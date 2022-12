অৱশেষত মৃত্যু মুখত পৰিল যোৰহাটৰ চটাইত আতংক সৃষ্টি কৰা নাহৰফুটুকীটো (Jorhat Leopard died) ৷ সোমবাৰে টীয়কৰ চটাই বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান চৌহদত ওলাইছিল এটা নাহৰফুটুকী ৷ এই নাহৰফুটুকীটোৰ আক্ৰমণত বনকৰ্মীসহ কেবাগৰাকীও স্থানীয় লোক আহত হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত টেকুলাইজ কৰা হৈছিল নাহৰফুটুকীটোক ৷ মঙলবাৰে টেকুলাইজ কৰা এই নাহৰফুটুৰীটোৰ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰায় 4:45 বজাত কাজিৰঙাৰ CWRC ত মৃত্যু হয় (CWRC in Kaziranga National Park) ৷

চৰ্চাত আকৌ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ২০১৪ ৰ কেলেংকাৰী (APSC 2014 scam) ৷ পোহৰলৈ আহিছে APSC কেলেংকাৰীৰ বহু ন ন তথ্য ( APSC Appointment scam) ৷ ইতিমধ্যে এই APSC কেলেংকাৰীত জড়িত থকাৰ সন্দেহত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে DSP ভনীতা নাথ আৰু আৱকাৰী অধীক্ষক মানৱী দাসলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

তেজপুৰৰ 'সুহন লাল ডুগৰ শ্বিল্ড' ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ পৃষ্ঠপোষক সুমেৰ ডুগৰৰ মৃত্যু (Tezpur prominent personality Sumer Dugor passes away) । বুধবাৰে নিশা প্ৰায় ১২ বজাত তেজপুৰ চহৰৰ নিজা বাসগৃহত তেওঁৰ আকস্মিকভাৱে পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে । তেওঁৰ মৃত্যুত তেজপুৰত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।

এইবাৰ বেডমিণ্টন ক’ৰ্টতে হামখুৰি খাই পৰিল ধিঙৰ বিধায়ক অমিনুল ইছলাম (Aminul Islam fall down) । জুৰীয়াৰ দগাঁৱত বেডমিণ্টন খেলৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ সময়তে অথন্তৰ লাগে বিধায়ক অমিনুল ইছলামৰ (Aminul Islam fell on the badminton court)। বুধবাৰে সন্ধিয়া দগাৱঁত এখন বেডমিণ্টন খেল উদ্বোধন কৰাৰ সময়তে এনেদৰে উবুৰি খাই ট্ৰেকতে পৰে বিধায়ক অমিনুল ইছলাম । কেইদিনমান পূৰ্বে এ আই ইউ ডি এফ দলৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলো বেডমিণ্টন খেল উদ্বোধন কৰাৰ সময়তে এনেদৰে পৰিছিল ট্ৰেকতে ৷

বিশ্বজুৰি চলিছে নৱবৰ্ষ 2023 ক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি (World ready to welcome new year 2023) ৷ অসমো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ৷ ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা থৰক-বৰক হ’লেও নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ ৰাইজ সাজু ৷ নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক ক্ষণত অসমৰ ৰাইজৰ মূৰত 1.30 লাখ কোটি টকাৰ ধাৰৰ বোজা (Assam govt in debt)৷

ৰাজ্যত ভয়াৱহ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছকে ধৰি নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তীব্ৰ অভিযান(Anti drugs mission by Assam police) ৷ এনে অভিযানৰ মাজতো একাংশ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে চলাই আছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয় বেহা । ইয়াৰ মাজতেই চাংসাৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল তিনি সৰবৰাহকাৰী । বুধবাৰে নিশা চ'কী গেটৰ ওচৰ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহত ব্যৱহাৰ কৰা এ এছ ০১ বিএ ০৬৯১ নম্বৰৰ এখন বিলাসী বাহনৰ লগতে ১৪৭টা নিচা জাতীয় ক'ফ চিৰাপৰ বটল, ১৯ পেকেট টেবলেট আৰু ৬ গ্ৰাম হেৰ'ইন আৰু খালী কন্টেইনাৰ জব্দ কৰে (Drugs seized at Changsari)।

যোৰহাটৰ ট্ৰাক টাৰ্মিনাচ আৰু ভৰাল গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে (Jorhat truck terminus construction)। ২০২৩ চনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে যোৰহাট উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে । ইয়াৰ দ্বাৰা যোৰহাটৰ যানজঁটৰ সমস্যাও সমাধান হ'ব ।

শিক্ষিত নিবনুৱাৰ বাবে এগৰাকী আদৰ্শ যুৱক । কৃষিকৰ্মৰে স্বনিয়োজনৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এইগৰাকী যুৱকে । ফুল আৰু ফলৰ লগতে ঔষধি গছৰ নাৰ্ছাৰী খুলি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিছে জোনাইৰ উদয়পুৰৰ হেমন্ত কুমাৰ সোণোৱালে (Jonai youth self reliant with nursery) ।

ধেমাজিৰ জীয়াঢলৰ বানপীড়িত অঞ্চলত একাংশ কৃষকে আৰম্ভ কৰিছে মৌ-পালন (Beekeeping in Dhemaji)। হেচুলিপাম পথাৰত মৌ-পালনেৰে অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ আনিছে কৃষকসকলে । এতিয়ালৈ ৩০ টা মৌ বাকচৰ পৰা ১ কুইণ্টল ২০ কেজি মৌ উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

