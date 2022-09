শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে নিলম্বন কৰিলে ভিক্টৰ দাসক (Victor Das suspended)৷ চৰকাৰী শিক্ষক হৈ থকাৰ পাছতো ব্যক্তিগতভাৱে কোচিং কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ভিক্টৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে ৷

বিশ্বনাথ জিলাৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত মঙলবাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Assam CM at Biswanath)। জিলাখনৰ গহপুৰত উপস্থিত হৈ প্ৰথমে বৰপুখুৰীত থকা শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ আৱক্ষ মূৰ্তিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ১০০ খন বিচনাযুক্ত গহপুৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়খনৰ উদ্বোধন কৰে (Gahpur Sub Divisional Civil Hospital inauguration)।

নাজিৰা মঠিয়াছিগাত সোমবাৰে নিশা সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ(Tense Situation in Nazira) । সোপাধৰাৰ সন্দেহত এজন ব্যক্তিক উত্তম মধ্যম শোধাই ৰাইজে (Man beaten up in Nazira on suspicion of kidnapping) ।

অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ বাবে সু-খবৰ(Manoj selected for Arm wrestling championship)। আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত অসমৰ খেলুৱৈসকলে বিজয় ধ্বজা কঢ়িওৱাৰ পিছত এইবাৰ বিশ্ব পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ডিব্ৰুগড়ৰ খেলুৱৈ মনোজ দেৱনাথে ।

মহিলা সৱলীকৰণৰ বাবে অসম চৰকাৰে ৰূপয়ণ কৰিছে ইন্দিৰা মিৰি সৰ্বজনীন বিধৱা পেন্সন আঁচনি (Indira Miri Universal Widow Pension Scheme)। ৰাজ্যজুৰি অনুষ্ঠিত হোৱা কাৰ্যসূচী অনুসৰি বৰপেটা জিলাৰ ৪২৮ গৰাকী বিধৱা মহিলাক এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এককালীন সাহাৰ্যৰ চেক প্ৰদান কৰা হৈছে ।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গো-চিণ্ডিকেট ৷ কালি নিশা বকোৰ বনগাঁৱবুঢ়ীত নিশা জব্দ কৰা হয় ২৮টা গৰু(Cattle Smuggling in Boko) । চোৰাঙকৈ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে জব্দ কৰা হয় গৰুকেইটা । গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু স্থানীয় ৰাইজে জব্দ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত গতাই দিয়ে বকো আৰক্ষীক(Cattle seized at Boko) ।

মঙলদৈৰ পুনিয়াত সোমবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Mangoldoi)। ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাক আৰু নৈশ বাছৰ মাজত হোৱা মুখামূখী সংঘৰ্ষৰ ফলতেই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩ বজাত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাটোত বাছখনত থকা ৭ গৰাকী যাত্ৰী গুৰুতৰ ভাৱে আহত হয় ।

শিক্ষাগুৰুৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল শিৱসাগৰ (Teachers protest in Shivsagar) । অখিল ভাৰতীয় প্ৰাথমিক শিক্ষক সংঘৰ আহ্বানত বিভিন্ন দাবীৰে বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ৰ সমুখত প্ৰতিবাদত বহিল শিৱসাগৰ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী (Teachers protest at IS office Shivsagar) । জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় (Teachers protest at DEEO Shivsagar) । বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবীৰে উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় ।

কাছাৰৰ আইৰংমাৰাত মঙলবাৰে পুৱা সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Road Accident at Cachar) ৷ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এখন চলন্ত মাৰুতি ভেন পথৰ পৰা বাগৰি পৰে খেলপথাৰত ৷ খেলপথাৰত খেল চলি থকাৰ সময়ত পথ পৰা উফৰি গৈ প্ৰায় ২০ ফুট তলত এখন খেলপথাৰত বাগৰি পৰে মাৰুতি ভেনখন ৷

পুঁজি ব্যৱহাৰৰ প্ৰমাণ-পত্র মহা গাণনিকক দিয়া নাই ৰাজ্য চৰকাৰে (CAG report) । ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৫৫ টা বিভাগক প্ৰদান কৰা ৩৯,৬২৯.৪৯ কোটি টকা অনুদান সন্দৰ্ভত ১১,৭১৭ খন ব্যৱহাৰিক প্ৰমাণ-পত্র দাখিল কৰা হোৱা নাই । শিক্ষা (স‍াধাৰণ) বিভাগে সর্বাধিকসংখ্যক ব্যৱহাৰিক প্ৰমাণ-পত্র দাখিল কৰা নাই । বিভাগটোৱে ৩২৩৫.০৭ কোটি টকাৰ বিপৰীতে ৪২২০ খন ব্যৱহাৰিক প্ৰমাণ-পত্র দাখিল কৰা নাই (audit report of state finances of CAG) ।