অসমত আকৌ মিজোৰ আগ্ৰাসন ! শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা কৰিমগঞ্জৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ কালাগাংগ অঞ্চলত থকা এখন দলং জলাই দিলে মিজো দুস্কৃতিকাৰীয়ে ৷ এই সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ ৷

বিশ্বজুৰি চৰ্চিত এতিয়া ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ সংঘৰ্ষ (Russia Ukraine war) ৷ ইয়াৰ মাজতে আহিছে এক সু-খবৰ ৷ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ এই সামৰিক অভিযানে ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ মাজত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় গৱেষণা আৰু আন্তৰ্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ কাম কাজত নপৰে কোনো প্ৰভাৱ । এই কথা এক বিবৃতিযোগে প্ৰকাশ কৰিছে নাছাৰ মুখপাত্ৰ য'শোৱা ফিঞ্চে ৷

ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনক হিংসাৰ পথ পৰিহাৰ কৰি আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে (Modi speaks to Putin over Ukraine situation)৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পুটিনক জনাইছে যে, ভাৰতে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সমস্যাৰ কূটনৈতিক সমাধান হোৱাটো বিচাৰে ৷

ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ হৈ আছে অসমৰ প্ৰায় ১০০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী (Assamese students in Ukraine) ৷ এই এশগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ তালিকা ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । ইউক্ৰেইনত থকা আন ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে অসমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলকো ভাৰতীয় দূতাবাসে দেশলৈ ঘূৰাই আনিব বুলি সদৰি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজৰ যুদ্ধক(Russian Ukraine war) লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে এগৰাকী অসমীয়া বোৱাৰী ৷ ছাত্ৰাৱস্থাত হোৱা প্ৰেমৰ ফলত চিৰাং জিলাৰ ছাতিপুৰ গাঁৱৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ ছফিউৰ ৰহমানৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল ডাঃ এনাস্থিয়া ৰহমান (Dr. Anastasiia Mosiiash) । ডাঃ এনাস্থিয়া ৰহমানৰ ঘৰ ইউক্ৰেইনত ৷

যুদ্ধভূমিত পৰিণত ইউক্ৰেইন ৷ তাৰ মাজতে দেশখনত আবদ্ধ হৈ পৰিছে ভাৰতৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে অসমৰো শতাধিক শিক্ষাৰ্থী ৷ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে এই পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা (Tinsukia girl confined in Ukraine)৷ তিনিচুকীয়াৰো এগৰাকী ছাত্ৰী আবদ্ধ হৈ আছে ইফক্ৰেইনত ৷ শংকিত ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গই চৰকাৰক ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ৷

হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে নাহৰকটীয়াৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনস্থলী ৷ মাঙ্গলিক ধ্বনিৰে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে শুভাৰম্ভ কৰিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনৰ মূল তোৰণ ৷

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাচিঘাটস্থিত College of Horticulture and Forestry ৰ উদ্যোগত জোনাইত কাঠফুলা খেতিৰ ওপৰত আয়োজন কৰা হয় এটা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ (Mushroom farming training at Jonai) ৷ এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত প্ৰায় 50 জন যুৱক-যুৱতীক ড৹ আৰ. চি চাকেৱৰে কাঠফুলা খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে ৷

অহা ৭ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন (Majuli by-election 2022)। ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে । নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে শাসকীয় আৰু বিৰোধী পক্ষৰ নেতাসকলৰ মাজত বাকযুদ্ধও আৰম্ভ হৈছে । ইয়াৰ মাজতে শাসকীয় বিজেপিক কটাক্ষ মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছৰ নেতা অমল পুজাৰীৰ ।

ৰাধে শ্যামৰ নিৰ্মাতাসকলে ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰ প্ৰভাস আৰু পূজা হেগড়েৰ সৈতে আন কলা-কুশলীক লগত লৈ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে (Radhe Shyam promotion plans) ৷ প্ৰচাৰৰ বাবে তেওঁলোকে বিশ্ব ভ্ৰমণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ মুম্বাই, চেন্নাই, হায়দৰাবাদ, কোচি আৰু বাংগালোৰ আছে প্ৰচাৰ অভিযান তালিকাৰ শীৰ্ষত ৷