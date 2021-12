মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি ৷ অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ আৰু শাসকীয় বিজেপি দলৰ দুই বিধায়কৰ প্ৰত্যাহাৰ PSO (Two BJP MLAs have withdrawn their PSO) ৷

ৰাজ্য চৰকাৰে পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে সজাগতামূলক বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে (Road Safety Awareness programme in Assam) । যান-বাহন আইন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে গোলাঘাট আৰক্ষী ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে অধিক কঠোৰ হৈছে গোলাঘাট আৰক্ষী তথা পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়াসকল ৷

কলগাছিয়া ব্লক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আপাতকালীন আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ উদ্যোগত সজাগতামূলক সভা অনুষ্ঠিত ৷ ৰাইজক মক ড্ৰীল প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত (Emergency and fire services perticipate in Mock Drill) হয় এই সভা ৷

বুধবাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ সীমান্তৱৰ্তী লাহৰিজানত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰে এজন সৰবৰাহকাৰীক । ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা লাহৰিজান আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে কফ চিৰাপৰ ২১৫ টা বটল (215 bottles of cough syrup seized in Laharijan) ।

৪ জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ত্ৰিপুৰাৰ বিমানবন্দৰৰ নৱনিৰ্মিত টাৰ্মিনেল ভৱন উদ্বোধন কৰিব (PM modi to inaugurate MBB airport terminal)। তদুপৰি এক বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'বলৈ বুধবাৰে আগৰতলাত উপস্থিত মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুৰী ।

ৰে'লৰ আগত পৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা ৫৯ বছৰীয়া ব্যক্তিৰ (Man tries to end life on Railway track) । ৰে'ল সুৰক্ষা বাহিনীৰ মহিলা কনিষ্টবলৰ হস্তক্ষেপত প্ৰাণৰক্ষা মধুকৰ চাবলে নামৰ লোকজনৰ । মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিৱদী ৰে'ল ষ্টেচনত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । ৰে'ল ষ্টেচনৰ চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী সমগ্ৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য ।

ভাৰতে ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে পাকিস্তানে ক্ৰয় কৰিছে চীনত নিৰ্মিত J-10C যুঁজাৰু বিমান (Pakistan buys China made J 10C fighter jets) । J-10C যুঁজাৰু ক্ৰয় কৰাৰ কথা নিশ্চিত কৰি বুধবাৰে পাকিস্তানৰ গৃহ মন্ত্ৰী শ্বেইখ ৰছিদ আহমেদে এই মন্তব্য কৰে । J-10C যুঁজাৰু বিমানক চীনৰ শ্ৰেষ্ঠ যুঁজাৰু বিমান হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।

অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগ আৰু বাক্সা জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মুছলপুৰত অসম মাইক্ৰ’ফাইনেঞ্চ ঋণ সকাহ আৰু উদগনিমূলক আঁচনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিত্ত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে (Cheque Distributed in Baksa under AMFIRS scheme) ৷ প্ৰথম পৰ্যায়ত মুঠ 22 কোটি 61 লাখ টকাৰ চেক বিতৰণৰ লক্ষ্য ধাৰ্য কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ৷

বুধবাৰৰ পৰা মহানগৰীত আৰম্ভ হৈছে অসম গ্ৰন্থমেলা (Assam Book fair at Chandmari) ৷ গ্ৰন্থমেলাৰ প্ৰথম দিনটোতে পৰিলক্ষিত হয় যথেষ্ট সমাগম ৷ গ্ৰন্থমেলাৰ দিনটোতে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰে ড৹ বংকিম ভাগৱতীৰ "জ্বলন্ত মহানগৰ আৰু অন্যান্য অনুদিত গল্প" শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন ৷

ভোগালী বিহুৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত ৰাজ্যবাসী (Preparations for the Bhogali Bihu in Assam)। ভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে ভোগালী মেলা । হোজাইত বুধবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে 'অসমী ভোগালী মেলা' (Bhogali Mela in Hojai) ৷