বিজেপি চৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনক (কা) লৈ কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰাক লৈ সৰৱ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী ৷ বিভিন্ন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তথা পুনৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাই দেখা দিব পাৰে বুলি বিজেপি চৰকাৰে 'কা' বলৱৎ কৰাৰ বিষয়টো পিছুৱাই আছে বুলিও মত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ (APCC on BJP government delaying implementation of CAA) ৷

দেশত উদ্বেগজনকভাৱে ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে । এইবাৰ দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আক্ৰান্ত হৈছে ক'ভিডত (Defence minister Rajnath Singh tests covid positive)। সম্প্ৰতি হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছে মন্ত্ৰীগৰাকী ।

অসম মণিপুৰ সীমান্তত গুলী চালনা ঘটনাত আহত এজন (One injured in Firing at Assam Manipur border) ৷ সমাগত মণিপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যখনত (Pre election violence in Manipur) ।

ৰাজ্যত দিনক দিনে ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ক’ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা । বৰপেটাতো অব্যাহত আছে ক’ভিডৰ ব্যাপক সংক্ৰমণ ৷ সম্প্ৰতি, জিলাখনত কভিড বিধি সম্পৰ্কীয় নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূচালে ( New COVID SOP in Barpeta) ৷

আপুনি কিছুমান অভ্যাস ত্যাগ কৰি আৰু নতুন অভ্যাস গঢ়ি নিজক সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰে । বহুতে সুস্থ হৈ থকাৰ বাবে কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় (Tips for better health)। তাৰ ভিতৰত খাদ্য, শৰীৰচৰ্চা, সুস্থ চিন্তা আদি অন্যতম ৷ যাৰ দ্বাৰা আপুনি নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰে ।

ভোগালী বিহু আয়োজনত সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰক কৰ’ণাৰ এছ অ’ পি (COVID curfew relaxation during Magh Bihu) শিথিল কৰাৰ আহ্বান ৷ সোমবাৰে এক সংবাদমেলযোগে চৰকাৰলৈ এই আহ্বান গুৱাহাটী বিহু সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ ৷

অসমত চৰকাৰৰ দ্বাৰা ঘোষিত ন্যূনতম দৰত কৃষকৰ পৰা ১০ লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্য চৰম ভেকোঁ ভাওনাত পৰিণত হৈছে (Assam Government's paddy procurement process fails)। ধান ক্ৰয়ৰ বাবে কৃষি বিভাগে জিলাসমূহত একাধিক ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ কথা ঘোষণা কৰি যোৱা ১ ডিচেম্বৰৰ পৰাই ধান ক্ৰয় আৰম্ভ হ’ব বুলিও জনাইছিল । কিন্তু বহু জিলাত এতিয়ালৈকে ধান ক্ৰয়ৰ কাম আৰম্ভ কৰা হোৱা নাই ।

ৰঙাপৰাত শনিবাৰে সংঘটিত এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড ৷ পত্নীৰ হাতত প্ৰাণ গ’ল স্বামীৰ (Wife murders husband at Rangapara) ৷

অসমৰ সত্ৰসমূহৰ ভূমি বেদখল এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা (Land encroachment of Satras in Assam) ৷ এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গঠন কৰি দিয়ে সত্ৰৰ ভূমি সমস্যাৰ পুনৰীক্ষণ আৰু বিশ্লেষণ আয়োগ । আয়োগৰ অধ্যক্ষ প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত সোমবাৰে পুৱাই নগাঁৱত উপস্থিত হয় আয়োগৰ আন দুই সদস্য ৰূপক শৰ্মা আৰু মৃণাল শইকীয়া ।

সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যত সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে ক'ভিড-19ৰ বুষ্টাৰ ড’জ প্ৰদান অভিযান (Assam starts COVID-19 booster dose vaccination) ৷ যিসকল ব্যক্তিৰ দ্বিতীয় পালি ভেকচিন লোৱাৰ ৯ মাহ অতিক্ৰম কৰিছে, সেইসকলে এই তৃতীয় পালি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ৷ এইক্ষেত্ৰত ৬০ উৰ্দ্ধৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু প্ৰথম শাৰীৰ কর্মী, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীক এই ভেকচিন ল’বলৈ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ৷ সোমবাৰে আৰম্ভ হোৱা এই অভিযানটো পর্যায় ক্ৰমে ৯ মাহ সম্পূর্ণ হোৱা লোকৰ মাজত অব্যাহত থাকিব ৷