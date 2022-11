Severe draught in East Africa : খৰাং পৰিস্থিতিৰ বাবে কেনিয়াত শ শ বন্য জন্তুৰ মৃত্যু

পূৱ আফ্ৰিকাৰ কেনিয়াকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি । খৰাং বতৰৰ বাবে শ শ বন্য জীৱ-জন্তুৰ মৃত্যু (Hundreds of animals die in Kenya)। বিলুপ্তপ্ৰায় যোৱা ৯ টা মাহত ৪৯ টাকৈ গ্ৰেভিছ জেব্ৰাৰ মৃত্যু ।

Vehicle Scrap Policy in Assam: অসমত বাহনৰ বাবে স্ক্ৰেপিং নীতিৰ ঘোষণা

অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাহনৰ বাবে স্ক্ৰেপিং নীতি ঘোষণা কৰা হৈছে (Vehicle Scrap Policy in Assam) ৷ বাহনৰ স্ক্ৰেপিং নীতি অনুসৰি 15 বছৰ পুৰণি বাহনে পৰিশোধ কৰিব লাগিব সেউজ কৰ ৷

Anushka Sharma instagram:জন্মদিনত বিৰাটৰ বিচিত্ৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিলে অনুষ্কাই

বিৰাটৰ জন্মদিনত অনুষ্কাই শ্বেয়াৰ কৰিলে বিৰাটৰ কেইখনমান সাঁচতীয়া ফটোৰে সৈতে এটা মৰমলগা পোষ্ট (Virat Kohli birthday) ৷ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তথা অভিনেত্ৰী অনুষ্কা শৰ্মাৰ স্বামী বিৰাট কোহলীয়ে উদযাপন কৰিছে 34 বছৰীয়া জন্মদিন ৷

Dibrugarh police announced reward: লালুকাত হোৱা গুলীচালনাত ব্যৱহৃত পিষ্টলৰ তথ্য দিয়া জনলৈ পুৰস্কাৰ ঘোষণা

লালুকাত হোৱা গুলীচালনাত (Laluka shooting incident)ব্যৱহৃত পিষ্টলৰ তথ্য দিয়া জনলৈ ৫০,০০০ নগদ টকাৰে পুৰস্কাৰ ঘোষণা ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষীৰ ৷

False blood report in Lab : দুবছৰৰ ভিতৰতে একেজন ব্যক্তিৰ সলনি হ’ল তেজৰ গ্ৰুপ

ৰোগীৰ জীৱনক লৈ চূড়ান্ত হেতালী নগাঁৱৰ একাংশ ব্যক্তিগত পৰীক্ষাগাৰৰ । নগাঁৱৰ একাংশ পৰীক্ষাগাৰৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ফলাফলত বিপদাপন্ন ৰোগীৰ জীৱন । চিকিৎসকৰ কমিচনৰ বাবেই ৰোগীৰ পৰা অধিক হাৰত ধন আদায়ৰ অভিযোগ একাংশ পৰীক্ষাগাৰৰ বিৰুদ্ধে (Allegation of medical negligence in Nagaon) । দুটা বছৰত একেজন ব্যক্তিৰেই ব্লাড সলনি কৰি দিয়াৰ অভিযোগ নগাঁৱৰ এটা পৰীক্ষাগাৰৰ বিৰুদ্ধে ।

Independent Indias First Voter Shyam Saran Negi Dies : স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ভোটাৰ শ্যাম চৰণ নেগী আৰু নাই

স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ভোটাৰ শ্যাম চৰণ নেগী আৰু নাই (First voter of independent India Shyam Saran Negi passes away) ৷ 105 বছৰ বয়সত শনিবাৰে মৃত্যু হয় শ্যাম চৰণ নেগীৰ ৷

Jee Le Zaraa ৰে সমাজৰ দৃষ্টিভংগী সলোৱাৰ মন কেটৰিণা প্ৰিয়ংকা আলিয়াৰ

বিশ্বৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় ভাৰতীয় শিল্পী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই বলীউড তাৰকা কেটৰিণা কাইফ আৰু আলিয়া ভাটৰ সৈতে ৰোড ট্ৰিপ ড্ৰামা জী লে জাৰাত অভিনয় কৰিব । বৰ্তমান তিনি বছৰৰ মূৰত ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতলৈ অহা অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে বহু কথা প্ৰকাশ কৰিছে এই নতুন ছবিখন সন্দৰ্ভত ।

Death anniversary of Bhupen Hazarika : আজি যাযাবৰী শিল্পী সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ একাদশ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী

‘‘কুঠৰীত মোৰ প্ৰাণটো সোমাই আছে । কলিয়াবৰ মোৰ অতি আপোন ঠাই । কলিয়াভোমোৰা দলং হোৱাৰ আগতেও তেজপুৰৰ পৰা আমি কলিয়াবৰত জলপান খাই 1928 চনীয়া ফৰ্ড গাড়ীত উঠি নাজিৰালৈ যাওঁ’’ । এয়া যাযাবৰী শিল্পী সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ নিজস্ব ভাষ্য ৷ ৰাজ্যবাসীৰ লগতে কলিয়াবৰবাসীয়ে সোঁৱৰিছে ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠক ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক (11th death anniversary of Bhupen Hazarika) ৷

Anti Drugs Mission in Dhemaji : ড্ৰাগছৰ গ্ৰাসত ধেমাজি; ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ লগতে আটক ব্যৱসায়ী

ধেমাজিত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ৷ অভিযানত আটক ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ লগতে আসক্ত যুৱক (Anti Drugs Mission in Dhemaji)৷

Bhupen Hazarika death anniversary: গীতে-মাতে স্মৰণ যাযাবৰী শিল্পী ভূপেন হাজৰিকাক

ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ একাদশ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকী (Bhupen Hazarika death anniversary observed in Morigaon)। মৰিগাঁৱতো বিভিন্ন সংগঠনে পালন কৰিছে যাযাবৰী শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুতিথি ।