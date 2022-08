ত্ৰিপুৰাত গভীৰ বনাঞ্চলৰ ভিতৰত জব্দ গাঞ্জা (Huge cache of cannabis seized in Tripura) ৷ ৰবৰৰ খেতিৰ মাজত গাঞ্জা পেকিং কৰি থকা সময়তে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে গাঞ্জাখিনি ৷ জব্দ কৰা গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1 কোটি টকা (Tripura Police seized worth Rs 1crore cannabis) ৷

নগাঁৱত উচ্চতম ন্যায়্যালয়ৰ নিৰ্দেশক বৃদ্ধাংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি অত্যাধিক সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আছে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ দুই ঠিকাদাৰৰ ট্ৰাকে । যান-বাহন আইনক অৱমাননা কৰি সামগ্ৰী কঢ়িওৱাৰ অভিযোগ (Overload FCI truck in Nagaon) দুই ঠিকাদাৰৰ ট্ৰাক চালকৰ বিৰোদ্ধে । নীৰৱ নগাঁৱৰ পৰিবহন বিভাগ কিম্বা যান-বাহন আৰক্ষীৰ ।

জোনাইত কাঠৰ চোৰাং ব্যৱসায়ীলৈ লক্ষ্য কৰি বনবিভাগৰ গুলীচালনা (Firing at Jonai) ৷ চিয়াঙৰ বুকুৱেদি চোৰাংকৈ কাঠ নি থকা সময়ত সংঘটিত এই ঘটনা ৷ চোৰাং চিকাৰীৰ নাৱলৈ লক্ষ্য কৰি প্ৰায় ৬ জাই গুলীচালনা কৰে বন বিভাগৰ লোকে (Firing by forest guard at Jonai) ৷

ৰাছিয়াৰ এফএছবিয়ে ইছলামিক ষ্টেট সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ এজন সদস্যক চিনাক্ত কৰি আটক কৰে (Russia detains suicide bomber plotting terrorist attack in india) ৷ যিয়ে ভাৰতৰ শাসকীয় দলৰ এজন প্ৰতিনিধিক আত্মঘাতী বোমাৰে উৰুৱাই দি সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।

কলকাতা চহৰৰ মাজমজিয়াত দেওবাৰে সন্ধিয়া নাৰ্কেলডাংগা অঞ্চলত এগৰাকী আঠ মাহৰ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পেটত লঠিওৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Eight month pregnant woman getting kicked in belly) । উক্ত ঘটনাটোত তৃণমূলৰ বিধায়ক পৰেশ পাল (Trinamool MLA Paresh Pal alleged violance) আৰু কাউন্সিলাৰ স্বপ্ন সমাদ্দাৰৰ অনুগামীসকল জড়িত হৈ থকা বুলি অভিযোগ উঠিছে ।

গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাস্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জ্যোতি চিত্ৰবনত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা Audio visual hub টো মুকলি কৰে (Audio visual hub inauguration in Jyoti chitraban )।

মহানগৰীৰ বীৰকুছিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । ডিঙিত জীৱন্ত সাপ ওলমাই বীৰকুছিৰ ৰাজপথত ফুৰিছে এজন লোকে (Snake man in Guwhati)। সোমবাৰে পুৱাই লোকজনৰ কাণ্ড দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ । লোকজন বীৰকুছিৰ নিবাসী ধনে বুলি জানিব পৰা গৈছে । অভিযুক্ত ধনে ডিঙিত জীৱন্ত বিষাক্ত সাপডাল লৈ ঘূৰি ফুৰাই নহয় (Man from Guwahati hangs live snake around his neck), পথচাৰীক ভয় খুওৱাৰ লগতে কেইবাজনো পথাচাৰীলৈ দলিয়াই দিছে সাপডাল ৷

ভিডিঅ’ কলত আছিল প্ৰেমিক ৷ সেই সময়তে প্ৰেমিকাৰ আত্মহত্যা ৷ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীত (Girl commits suicide during video call in Guwahati)৷

নিবনুৱা যুৱকসকলক হিংসাত লিপ্ত হ'বলৈ হেঁচা দিয়াৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলৰ এটা অংশক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মাণিক সৰকাৰে (former Chief Minister of Tripura Manik Sarkar) । লগতে ঘৰবোৰত হোৱা আক্ৰমণক 'ৰাজনৈতিক ডকাইতি' বুলি অভিহিত কৰে (Manik Sarkar termed attacks on houses Political Dacoity)।

হেলিকপ্টাৰ, চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটৰ নামত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোটি টকা খৰছ কৰে অথচ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়কেইখনৰ বাবে ৰাইজৰ পৰা টকা বিচাৰে । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে সংবাদমেলযোগে কয় যে, AIUDF দলটো বিজেপিৰ ড্ৰয়িং ৰূমত বহা দল আৰু কৰিমউদ্দিন বৰভূঞা বৰঘৰত বহা ব্যক্তি ৷ AIUDF লগত বিধান সভা নিৰ্বাচনত মিত্ৰতা কৰি (Congress AIUDF alliance) কংগ্ৰেছ দলটোৱে বহু শিক্ষা পালে পালে বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ কয় যে, বিজেপিৰ লগত গোপন বুজাবুজি কৰি লুঙি-টুপী আৰু দাড়িৰ চৰকাৰ হ’ব বুলি প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলটো দিছপুৰৰ পৰা বাহিৰত থাকিবলগীয়া হ’ল ৷