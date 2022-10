৩৬ সংখ্যক গুজৰাট ৰাষ্ট্ৰীয় ক্রীড়াত (36th Gujarat National Games) বক্সিঙৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি পদক জয় নিশ্চিত কৰিছে অসমৰ আন দুগৰাকী মহিলা বক্সাৰ যমুনা বড়ো আৰু অংকুশিতা বড়োৱে । অসমৰ ক্ৰীড়াবিদে এতিয়ালৈকে উশ্বুত লাভ কৰিছে তিনিটা পদক ।

অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পদ্মভূষণ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ মঙলবাৰে ৮৮ সংখ্যক জন্মদিন (88th birthday of Tarun Gogoi)। অসমৰ ইতিহাসত দীৰ্ঘদিন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অভিলেখ ৰচিছে তৰুণ গগৈয়ে । এইগৰাকী ৰাজনীতিকক শ্ৰদ্ধা জনাই টীয়কৰ ঢেকীয়াখোৱাৰ পৱিত্ৰ শইকীয়া নামৰ ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি (Statue of Former CM Tarun Gogoi)।

বিশিষ্ট শিল্পী সুদক্ষিণা শৰ্মা আৰু চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা বৰ্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ICU ত (Sudakshina Sharma and Neel Pawan Baruah in ICU) । দুয়োগৰাকী প্ৰথিতযশা শিল্পীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল’বলৈ মঙলবাৰে GMCH ত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ।

সোমবাৰে নিশা ছয় মহলীয়া বিল্ডিঙৰ পৰা পৰি এজন ভিডিঅ’ সাংবাদিকৰ মৃত্যু (Video journalist died in Guwahati) ৷ নিহত সাংবাদিকজনৰ নাম দেৱজিত শৰ্মা ৷

ৰেলৰ পৰা নিৰুদ্দেশ এজন যুৱক (youth missing from train)৷ গুৱাহাটীৰ পৰা বাংগালুৰুলৈ গৈ থকাৰ সময়তে যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ পৰে যুৱকজন ৷

প্ৰাপ্য বিচাৰি বিহালীৰ কেটেলা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (Tea workers protest in Bihali seeking wages) । উপযুক্ত বোনাচ নিদিয়াত ক্ষোভিত চাহ শ্ৰমিক ।

1990 চনৰ 10 অক্টোবৰত জন্ম হৈছিল অবিনশ্বৰ নাট্য গোষ্ঠীৰ ৷ এই অবিনশ্বৰ নাট্য গোষ্ঠীৰ 32 তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস (Foundation Day of Abinashwar drama Group) তথা ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি মঞ্চস্থ কৰা হ’ল দুখনকৈ নাটক ৷

উত্তৰ-পূৱৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ত্ৰিপুৰাত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য জব্দ কৰা হৈছে (Tripura tops in NE in terms of seizures of drugs)। এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মানিক সাহাৰ । ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত অধিক কঠোৰ হৈছে আৰু ভৱিষ্যৰ বাবে নতুন নতুন কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে । সংবাদমেলযোগে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ।

খেলপথাৰৰ পৰা পোনে পোনে মনোৰঞ্জন জগত পালেগৈ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী ৷ ধোনীয়ে মুকলি কৰিছে ধোনী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট নামেৰে ছবি প্ৰযোজনা গৃহ ৷

গুজৰাটত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানৰ জালত দুই পাকিস্তানী মাছমৰীয়া (Pakistani fishermen arrested by BSF) । নালিয়াৰ বায়ু সেনা কেন্দ্ৰই স্থানীয় মাছমৰীয়াৰ সৈতে ছখনকৈ মাছ ধৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাও প্ৰত্যক্ষ কৰাত লগে লগে খবৰ দিয়ে BSF ক । আটকাধীন মাছমৰীয়া কেইজন পাকিস্তানৰ চুজাৱাল জিলাৰ জিৰো পইণ্টৰ সমীপৰ গাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।