অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেল । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন ১৫ ফেব্ৰুৱাৰী । ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীত মনোনয়ন পত্ৰৰ পৰীক্ষণ আৰু মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন ২০ ফেব্ৰুৱাৰী । শিলচৰ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হোৱা নাই । ৰ’ড শ্ব’ আৰু সকলো ধৰণৰ শোভাযাত্ৰা নিষিদ্ধ । বলৱৎ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি । পৌৰসভা নিৰ্বাচনত M2 EVM ব্যৱহাৰ হ’ব । ৮০ খন পৌৰসভাত আছে মুঠ ৯৭৭ টা ৱাৰ্ড আৰু ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২০৫৪ টা (SEC announces polling to 80 municipal boards in Assam) । মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১৬,৭৩,৮৯৯ গৰাকী ।

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহিব ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ (Ramnath Kovind to visit Tezpur university) ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চললৈ আহিবলগীয়া ৰামনাথ কোবিন্দে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এক সমোৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷

আপোনাৰ প্ৰিয়জনো হ’ব পাৰে আপোনাৰ বাবে ঘাটকস্বৰূপ (The Fall of Humanity) ৷ সময়ৰ সোঁতত সলনি হৈ যায় তেজ-মঙহৰ সম্পৰ্কৰ আত্মীয়তাও ৷ তাৰে জলন্ত উদাহৰণ সুৰেশ প্ৰসাদ গুপ্তা ৷ পিছে কোন এই সুৰেশ প্ৰসাদ গুপ্তা ?

অপাৰেশ্যন বিজয়ৰ সময়ত বীৰত্ব দেখুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমীৰ প্ৰশিক্ষক সঞ্জয় কুমাৰক সুৱেদাৰ মেজৰ পদলৈ পদোন্নতি (Sanjoy Kumar is promoted to the rank of Subedar Major)। পৰম বীৰ চক্ৰ সন্মানেৰে পুৰস্কৃত সঞ্জয় কুমাৰক এনডিএৰ কামাণ্ডেণ্ট এয়াৰ মাৰ্শ্বেল সঞ্জীৱ কাপুৰে এই সন্মান প্ৰদান কৰে । সুৱেদাৰ মেজৰ সঞ্জয় কুমাৰ ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানসকলৰ বাবে এক আদৰ্শ হৈ ৰ'ৱ ।

কীৰ্তিকমল বৰাই লাভ কৰিলে অন্তৰ্ৱতীকালীন জামিন ৷ অহা ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ম্যাদ থাকিব এই জামিনৰ ।

স্বচ্ছ ভাৰত মিছন প্ৰকল্পৰ উদ্দেশ্য পূৰণত ব্যৰ্থ হৈছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৷ ২০১৪ চনতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী নেতৃত্বাধীন বি জে পি চৰকাৰে কেন্দ্ৰত শাসন ক্ষমতা দখল কৰাৰ পাচতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান বা স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ প্ৰকল্প (Swachh Bharat Mission project in Assam) । কিন্তু 2014 ৰ পৰা 2022 বৰ্ষলৈকে এক সু-দীৰ্ঘ সময়চোৱাত এই অভিলাসী প্ৰকল্পৰ কোনো বিশেষ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত নহ’ল ৰাজ্য তথা দেশত ৷

পৱন বৰঠাকুৰৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদনক লৈ সন্তুষ্ট আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ । কীৰ্তিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া তদন্ত সমিতিৰ প্ৰতিবেদনক লৈ সন্তুষ্ট নগাৱঁৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ (Anand Mishra expresses satisfaction with investigation report) ।

নগাঁৱৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন মঙলবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে (Kirtikamal Bora encounter case) । কীৰ্তিকমল বৰা এনকাউণ্টাৰৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছতেই অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰদীপ বণিয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে । আনহাতে তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত সন্তুষ্ট বিভিন্নজন (Inquiry report of Kirtikamal Bora encounter case)।

পানীৰ পাইপেৰে ওলোৱা একুৰা জুইক লৈ সম্প্ৰতি আতংকিত হৈ আছে লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ ৰঙতি গাঁৱৰ বাসিন্দা(Fire emulates from water pipe) । ৰঙতিৰ ৰূপম বুঢ়াগোহাঁইৰ ঘৰত পানী মটৰৰ বাবে এটা ৫০ ফুট গভীৰ গাঁত খান্দি পাইপ বঢ়াওতেই পাইপৰ ভিতৰত গেছৰ দৰে বাষ্প নিগৰি দপদপ কৈ জ্বলি উঠে এই জুইকুৰা ।

ফেচবুকৰ জৰিয়তে আলফা (স্বাঃ) ৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰি কোনো যুৱক-যুৱতীক সংগঠনত ভৰ্তি কৰোৱা হোৱা নাই । বুধবাৰে এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে আলফা (স্বাঃ) গোটে । লগতে ইয়াক অসম আৰক্ষীৰ এক কৌশল আৰু ষড়যন্ত্ৰ বুলিও দাবী কৰিলে সংগঠনটোৱে ।