Kargil Vijay Diwas 2022: দেশজুৰি পালন কাৰ্গিল বিজয় দিৱস

প্ৰতিবছৰে ২৬ জুলাইৰ দিনটো দেশজুৰি কাৰ্গিল বিজয় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় (Kargil Vijay Diwas in India)। এই দিনটোতে ভাৰতীয় সেনাই শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানৰ সেনাৰ বিৰুদ্ধে "অপাৰেচন বিজয়"ৰ সফল সমাপ্তি ঘোষণা কৰে । শ্ৰীনগৰস্থিত কাৰ্গিল যুদ্ধ স্মাৰকত ব্যাপকভাৱে দিৱসৰ পালন কৰা হৈছে ।

Orderlies System: উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলে অৰ্ডালি ব্যৱহাৰ কৰাটো এক স্পষ্ট অসদাচৰণ: মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়

মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে উচ্চ আৰক্ষী বিষয়াসকলে এনে সকলো অৰ্ডালি স্বেচ্ছাই এৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিয়ে সৰ্বভাৰতীয় সেৱা আচৰণ নিয়ম অনুসৰি ভাল আচৰণ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত সাহস প্ৰদৰ্শন কৰিব (Madras HC expected to surrender all orderlies voluntarily)।

Making bricks from plastic: প্লাষ্টিকৰ পৰা ইটা নিৰ্মাণ কৰি চৰ্চাত এগৰাকী অধ্যাপক

কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অধ্যাপকৰ এক অভিনৱ উদ্ভাৱন ৷ পেলনীয়া প্লাষ্টিক সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে ইটা (Making bricks from plastic) ৷ কিন্তু কেনেকৈ !

WB SSC Scam: কলকাতাৰ চিজিঅ' কমপ্লেক্সত বংগৰ মন্ত্ৰী পাৰ্থ চেটাৰ্জী

পশ্চিম বংগৰ বিদ্যালয়ৰ চাকৰি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ সন্দৰ্ভত আদালতে প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ৰ(ইডি)জিম্মাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত কলকাতাৰ চিজিঅ' কমপ্লেক্সত উপস্থিত হৈছে পশ্চিম বংগৰ মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন শিক্ষা মন্ত্ৰী পাৰ্থ চেটাৰ্জী(Minister Partha Chatterjee reaches CGO complex in Kolkata)।ইডিয়ে চেটাৰ্জীৰ ১৪ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল যদিও কলকাতাৰ এখন আদালতে ১০ দিনৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ৰ(ইডি) জিম্মাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

Erosion in Rangia : অস্তিত্বৰ সংকটত ৰঙিয়াৰ মৰাজান গাঁও

ৰঙিয়াত বৰলীয়া নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া (Erosion of Baralia river)। নৈৰ বকুত জাহ গৈছে মৰাজান গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ-মাটি । অস্তিত্বৰ সংকটত তুলসীবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় । খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী স্থানীয় লোকৰ ।

Murder in Madhya Pradesh : পিতৃক হত্যাৰ বাবে পুত্ৰই অনলাইনযোগে আনিলে হত্যাকাৰী

মধ্যপ্ৰদেশৰ এক হত্যাকাণ্ডই সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে (Sensational murder in Madhya Pradesh)। সম্পত্তিৰ লোভত চৰম সীমা অতিক্ৰম কৰিলে এজন পুত্ৰই । নিজৰ পিতৃকে হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিলে দানৱৰূপী পুত্ৰই । আনকি পিতৃক হত্যাৰ বাবে অনলাইনত হত্যাকাৰীও ভাড়ালৈ পুত্ৰই । অৱশেষত হত্যাকাৰী আৰু হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা পুত্ৰ সোমাল ৰঙাঘৰত ।

Rename of Bongaigaon refinery: বঙাইগাঁও শোধনাগাৰৰ নাম সলনি কৰি বড়োলেণ্ড শোধনাগাৰ কৰাৰ প্ৰস্তাব এবছুৰ

বঙাইগাঁও শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰে চাৰি দফীয়া দাবী লৈ আলোচনাত মিলিত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা (ABSU delegation talks with Bongaigaon refinery authorities)। এই আলোচনাত বঙাইগাঁও শোধনাগাৰ নাম সলনি কৰি বড়োলেণ্ড শোধনাগাৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই এবছুৱে(Proposal to rename Bongaigaon refinery) ।

Woman delivers 5 babies :পাঁচটাকৈ সন্তান প্ৰসৱ কৰিলে ৰাজস্থানৰ এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে

এটা নহয়, দুটা নহয়, পাঁচটাকৈ সন্তান প্ৰসৱ কৰিলে ৰাজস্থানৰ কৌৰালি জিলাৰ এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে (Woman delivers 5 babies in Rajasthan) ৷ ইয়াৰে দুটি দেৱশিশু বাচি থকাৰ বিপৰীতে আন তিনিটি শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷

Management in Ordnance Services: দেশৰ সামৰিক-অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণত ব্যৰ্থ ডিফেন্স অৰ্ডনেন্স ডিপো

ডিফেন্স অৰ্ডনেন্স ডিপোসমূহে ষ্ট’ৰসমূহৰ পৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বস্ত্ৰ, গোলা-বাৰুদ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ বাবে কৰা অনুৰোধৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় সামৰিক আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পূৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে (Defence Ordnance depots are failing to cater to needs of Indian military)।

NEPLTA strike: IOCL কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে চিৰাঙতো ধৰ্মঘট

উত্তৰ-পূৱত LPG ট্রেন্সপ’ৰ্টাৰ এছ’চিয়েশনৰ ধৰ্মঘটৰ বাবে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰিবহণ সেৱা ব্যাহত হৈছে (NEPLTA strike in Chirang)। চিৰাং জিলাতো LPG ট্রেন্সপ’ৰ্টাৰ এছ’চিয়েশনে ধৰ্মঘট অব্যাহত ৰাখিছে । IOCL কৰ্তৃপক্ষই সন্থাক প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ ।