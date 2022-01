কিশোৰ-কিশোৰীসকলে ক'ভিড প্ৰতিষেধকৰ বাবে CoWIN পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন আৰম্ভ কৰিছে । জানিব পৰা মতে দেওবাৰে পুৱালৈ এই পঞ্জীয়ন ৩.৫ লাখৰো অধিক হৈছে (Over 3 lakh children register on CoWIN)। ৩ জানুৱাৰীৰ পৰা ১৫-১৮ বছৰ বয়সৰ কিশোৰ-কিশোৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব ক'ভিড প্ৰতিষেধক ।

চাবুৱাৰ ডিব্ৰু নদীৰ বালিচৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (Sarbananda Sonowal at Chabua) ৷ জন্মভূমিত উপস্থিত হৈ নিজ গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতীৰ সৈতে বনভোজৰ আনন্দ ল'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Union minister Sarbananda Sonowal enjoys picnic) ৷

২০২১ বৰ্ষত ত্ৰিপুৰাৰ সীমান্ত অঞ্চলত বিভিন্ন অপৰাধ আৰু অনুপ্ৰৱেশৰ সৈতে জড়িত মুঠ ২১৮ গৰাকী লোকক আটক কৰা হৈছে (BSF apprehended 218 persons in Tripura border)। বিএছএফৰ অভিযানত প্ৰায় ৩৫.৬৪ কোটি টকাৰ চোৰাং গৰু, নিষিদ্ধ সামগ্ৰী আদি জব্দ হৈছে । সীমান্ত সমস্যা সমাধান আৰু সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বাবে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত কেইবাটাও পৰ্যায়ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ।

শনিবাৰে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ফকিৰাগ্ৰাম প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ চৌহদত এখন ৰোগমুক্ত বিটিআৰ গঠনৰ লক্ষ্যৰে স্বাস্থ্য বিভাগে ৰোগ নিৰ্মূল কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে (BTR health department launched Disease Eradication Programmes) ৷ কাৰ্যসূচী অনুসৰি, ঘৰে ঘৰে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰা হয় (Providing free medical care at Kokrajhar) ৷

শনিবাৰে নিশা চামগুৰিত ৰে’লৰ খুন্দাত কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে এটি বনৰীয়া হাতীয়ে (Elephant calf Dead at Samaguri) ৷ ঘটনাস্থলীত বহু পলমকৈ বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত ৷

শনিবাৰে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই (Anti Drugs Mission) আটক কৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ম’ষ্ট ৱাণ্টেড গাগাক (Drug Peddler Arrested by Rangia Police) ৷ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছৰ লগতে ম’বাইল আৰু নগদ ধন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷

বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত বিয়া পাতি জানুৱাৰীত কেটৰিণাক অকলশৰীয়া কৰিলে বিকীয়ে ৷ নৱবৰ্ষ একেলগে উদযাপন কৰি বিকী উৰা মাৰিছে শ্বুটিঙলৈ ৷ শনিবাৰে VicKat ক দেখা পোৱা গ’ল মুম্বাই বিমানবন্দৰত ৷ বিয়াৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আঁতৰি থাকিব দুয়ো ৷ হিয়াই নামানিলেও কামৰ তাড়নাত মানিবলৈ বাধ্য আঁতৰি থকাৰ কথা ৷

দেশত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত থকাৰ মাজতে পশ্চিমবংগৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী আক্ৰান্ত হৈছে ক'ভিডত (Minister Arup Biswas tested covid positive) । বছৰৰ পহিলা দিনটোতে ক'ভিডত আক্ৰান্ত ৰাজ্যখনৰ মন্ত্ৰী অৰূপ বিশ্বাসক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত । সম্প্ৰতি তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ৰাজ্য চৰকাৰৰ কঠোৰ নীতি-নিৰ্দেশনাৰ পিছতো বছৰটোৰ প্ৰাৰম্ভণিতে অ’ত-ত’ত সংঘটিত হৈছে বিভিন্ন সৰু-বৰ দুৰ্ঘটনা ৷ পহিলা জানুৱাৰীত শোণিতপুৰৰ ৰঙাপৰাত সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা (three people injured in a road accident at Rangapara) ৷ য’ত আহত হয় তিনিগৰাকী লোক ৷

1938 চনতে বৃটিছে নিৰ্মাণ কৰা কাজিৰঙাৰ বালিজুৰিস্থিত এটা গীৰ্জাত নৱবৰ্ষক আদৰাৰ মানসেৰে ভোজ-ভাতৰ আয়োজন কৰে স্থানীয় ৰাইজে (Villagers of Balijuri organised a feast to welcome new year) ৷