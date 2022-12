সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে মোডী চৰকাৰৰ পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰি অনুৰাগ ঠাকুৰে কয় যে উত্তৰ-পূৱত হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে (Violence in Northeast has decline)। সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা ৮৯ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । বাওঁপন্থীৰ কাৰ্যকলাপো উত্তৰ-পূৱত ২৬৫ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ।

ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ কাৰ্সূযচী গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ শক্তিখণ্ডৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীয়ে ৷ শক্তিখণ্ড পৰিচালনা কৰা তিনিটা কোম্পানী APDCL, APGCL, AEGCL ৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ যৌথমঞ্চই গ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৷

মহানগৰীত পুনৰ প্ৰতিবাদ (Protest in Guwahati) ৷ পুনৰবাৰ ন্যাৰ্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহিল অসম সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীসকল (Asam Sahitya Sabha employees protest) ৷ শীঘ্ৰে দাবী পূৰণ নহ’লে চলিত মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা উমি উমি জ্বলি থকা এই প্ৰতিবাদৰ জুইকোৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ চলাই নিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদী কৰ্মচাৰীসকলে ৷

কাটাৰ ফিফা বিশ্বকাপত গোল্ডেন বল বঁটা লাভ কৰিলে মেছিয়ে (Golden Ball Award to Messi)। মেছিয়ে ২০১৪ চনৰ বিশ্বকাপতো গোল্ডেন বল বঁটা লাভ কৰিছিল । লিঅ'নেল মেছিয়ে এইবাৰৰ ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২ত ৭ টা গ'ল কৰিছে ।

অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি 'অইল জীৱিকা প্ৰকল্প' সোমবাৰে তিনিচুকীয়াত শুভাৰম্ভ কৰা হয় (Project Oil Jeevika launched in Tinsukia)। অইল অধ্যুষিত অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে এই প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । তিনিচুকীয়াৰ অইলৰ কৰ্মাঞ্চলত এই প্ৰকল্প সফল হ'ব বুলি আশাবাদী কৰ্তৃপক্ষ ।

ৰঙিয়া পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত পুনৰ ওলমিল তলা । এইবাৰ তিনিদিনলৈ বন্ধ থাকিব কাৰ্যালয় ৷ সোমবাৰে পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ৰ মূল গেটত তলা লগাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ গৰজি উঠিল ৰঙিয়াৰ পৌৰ কৰ্মীসকল (Protest at Rangia) । ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰতিবাদী পৌৰ কৰ্মীৰ দাবী, শীঘ্ৰে চৰকাৰে মুকলাই দিয়ক বকেয়া দৰমহা ৷ লগতে পৌৰ কৰ্মীৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰক ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, বছৰ বছৰ ধৰি নগৰ আৰু নিকায়সমূহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব পালন কৰি অহা এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে ন্যাৰ্য প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে ।

সোমবাৰে পুৱাতে নগাঁও জিলা প্ৰাশসনে উচ্ছেদ অভিযান চলালে বটদ্ৰৱাৰ বেদখলকৃত ভূমিত (Eviction at Batadrava)৷ প্ৰথমে শান্তিজান বজাৰত থকা বেদখলকৃত ভূমিত বুলড’জাৰেৰে উচ্ছেদ চলোৱাৰ পাছত হাইডুবিৰ বিজ ফাৰ্ম আৰু লালুং বস্তিত আৰম্ভ কৰে অভিযান (Eviction at Batadrava encroached area)৷ বিশাল আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োগ কৰি উচ্ছেদ অভিযান চলাই জিলা প্ৰশাসনে । লালুংবস্তিত চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি একাংশ লোকে পুখুৰী খন্দাৰ উপৰিও নিৰ্মাণ কৰা সৰু সুৰা বাট পথ এস্কেভেটৰেৰে খান্দি নিচিহ্ন কৰি দিয়ে জিলা প্ৰশাসনে ।

বোকাখাতৰ পানবাৰীৰ আদৰ্শ গাঁৱত অঘটন । বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত এগৰাকী মহিলা (Woman killed in a wild elephant attack)। পথাৰৰ পৰা গৰু আনিবলৈ যোৱা অৱস্থাত অতৰ্কিতে হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে মহিলাগৰাকীক (Wild elephant attack)। পিছত ততাতৈয়াকৈ গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলাগৰাকীক বোকাখাত স্বহীদ কমলা মিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয় মহিলাগৰাকীৰ । নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম ৰীনা দাস(৪৫) ।

বৰপেটা চহৰৰ মাজমজিয়াৰে বৈ যোৱা চাউলখোৱা নৈৰ খহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াইছে চহৰখনলৈ(Chawalkhowa River Erosion in Barpeta) ৷ চহৰখনৰ ভি আই পি ৰোডৰ দলং, ডি আৰ ডি এৰ কেম্পাছ, আৰক্ষীৰ আৱাসগৃহ, ৰাজহুৱা শ্মশানকে আদি কৰি চহৰখনৰ বালাপাৰা অঞ্চলটোত খহনীয়াই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ ভাবুকি(River People are worried about erosion) ৷ চহৰখনত চলি থকা চাউলখোৱা নৈৰ খহনীয়া বন্ধৰ বাবে চাউলখোৱাৰ মাটিৰ মহলটো বন্ধ কৰিবলৈ স্থানীয় লোকে দাবী জনাইছে ৷

বটদ্ৰৱাৰ বিভিন্ন এলেকাৰ প্ৰায় এহেজাৰ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰশাসনে আজি পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছে উচ্ছেদ অভিযান ৷ উচ্ছেদস্থলীতেই ঢলি পৰিল কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী জোৱান ভবেন চন্দ্ৰ বৰা (policeman falls at Bratadava eviction site) ৷