ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ওপৰত অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান (demolition drive of illegal constructions) । গুজৰাটৰ সৌৰাষ্ট্ৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলত এই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ ।

তেজস্বিতাৰ মৃত্যুত ভাগি পৰা মাজুলীবাসীৰ বাবে সুখবৰ । মাজুলীৰ গড়মূৰৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়লৈ আহিল ৩ খনকৈ নতুন এম্বুলেন্স (3 new ambulances in Majuli District Hospital)। ডাঃ কিশোৰ কুমাৰ কামানেও হাস্পতালখনৰ অধীক্ষকৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে ।

উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি ব্ৰজলাল খাবৰীয়ে (UP Congress president Brijlal Khabri) শনিবাৰে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । তেওঁ লক্ষ্ণৌৰ দলীয় কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

৭ গৰাকীকৈ লোক বনৰীয়া গাহৰিৰ আক্ৰমণত আহত হয় (7 injured in wild boar attack)। দৰঙৰ ধূলা থানাৰ অন্তৰ্গত দুখন গাঁৱত পুৱাৰে পৰা বনৰীয়া গাহৰিয়ে উপদ্ৰৱ চলায় । বন বিভাগে ধৰাৰ পাছত খাৰুপেটীয়া পশু চিকিৎসালত গাহৰিটোৰ মৃত্যু ।

ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিভা অনুসন্ধান পৰীক্ষা আঁচনি (National Talent Search Examination scheme) স্থগিত হৈছে । এক চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুসৰি এনচিইআৰটিয়ে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈকে এই আঁচনি স্থগিত ৰখা বুলি সদৰি কৰিছে ।

সুস্থ শৰীৰে নিজগৃহলৈ উভতিলে চাবুৱাৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱা (MLA Punakan Boruah at Moran) ৷ বিগত এমাহ ধৰি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে হায়দৰাবাদৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছিল চাবুৱাৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱা । ৰোগীয়া অৱস্থাত অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱস্থাৰ বুজ লৈ অহাৰ লগতে মানসিকভাৱে প্ৰেৰণা যোগোৱা বুলি সংবাদমাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে ৷ শনিবাৰে পুৱাই বিধায়কগৰাকীয়ে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছেৰে তিনিচুকীয়া জংচনত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই তেওঁক দলীয় কৰ্মীয়ে আদৰণি আনে ৷

যোৱা 4 অক্টোবৰ উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশী জিলাৰ দ্ৰৌপদীৰ দণ্ডা-২ শৃংগত সংঘটিত হিমস্খলনত আৱদ্ধ হৈ থকা অসমৰ পৰ্বতাৰোহী দীপশিখা হাজৰিকাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (Body recovered of Deepshikha Hazarika)৷

ৰাজ্যত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান চলাই থকাৰ মাজতে আজি দাহ কৰা হয় বুজন পৰিমানৰ নিচা জাতীয় সামগ্ৰী(Large amount of narcotics burnt in Kharupetia) ৷ খাৰুপেটীয়াৰ নেপালী বজাৰত প্ৰায় 6 লক্ষাধিক টকাৰ নিচা জাতীয় দ্ৰব্য দাহ কৰে দৰং জিলা প্ৰশাসনে । খাৰুপেটীয়া থানাৰ অন্তৰ্গত নেপালী বজাৰৰ সমীপৰ টাংনি নৈৰ পাৰত জ্বলাই দিয়া হয় নিচা জাতীয় দ্ৰব্যখিনি ।

প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে (ইডি) দিল্লীৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ ঘৰৰ পৰা ১ কোটি টকা জব্দ কৰিছে (ED seizes Rs 1 cr from businessman house)৷

ফাৰ্মাচীৰ ভুৱা অনুজ্ঞাপত্ৰক (Fake pharmacy license in Assam) লৈ সতৰ্ক হৈছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে প্ৰশাসন ৷ বিভিন্ন ঠাইত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ঔষধ পৰিদৰ্শক উপস্থিত হৈ পঞ্জীয়ন নকৰাকৈ ফাৰ্মাচীত ঔষধ বিক্ৰী কৰা ব্য়ৱসায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও পৰিদৰ্শকৰ নিৰ্দেশক কেৰেপ নকৰি একাংশ চলাই আহিছে ফাৰ্মাচীসমূহ ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ‘Violation of Drugs and Cosmetics Act’ৰ অধীনত ফাৰ্মাচীসমূহ ছীল কৰিছে প্ৰশাসনে ৷