অসমৰ মাটি ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ পুনৰ সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ হ'বলগীয়া হ'লোঁ (Akhil Gogoi suspended from Assembly) । মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকা, বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু দিগন্ত কলিতা আদি বিজেপিৰ মন্ত্রী-বিধায়কসকলে সদনত 'দাদাগিৰি' কৰে যদিও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় ।

বিশ্বৰ সপ্তম আশ্চৰ্যৰ ভিতৰত স্থান দখল কৰা প্ৰেমৰ কীৰ্তিস্তম্ভ তাজমহলে এইবাৰ হতচকিত কৰি পেলাইছে কীৰ্তিচিন্থটোৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীক (Tajmahal bill case) ৷ তাজমহলৰ নামত অহা ১ কোটি ৯৬ লাখ টকাৰ বিলে এতিয়া বিপাঙত পেলাইছে তাজমহল পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকাসকলক ৷

বেদখল উচ্ছেদ এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া আৰু ই বন্ধ নহয় । বটদ্ৰৱাৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি বনাঞ্চল আৰু চৰকাৰী ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিব বিজেপি চৰকাৰে । বিধানসভাত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (Himanta Biswa Sarma on eviction) ৷

২০১৪ চনৰ পৰা ভাৰতত দৈনিক সংঘটিত হৈছে ২.৩৫ লাখৰো অধিক আত্মহত্যাৰ ঘটনা ৷ কেৱল মাত্ৰ ২০২১ চনতেই সংঘটিত হৈছে ৪২ হাজাৰ আত্মহত্যা ঘটনা ।এই তথ্য মঙলবাৰে লোকসভাত প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰে (Data on suicides in india)।

কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত বকোত মেঘালয় বিজেপিয়ে আঁৰিলে পোষ্টাৰ, হৰ্ডিং আদি (Meghalaya BJP posters in Boko)। মেঘালয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত অসমৰ ভূমিত এই পোষ্টাৰ লগোৱাৰ আঁৰত কি আছে ? সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

অতিকে পিছপৰা অঞ্চলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি মিষ্টাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ (Mr Brahmaputra) খিতাপ জয়েৰে সুনাম কঢ়িয়ালে মুনু পাংগিঙে । হোটেলত ৰান্ধনি হিচাপে কৰ্মৰত মুনুৱে অলপতে ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙ্গি খেলপথাৰত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত শৰীৰ চৰ্চা প্ৰতিযোগিতাত এই খিতাপ আঁজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হয় (state level body building competition in Dibrugarh) । বিগত দুবছৰ ধৰি প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি জীৱনৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগিতাতে এই কৃতিত্ব লাভ কৰাত পিছপৰা কলাখোৱা মইনা গাঁৱত আনন্দৰ লহৰ উঠিছে । গাঁওবাসীয়ে প্ৰতিভাৱান যুৱকজনক আজি ৰাজহুৱাভাৱে জনালে অভিনন্দন (Mr Brahmaputra Munu Pangging) ।

যিটো সময়ত বিয়াগোম স্বাস্থ্য বিভাগে বিভাগটোৰ অভূতপুৰ্ব পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈ আহিছে, সেই সময়তে এগৰাকী চিকিৎসক বিচাৰি ৰোগীয়ে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যোৰহাট জিলাৰ জাঁজীমুখত(Hospital problems in Jorhat) । জাঁজীমুখৰ প্ৰায় ১০ হাজাৰ জনতাৰ একমাত্ৰ চিকিৎসাৰ ভৰষা জাঁজীমুখ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ (Janjimukh State Hospital) একমাত্ৰ চিকিৎসকগৰাকীৰ বদলি হোৱাত আজিৰ তাৰিখত নাই এগৰাকীও চিকিৎসক(No doctor in Janjimukh state hospital) । ফাৰ্মাচিষ্টগৰাকীয়েই চিকিৎসালয়লৈ অহা ৰোগীক মানৱীয়তাৰ খাতিৰত দুই এটা প্ৰাথমিক ঔষধ প্ৰদান কৰিছে যদিও, প্ৰত্যেকগৰাকী ৰোগীয়েই বিনা চিকিৎসাৰে উভতিব লগা হৈছে ।

ৰাজ্যত ভয়াৱহ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছকে ধৰি নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তীব্ৰ অভিযান (Anti drugs mission by Assam police)৷ এনে অভিযানৰ মাজতো একাংশ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে চলাই আছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয় বেহা । ইয়াৰ মাজতেই ৰে'ল সুৰক্ষা বাহিনী (RPF) আৰু চৰকাৰী সুৰক্ষা বাহিনীয়ে (GRP) যুটীয়া অভিযান চলাই গুৱাহাটী ষ্টেচনত এক পেকেট ব্ৰাউন ছুগাৰ আৰু ৫,৯৪০ টা নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ কৰে (Drugs seized at Guwahati Rail Station)। দনিপল' এক্সপ্ৰেছত সৰবৰাহকাৰীয়ে বেগত ভৰাই আনিছিল উক্ত ড্ৰাগছখিনি (RPF seized in Guwahati rail station)।

লখিমপুৰত ভূপতিত হ’ল বিমান আকৃতিৰ এখন বৃহৎ ড্ৰোণ (Drone downed at Lakhimpur) । নগৰৰ সমীপৰ এনাইঘৰীয়াৰ অতুল নাথৰ ঘৰৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে বৃহৎ ড্ৰোণখন । ফলত অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হয় তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ । ইতিমধ্যে লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এনাইঘৰীয়াত । যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবেই বিমানাকৃতিৰ ড্ৰোণখন পতিত হ’ল বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে । জানিব পৰা মতে মিছন বসুন্ধৰাৰ ভূমি জৰিপ কৰিছিল ড্ৰোণখনে (Mission basundhara Drone downed) । পতিত হোৱাৰ পিছতেই বিয়ন গ্ৰেভিট নামৰ কোম্পানীৰ লোক উপস্থিত হৈ ড্ৰোণখন উদ্ধাৰ কৰে ।

কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলোটলৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মনসুখ মান্দাভিয়াই প্ৰেৰণ কৰিলে এক বিশেষ পত্ৰ (Union Health Minister letter to Rahul Gandhi) ৷ উক্ত পত্ৰত ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা সন্দৰ্ভত ক’ভিডৰ নীতি-নিয়ম মানি চলাৰ লগতে মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে ৷