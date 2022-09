তিনিজন মানুহেৰে দল খুলি অজিত ভূঞাই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছে: অতুল বৰা

"দল খুলিব খুজিছে অলপমান মানুহ গোটাই লওক ৷ কিন্তু তিনিজন ব্যক্তি, এখন বেনাৰ, এইটো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছে অজিত ভূঞাই ৷ তেতিয়াৰ পৰা অজিত ভূঞাই কি কৰা নাছিল আৰু ভৱিষ্যতে কি নকৰিব?" সদ্যোজাত আঞ্চলিকতাবাদী দল জাতীয় দল, অসমৰ সভাপতি অজিত কুমাৰ ভূঞাক কটাক্ষ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ ৷ বোকাখাটত উপস্থিত হৈ অজিত ভূঞাৰ আক্ৰমনৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Minister Atul Bora slams Ajit Bhuyan)৷

পূজা: বাংলাদেশৰ পৰা আহি আছে পাঁচ হাজাৰ টন ইলিছ

পশ্চিমবংগৰ পূজা আৰু ইলিছ মাছৰ মাজত আছে এক এৰাব নোৱৰা সম্পৰ্ক ৷ এনেয়ে পশ্চিমবংগত ইলিছ মাছৰ চাহিদা সৰ্বাধিক, তাতে পূজাৰ বতৰ ৷ গতিকে পূজাৰ সময়ত বাংলাদেশে ভাৰতলৈ ৰপ্তানি কৰিবলৈ লোৱা এই পাঁচ হাজাৰ টন ইলিছৰো মূল লক্ষ্য হৈছে পশ্চিমবংগৰ বৃহৎ বজাৰখন ৷

গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত মুন্নাভাই চিকিৎসক

বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ সাধাৰণ ৱাৰ্ডত ৰোগীক চিকিৎসা কৰি থকা অৱস্থাত ভুৱা চিকিৎসকগৰাকীক সাধাৰণ ৱাৰ্ডত ৰোগীৰ এগৰাকীৰ অভিভাৱকে ধৰা পেলায় ।

মাজুলী ৰঙাচাহি মহাবিদ্যালয়ত পৰিমিতা দাসক স্মৰণ

পৰিমিতা দাসৰ অকাল বিয়োগক পাহৰিব পৰা নাই মাজুলীবাসী তথা ৰঙাচাহি মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালে । তেওঁৰ স্মৃতিত আজি মাজুলী ৰঙাচাহি মহাবিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ (Majuli ferry accident victim Parimita Das memorised) ।

নলবাৰীত ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰ ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ নাটৰ শুভাৰম্ভণি

অসমৰ আগশাৰীৰ ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠী সোণালী জয়ন্তী অতিক্ৰম কৰা নলবাৰীৰ মৰোৱাৰ থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ আৰম্ভ হ’ল এই বৰ্ষৰ মঞ্চ যাত্ৰা (Bhagyadevi theatre in Nalbari) এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম চলচিত্ৰ বিত্তীয় নিগমৰ অধ্যক্ষ সীমান্ত শ্বেখৰ ।

গুৱাহাটীত ড৹ শৰ্মা-ৰিঅ'ৰ বৈঠক: শান্তি চুক্তি প্ৰসংগত কাইলৈ আলোচনা অমিত শ্বাহৰে

গুৱাহাটীত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ' সমন্বিতে ক'ৰ কমিটিৰ সদস্য সকল ৷ সেই বৈঠকত ভাগ লৈ উঠিয়েই ৰিঅ' আৰু ক'ৰ কমিটিৰ সদস্যসকল কালি সন্ধিয়াই গুৱাহাটীৰ পৰা উৰা মাৰে দিল্লী অভিমুখে ৷ 9 ছেপ্টেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে দিল্লীত এক বৈঠকত মিলিত হ'ব নেফিউ ৰিঅ' আৰু ক'ৰ কমিটিৰ সদস্যসকল ৷

বাৰ কাউন্সিলৰ হীৰক জয়ন্তীত উপস্থিত থাকিব কিৰেণ ৰিজিজু

অহা ১০ আৰু ১১ ছেপ্টেম্বৰত অসম, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম, অৰুণাচল প্রদেশ আৰু ছিকিম বাৰ কাউন্সিলৰ হীৰক জয়ন্তী উদযাপনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে (Diamond Jubilee of north East bar council) ।

অভিশপ্ত নিমাতী কাণ্ডৰ এবছৰ: স্বামীহাৰা ৰূপৰেখাৰ দুচকুত এতিয়াও মৃত্যু বিভীষিকা

আজিও আতংকত শিয়ৰি উঠে দুৰ্ঘটনাত স্বামীক হেৰুওৱা লখিমপুৰৰ ৰূপৰেখা বৰাই । চকুৰ সন্মুখতে স্বামীসহ কেইবাজনো লোক পানীত ককবকাই থকা দেখা ৰূপৰেখাই আজিও শান্তিৰে শুৱ নোৱাৰে । দুচকু মুদিলেই ভাহি আহে উক্ত বিভীষিকাময় দৃশ্যৰাজি (Recall of dieadfull experience of deceased wife in nimati tragedy) ।

তেজপুৰত সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মজয়ন্তী পালন

সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে তেজপুৰৰ ভূপেন হাজৰিকা কলাভূমিত গীত-কথাৰে ওপজা দিনৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে তেজপুৰবাসী ৰাইজে (Bhupen Hazarika birth anniversary celebrated in Tezpur)৷

ইয়ুথ ফেষ্টিভেল নেচনেল গেমছত অসমৰ ৫৭ টা সোণ

দিল্লীত অনুষ্ঠিত ইয়ুথ ফেষ্টিভেল নেচনেল গেমছত(Youth Festival National Games in Delhi)অসমে অৰ্জন কৰে ৫৭টা সোণৰ পদক । এই দলটোৱে ডেকাৰগাঁও ৰে'লৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱাত আদৰণি জনায় শতাধিক লোকে ।