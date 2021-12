বছৰটোৰ অন্তিম কেইটামান দিন বাকী থকা সময়তে সপৰিয়ালে ৰাজ্যৰ বাহিৰত কটাবলৈ বুলি গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Family tour of Cm Dr Himanta Biswa Sarma) ৷

জম্মু-কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এনকাউণ্টাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ৷ তেনে এক এনকাউণ্টাৰৰ মাজতে অনন্তনাগত নিহত ISJK সংগঠনৰ এটা সন্ত্ৰাসবাদী (ISJK terrorist killed in encounter) । সন্ত্ৰাসবাদীটোক কাদিপোৰা অঞ্চলৰ বাসিন্দা ফাহিম ভাট বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

কলিয়াবৰৰ মিছা অঞ্চলত কলিয়াবৰ আৰক্ষী আৰু মিছা আৰক্ষীয়ে যুটীয়া অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ কৰে ৷ শনিবাৰে নিশা চলোৱা এই অভিযানত আৰক্ষীৰ দলটোৱে মিছা অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা প্ৰায় 70 হাজাৰ টকা মূল্যৰ বিলাতী সুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Illegal liquor seized at Kaliabor) ।

বৰদিনৰ উদযাপন কৰিবলৈ গৈ ঘৰলৈ উভতি নাহিল তেজপুৰৰ এজন যুৱক ৷ দেওবাৰে পুৱা কলিয়াভোমোৰা সেঁতুৰ কাষত লালমাটি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজনৰ মৃতদেহ (Deadbody recovered by Lalmati Police) ৷

পবিত্র বৰদিনৰ দিনাই গহপুৰৰ গীৰ্জাৰ চৌহদত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ প্ৰৱেশ ৷ দুৰ্বৃত্তই ভগৱান যীশুৰ মূৰ্তি ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে অন্যান্য সা-সামগ্ৰীসমূহ লণ্ড-ভণ্ড কৰে (Miscreant vandalized properties of a church) ৷

ৰাজ্যিক ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰত অনুষ্ঠিত হয় ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণৰ এক বিশেষ শিবিৰ (Awarness programme against uses of Tobacco)।

ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত প্ৰথমবাৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল জৱ মেলা ৷ কিন্তু এই মেলাত শিক্ষিত নিবনুৱাক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ যাৰ বাবে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বহু দল-সংগঠন (Protest against Job mela) ৷

শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে লালীগুড়ৰ অবৈধ ব্যৱসায় ৷ শনিবাৰে শিৱসাগৰত জব্দ হয় বুজন পৰিমাণৰ লালীগুড় (Molasses seized in Sivasagar) ৷

বিহাৰৰ মুজাফৰপুৰৰ কুৰকুৰে আৰু নুডলছৰ কাৰখানাত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ । বিস্ফোৰণ ১০ গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু (10 workers died in Muzaffarpur factory blast)। দুৰ্ঘটনাটোত কেইবাজনো কৰ্মচাৰী গুৰুতৰভাৱে আহত ।

উত্তৰ প্ৰদেশত পুনৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ বলি নাবালিকা । এইবাৰ মোৰাদাবাদত ৭ বছৰীয়া শিশুক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিলে দুৰ্বৃত্তই (Minor girl raped in Moradabad) । আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।