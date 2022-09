অধ্যক্ষৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছৰ সদন ত্যাগ

দ্বিতীয় দিনাও উত্তাল হৈ পৰে সদন । সদনত প্রশ্নোত্তৰ কালত সময়ৰ অভাৱ আৰু সময়ৰ অভাৱত পৰিপূৰক প্রশ্ন উত্থাপন কৰাৰ পৰা বাৰন কৰাৰ অভিযোগ কংগ্রেছৰ । ফলত অধ্যক্ষৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট হৈ সদন ত্যাগ কৰে কংগ্রেছৰ বিধায়কে(Congress leaves House unhappy with Speaker role)।

Social exclusion in Nagaon : কাকতিগাঁওবাসীৰ পৰামৰ্শ, গাহৰিৰ সলনি গৰু পোহক হীৰেণ নাথে

‘‘পৰম্পৰা অনুসৰি যোগীৰ ভিতৰত গাহৰি, মূৰ্গী আদি পোহা, মাছ বেচা ইত্যাদি নিসিদ্ধ ৷ সেয়ে ধন নাথে গাহৰিৰ সলনি গৰু পোহক’’ ৷ এই মন্তব্য ৰহাৰ দীঘলদৰি কাকতিগাঁৱৰ একাংশ লোকৰ ৷ এনে বাক বিতণ্ডাৰ মাজত এতিয়াও এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই ৰহাৰ হীৰেণ নাথ কিম্বা ধন নাথক এঘৰীয়া কৰাৰ প্ৰসংগ (Family victimized by social exclusion in Nagaon) ৷

দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ চকীদাৰ লম্বোধৰ গগৈৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু

দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ চকীদাৰ লম্বোধৰ গগৈ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে (Body rescued at Duliajan)৷ মঙলবাৰে দুলীয়াজানৰ গুটিবাৰী চাহ বাগিচাত স্থানীয় লোকৰ সহযোগত চকীদাৰজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় (Chowkidar of Duliajan College died)৷ জানিব পৰা মতে সোমবাৰে বিয়লি ঘৰৰ বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই গৈছিল গগৈ (Chowkidar missing case at Duliajan)৷

লখিমপুৰত ৰহস্যজনক মৃত্যু আৰু হত্যাকাণ্ড

লখিমপুৰত সংঘটিত হৈছে দুটাকৈ হত্যা তথা ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা (mysterious murders and deaths in Lakhimpur) । এই হত্যা তথা ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাই সমগ্ৰ জিলাখনতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

বহিঃৰাজ্যৰ শিল্পীক প্ৰত্যাহ্বান আমগুৰিৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ শিল্পীৰ

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটিমান দিন বাকী । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে দুৰ্গোৎসৱক লৈ(Preparation for Durga Puja) । মৃৎশিল্পীসকলৰ যেন মূৰ তুলিবলৈ আহৰি নাই(Clay idol of Goddess Durga) । ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে আমগুৰিৰ দুগৰাকী মৃৎশিল্পীও ব্যস্ত প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ।

গুৱাহাটীৰ হোটেলত উদ্ধাৰ CID বিষয়াৰ মৃতদেহ

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰা ছাৰ্ভিচত উদ্ধাৰ CID বিষয়াৰ মৃতদেহ (CID officer dead body rescued in Guwahati) । বৰা ছাৰ্ভিচৰ হোটেল ভগবানত উদ্ধাৰ হৈছে CID বিষয়াৰ মৃতদেহ । উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো CID-ৰ সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক (ASI) নিৰ্মল ভূঞাৰ । বিগত ৫ এপ্ৰিলৰ পৰা হোটেলখনত আছিল নিৰ্মল ভূঞা (CID officer found death in Guwahati hotel) ।

তিনিচুকীয়াত উদ্ধাৰ দুস্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ লাজুকী বান্দৰ

পৃথিৱীৰ পৰা ক্ৰমাৎ লুপ্তপ্ৰায় হৈ পৰিছে লাজুকী বান্দৰ । তেনে সময়তে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাত উদ্ধাৰ কৰা হয় দুস্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ এটা লাজুকী বান্দৰ(Slow Loris rescued in Doom Dooma) । স্থানীয় একাংশ লোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত লাজুকী বান্দৰটো উদ্ধাৰ কৰি ডুমডুমা আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত গতাই দিয়ে ।

অসম আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলায়ন দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ

তেজপুৰ আদালত অভিমুখে গৈ অৱস্থাত আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলায়ন কৰে বিশ্বনাথ কাৰাগাৰৰ কয়েদীয়ে (Jail inmate escapes in Tezpur)। কয়েদীজনৰ বিৰুদ্ধে হত্যা, অপহৰণ আৰু ডকাইতিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছে । আদালতে ২০ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছিল অপৰাধীজনক ।

SITয়ে কৰিব ত্ৰিপুৰাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ NDPS গোচৰৰ তদন্ত

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ত্ৰিপুৰা আৰক্ষী (Tripura police raid against drugs)। NDPS আইন সম্পৰ্কীয় ৮ টা গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰৰ তদন্ত কৰিব ত্ৰিপুৰাৰ বিশেষ অনুসন্ধানকাৰী দলে । ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ।

শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মভূমি-শ্বাহী ইদগাহ মছজিদ গোচৰৰ শুনানি

মঙলবাৰে মথুৰা জিলা আদালতত শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মভূমি আৰু শ্বাহী ইদগাহ মছজিদৰ বিতৰ্কিত ভূমি সম্পৰ্কে শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব (Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah dispute)। ১৩.৩৭ একৰ ভূমিক লৈ আৰম্ভ হৈছিল বিতৰ্ক । উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিম্ন আদালতক মন্দিৰৰ পক্ষই দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি চাৰি মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।