মুঠ 23টা ভাষাত আগবঢ়োৱা হৈছে সাহিত্য অকাডেমি 2022 বঁটা ৷