অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্ত বিবাদ সমাধানৰ বাবে চৰকাৰৰ পদক্ষেপ অব্যাহত আছে (Assam Arunachal border dispute)। ইয়াৰ মাজতে ভালুকপুঙত দুয়োখন ৰাজ্যৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ মাজত প্ৰথমখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত ।

অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ স্নানাগাৰত পত্নীৰ মৃতদেহৰ লগতে স্বামীৰ ৰক্তাক্ত দেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে(Suicide at AMCH Dibrugarh) ৷ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাত কয়দী হিচাবে থকা লোকজনক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷

মাজুলীত অথন্তৰ ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আৱদ্ধ হ’ল যাত্ৰীবাহী ৰ’পেক্স ফেৰী (Passenger ropax ferry stuck in Brahmaputra river) । তথ্য অনুসৰি, শনিবাৰে ২:৩০ বজাত নিমাতী ঘাটৰ পৰা অফলা অভিমুখে আহি আছিল ৰ’পেক্স ফেৰীখন । কিন্তু হঠাৎ ফেৰীখন বালিত লাগি ধৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুতে আবদ্ধ হৈ পৰে ফেৰীখন ৷

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(CM Dr Himanta Biswa Sarma)আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱাল মাজত তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে বাকযুদ্ধ । সামাজিক মাধ্যম টুইটাৰত দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰস্পৰে পৰস্পৰক নিক্ষেপ কৰি আহিছে বাক্যবাণ । দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে আম আদমী পাৰ্টীয়ে ভাৰতক এক নম্বৰ দেশ নিৰ্মাণ থকা বুলি সদৰি কৰাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই টুইট কৰি কয় যে আপুনি ভাৰতক ১ নম্বৰ বনাব নালাগে,মোডীজীয়ে ইতিমধ্যে এই কাম কৰি আছে ।

মাজুলীত শিশু অপহৰণকাৰী বিষয়টোক(Child kidnapping in Majuli) লৈ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দ্দন দেৱ গোস্বামীয়ে(Kamalabari Satra Satradhikar Janardan Dev Goswami) শনিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ তেওঁ কয় যে এই বিষয়টোৰ ওপৰত সঠিককৈ ক’ব নোৱাৰি কিন্তু মানুহৰ মাজত এটা ভয় ভাৱ আহিছে ৷

নগাঁও সদৰ থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Nagaon police station agitated over murder)। নিশা নগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত তিনি ব্যক্তিক। আৰিয়ান লস্কৰ নামৰ এজন যুৱকক তিনি বন্ধুৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ।

ত্ৰিপুৰাৰ দুটা নিৰ্বাচিত স্থানত স্থায়ী বসতি স্থাপনৰ বাবে ৪০০ৰো অধিক ব্ৰু পৰিয়ালে(Bru families in Tripura) পুনৰ সংস্থাপন শিবিৰ ত্যাগ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতেই সৰৱ হৈছে কাঞ্চনপুৰ উপ-সংমণ্ডলৰ যুটীয়া আন্দোলন সমিতি । ইতিমধ্য়ে সমিতিয়ে কাঞ্চনপুৰৰ উপ বিভাগীয় দণ্ডাধীশক এই সন্দৰ্ভত এখন স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰিছে ।

ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ কেবিনেট পৰ্যায়ৰ যুটীয়া নদী আয়োগৰ বৈঠকত দুয়োখন দেশৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি চূড়ান্ত । ভাৰত আৰু বাংলাদেশে কুশিয়াৰা নদীৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জল বিনিময় সন্দৰ্ভত এক বুজাবুজি চুক্তি চূড়ান্ত (MoU on Interim Water Sharing of Kushiyara river)।

হাৰ্ট অৱ ষ্টোন কেনেকৈ আহিছিল আলিয়া ভাটৰ হাতলৈ সেই সম্পৰ্কে মুখ খুলিছে অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে ৷ চিত্ৰনাট্য পঢ়িয়েই প্ৰথমে প্ৰেমত পৰিছিল আলিয়া (Alia Bhatt on Hollywood debut) ৷ লগে লগেই সঁহাৰি জনালে হলীউডৰ এই প্ৰস্তাৱটোৰ প্ৰতি (Alia Bhatt opens up on bagging Hollywood debut) ।

আঘাতৰ পৰা সুস্থ হৈয়ে নীৰজ চোপ্ৰাই গঢ়িলে ইতিহাস (Neeraj Chopra scripts history)। লাউচেন ডায়মণ্ড লীগ খিতাপ অৰ্জন চোপ্ৰাৰ । ডায়মণ্ড লীগ খিতাপ অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে খ্যাতি লাভ । বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবেও যোগ্যতা অৰ্জন ।