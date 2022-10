তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ সাক্ষ্য দিবলৈ কোনো লোক বা দল-সংগঠন ওলাই অহা নাছিল । যাৰ বাবে সাক্ষ্য গ্রহণৰ সময়সীমা ১৯ অক্টোবৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । অৱশেষত আছুৱে তেজস্বিতাৰ পৰিয়ালক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত ওলাই আহিল (AASU demands justice for Tejaswitas family)। বৃহস্পতিবাৰে মাজুলী আছু উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰে ।

খাটিখোৱাৰ ওপৰত চৰকাৰৰ মাধমাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল হৈ পৰিল মাজুলী ৷ অভাৱনীয় কৰৰ বোজা বহন কৰিব নোৱৰা সাধাৰণ ৰাইজক মুক্তি দিয়াৰ দাবীত আছুৱে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ (Protest against price hike in Majuli)৷

বৃহস্পতিবাৰে আমগুৰিত আয়োজন কৰা হয় ৰাইজৰ দলৰ যোগদান সমাৰোহ (Raijor Dol joining Program held at Amguri) ৷ এই যোগদান সমাৰোহত ককাল ভাঙি নাচিলে এগৰাকী আইতাই । ৰাইজৰ দলৰ নীতি তথা আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ আমগুৰি সমষ্টিৰ কমাৰ চুকত আয়োজিত এই যোগদান অনুষ্ঠানত শতাধিক লোকে যোগদান কৰে ।

কৰ বৃদ্ধিৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্ত আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ (AASU protest against tax and price hike) । ৰাজ্যজুৰি আছুৰ বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন । দীঘলীপুখুৰী পাৰত সদৌ কামৰূপ মহানগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু গুৱাহাটী ছাত্র সন্থাৰ প্ৰতিবাদ । মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা চৰকাৰখনক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা (Kamrup district AASU protest in Guwahati) ।

জোনাইৰ লাইমেকুৰীৰ মিৰি টাকত ৯৫ লাখটকীয়া জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ (Jal Jeevan Mission) কামত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ । আঁচনিৰ উদ্বোধনৰ পিছতে পাইপ ফাটি ওলাইছে পানী ।

অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে (Protest against price hike in Assam)। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (AASU protest at Golaghat)।

এতিয়াও অন্ধবিশ্বাসৰ কৰাল গ্ৰাসত সোমাই আছে একাংশ লোক (case of suspected human sacrifice)৷ এইবাৰ অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ নিজ কন্যাকে বলিদান দিলে এহাল পিতৃ-মাতৃয়ে (Family sacrifices minor daughter)৷

বুধবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে গোলাঘাটত উপস্থিত হয় অসম বিধানসভাৰ ৰাজহুৱা হিচাপৰক্ষী সমিতিৰ সদস্যসকল (PAC review meeting)। বিভিন্ন বিভাগৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজৰ পৰ্যালোচনা সমিতিৰ । সমিতিৰ অনুসন্ধানত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম ধৰা পৰে ।

লখিমপুৰ জিলা ছাত্র সন্থায়ো ৰূপায়ণ কৰে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী (AASU Lakhimpur District protest) । লখিমপুৰ জিলা ছাত্র সন্থাই প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই বিক্ষোভ প্রদর্শন কৰে । লগতে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱৰা অসম চৰকাৰ হায় হায়, অসম চৰকাৰ মিছলীয়া, বিজেপি গ' বেক আদি শ্লোগান দি ছাত্র সন্থাই লখিমপুৰ নগৰ উত্তাল কৰি তোলে (Lakhimpur AASU protest against price hike) ।

