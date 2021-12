বছৰৰ অন্তিমটো দিনত মোবাইল বিতৰণ কৰিলে আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই (IPS Ananda Mishra distributing smartphones)। মোবাইল লাভ কৰি নগাঁও আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনালে বহু লোকে। জানো আহক কিয় আনন্দ মিশ্ৰই বিতৰণ কৰিছে স্মাৰ্টফোন ৷

বছৰৰ শেষ দিনটোত গৰজি উঠিল লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ বন্দুক । আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী(Drug peddler injured in encounter in Lakhimpur) । গুলীবিদ্ধ হোৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটা আজিজুৰ ৰহমান আৰু ছাইদুল আলী ।

শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰত বৃহস্পতিবাৰে নিশা সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ৷ বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত গৌৰীসাগৰৰ কৃষকসকলে নিশা এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ৷ নিশা ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ONGCৰ ৰিগ অৱৰোধ কৰিলে গৌৰীসাগৰবাসী ৰাইজে(Gaurisagar people protest against ONGC) ৷

যান-বাহন চলাচল আইন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষী (Traffic rules violation in Sivsagar) ৷ সমান্তৰালকৈ বৃহস্পতিবাৰে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে যান-বাহন চলাচল আইন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলাই এক অভিযান (Sivsagar police strict on drink and drive) ৷

ব্যতিক্ৰমী ৰূপত বৰপেটাৰ সংবাদকৰ্মী আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন (Fitness programme at Barpeta) ৷ 2022 চনটো যাতে সকলোৰে বাবে ভাল হয়, তাৰ বাবে সকলোৰে দেহ মন সুস্থ কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে শুকুৰবাৰে সংবাদকৰ্মী আৰু বৰপেটা আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে এই শৰীৰ চৰ্চা (Fitness programme by media person and police) ৷

শুকুৰবাৰে যোৰহাটত আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হয় দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া(Drug Mafia injury in police encounter) কলা সম্ৰাট পছা ওৰফে ৰমেশ বাছফৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে ধুবুৰীত অভিযান চলাই যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ড্ৰাগছ মাফিয়া পছাক ৷ পছা ওৰফে ৰমেশ বাছফৰ এনকাউন্টাৰ সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষক অংকুৰ কুমাৰ জৈনে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে (Jorhat Police organaize press meet) ৷

হালধীয়া ৰঙেৰে জাতিষ্কাৰ হৈ পৰিছে এখন মহাবিদ্যালয় ৷ চালেই চকু জুৰোৱা দৃশ্যই এতিয়া আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোকে ৷ ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ সৰিয়হ খেতিডৰা (Mustard cultivation at Rangia College campus) হৈ পৰিছে সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ৷ মহাবিদ্যালয়খনত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা মাটিত মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কৰিলে সৰিয়হৰ খেতি ৷

অচিৰেই ডিব্ৰুগড়ত সংস্থাপন হ'ব উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমটো চাহ সংগ্ৰহালয় কেন্দ্ৰ ৷ ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণ হ'বলগা অত্যাধুনিক চাহ সংগ্ৰাহালয় কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে ভাৰত চৰকাৰৰ ড'নাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব অনুৰাধা চাগ'টিয়ে (First Tea Museum in Northeast to be set up at Dibrugarh) ৷

পুনৰ নগাঁৱত সংঘটিত হ'ল এক লজ্জাজনক ঘটনা ৷ বৃহস্পতিবাৰে দগাওঁ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ চৌহদত থকা চিকিৎসকৰ আবাসত চিকিৎসকৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠা এটা ড্ৰাগছৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰি ড্ৰাগছসহ চাৰিজনকৈ ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীক আটক কৰে জুৰীয়া আৰক্ষীয়ে (Drug users including doctor arrested while consuming drugs) ৷

বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱত ভুক্তভোগী ৰাইজে পৰিত্ৰাণ বিচাৰি পাতিবলৈ লৈছে হস্তী পূজা ৷ প্ৰতিবছৰেই নগাঁৱৰ কামপুৰ, কচুৱা এই অঞ্চল সমূহত বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই ৰাইজৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে ৷ সেয়ে সেই সমূহ অঞ্চলৰ ৰাইজে প্ৰতিবছৰেই পুহ মাহৰ নিৰ্দিষ্ট এটা দিনত হস্তী পূজা পাতে (people of rangmili organise Hasti puja in nagaon) ৷