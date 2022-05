বুধবাৰে দিনৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণতে মহানগৰীৰ বহুকেইটা ৰাজপথ, উপ-পথত সৃষ্টি হয় কৃত্ৰিম বান(Artificial flood in Guwahati) ৷ বিশেষকৈ মহানগৰীৰ চানমাৰি, জু-ৰোড, গীতানগৰ, হাতীগাঁও, আমবাৰী, লাখটকীয়া, বেলতলা, ৰুক্মিণীগাঁও, ৰাজগড় আদিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায় ৷

ৰাজ্যত চলি থকা গুণোৎসৱৰ বুধবাৰে তৃতীয়টো দিন ৷ গুণোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি শিক্ষাদানত ব্ৰতী হৈ পৰিল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা(State BJP president Bhabesh kalita attend gunotsav 2022) ৷ ৰঙিয়াৰ সিদ্ধিনাথ বিদ্যামন্দিৰ হাইস্কুলৰ দশম শ্ৰেণীত শিক্ষকৰ ৰূপত দেখা গ’ল ৰাজনৈতিক নেতাগৰাকীক ৷

এক কঠিন বাস্তৱৰ সৈতে যুঁজ দিছে ফাতেমা আৰু কুলছুমা (Fatema and Kulsuma fight for justice) ৷ সমনীয়াৰ সৈতে খেল-ধেমালি কৰাৰ সময়ত এতিয়া ন্যায়ৰ হকে মাত মাতিছে অসহায় দুই কণমানিয়ে ৷

গুণোৎসৱক লৈ ব্যস্ত ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ক,সাংসদ আদি সকলো । বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে গৈছে নেতাসকল । ইয়াৰ মাজতে আমগুৰিৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত উপস্থিত সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ (Tapan Kumar Gogoi participates in Gunotsav program)। বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন দিশ পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে শিক্ষাৰ্থী, অভিভাৱকসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে ।

অসমবাসীৰ বাবে এটা সুখবৰ । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়াত খেলিবৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে জোনাইৰ গকুল বিশ্বকর্মা । ইণ্ডো-নেপাল যুৱ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত(Indo-Nepal Youth Football Tournament) ভাৰতীয় যুৱ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অসম সন্তান গকুল বিশ্বকর্মাই ।

ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে (Assam police raid against drugs)। কামৰূপ জিলা আৰক্ষীয়েও বিভিন্ন স্থানত এই নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহিছে । তেনে এক অভিযানৰ মাজতে ৰঙিয়াত আটক দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী (Drugs peddler arrested in Rangia)।

ৰাজ্যৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত এখন জাকতজিলিকা বিদ্যালয় হৈছে শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়(Sivasagar Govt HS & MP School) ৷ য’ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ 14 গৰাকীকৈ ছাত্ৰই অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে এটা আগশাৰীৰ অনুষ্ঠানৰ সভাপতিৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল ৷ বুধবাৰে এইখন বিদ্যালয়তে উপস্থিত হয় বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ তথা অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত(Bhaskarjyoti Mahanta visits Sivasagar Govt HS & MP School) ৷

বছৰৰ প্ৰথমটো বানে জুৰুলা কৰিলে অসমৰ ৰাইজক (Flood in Assam 2022) ৷ এই বানত উটি গ’ল বহুতৰ সপোনৰ ঘৰখন, আপোন খেতিডৰা ৷ অন্ন, বস্ত্ৰ, বাসস্থানৰ অভাৱত এতিয়া হাহাকাৰ কৰিব লগাত পৰিছে বন্যাৰ্তই ৷ কান্দি কান্দি বন্যাৰ্তৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান, ‘‘আমাক সহায় কৰক’’ ৷

আমগুৰিত এটা .32 পিষ্টলৰ সৈতে আটক এজন যুৱক(One arrested with pistol at Amguri in Sivasagar) ৷ চণ্টকস্থিত ১২ আসাম ৰাইফলছ আৰু অসম আৰক্ষীয়ে যৌথ অভিযান চলাই আমগুৰি থানাৰ সন্মুখত মঙলবাৰে আটক কৰে যুৱকজনক ৷ অভিযানকাৰী দলটোৱে যুৱকজনৰ পৰা পিষ্টলটো(Pistol recovered at Amguri) ৰ লগতে জব্দ কৰে 5 জাঁই .32 পিষ্টলৰ সজীৱ গুলী আৰু এটা ম’বাইল হেণ্ডছেট ৷

যোৱা দুটা দিনত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু তুষাৰপাতৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল কেদাৰনাথ যাত্ৰা(Snowfall in Kedarnath) ৷ বুধবাৰৰ পুৱাৰে পৰা পুনৰ মুকলি কৰা হৈছে কেদাৰনাথ যাত্ৰা ৷ অৱশ্যে বৰষুণ আৰু তুষাৰপাত পাছত কেদাৰনাথ ধাম আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালৰ এলেকাত হ্ৰাস পাইছে তাপমাত্ৰা । মন্দিৰৰ চাৰিওফালৰ শৃংগবোৰত দেখা গৈছে বৰফৰ বগা আচ্ছাদন(Kedarnath Dham peaks covered with snow ) ।